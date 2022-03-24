Vùng da quanh mắt đặc biệt mỏng và nhạy cảm nên khi bị khô da ở đây có thể gây đau rát hoặc khó chịu. Nếu có một tình trạng bệnh lý đằng sau da khô, nó thậm chí có thể ảnh hưởng đến mắt và thị lực.

Bất cứ ai cũng có thể bị khô da ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể. Da cần nước và dầu mà cơ thể sản xuất tự nhiên để khỏe mạnh và đàn hồi. Nếu thiếu độ ẩm này vì một lý do nào đó, da có thể bị khô. Điều này thường dẫn đến ngứa hoặc da có vảy, cảm giác căng, châm chích, hoặc thậm chí bong tróc. Nó có thể gây khó chịu và đối với một số người, thậm chí khiến họ tự ti nếu da có vảy hoặc sần sùi, hoặc nếu họ gãi và gây chảy máu.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng khô da dưới mắt. Biết được nguyên nhân gây ra tình trạng khô da là rất quan trọng, vì các tình trạng bệnh được điều trị theo cách khác nhau.

Viêm bờ mi là một tình trạng phổ biến có thể gây đỏ, khô, sưng và ngứa mí mắt, khô mắt và đóng vảy trên lông mi. Nó không lây và thường không gây hại cho mắt. Nếu các ống dẫn dầu bị tắc, nó có thể gây khô da dưới và xung quanh mắt. Điều này có thể được điều trị bằng cách làm sạch mí mắt của bạn thường xuyên.

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Nó thường không biến mất hoàn toàn, nhưng bạn có thể kiểm soát các triệu chứng. Bác sĩ da liễu, bác sĩ nhãn khoa hoặc các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác có thể thảo luận với bạn những gì có thể gây ra bệnh viêm bờ mi của bạn.

2. Viêm kết mạc

Viêm kết mạc, còn được gọi là mắt đỏ, là khi lòng trắng của mắt chuyển sang màu hồng nhạt, thường là do vi rút, vi khuẩn hoặc chất gây dị ứng. Nó cũng có thể rất ngứa và có thể gây sưng mí mắt, chảy nhiều nước mắt hơn, mí mắt hoặc lông mi bị đóng vảy và chảy dịch mắt.

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Chườm lạnh có thể hữu ích với tình trạng này, nhưng bác sĩ chuyên khoa có thể đánh giá bạn để xem liệu viêm kết mạc là do vi khuẩn hay vi rút. Nếu do vi khuẩn gây ra, họ có thể cần kê đơn thuốc kháng sinh cho bạn.

3. Bệnh chàm

Bệnh chàm hoặc còn gọi là viêm da dị ứng, có thể xảy ra ở bất cứ đâu kể cả dưới và xung quanh mắt. Nó thường xảy ra thường xuyên hơn ở những người cũng bị chàm ở những nơi khác. Điều này có thể đặc biệt khó chịu vì vùng da quanh mắt rất mỏng và nhạy cảm, khiến nó có nhiều khả năng phát triển những thứ như viêm da tiếp xúc dị ứng và kích ứng.

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Tránh bất kỳ chất kích ứng hoặc chất gây dị ứng nào đã biết có thể giảm thiểu nguy cơ viêm da. Các phương pháp điều trị tại chỗ như kem hoặc steroid có thể được sử dụng để điều trị bệnh chàm này. Các dạng nghiêm trọng hơn có thể cần đến steroid đường uống hoặc các loại thuốc miễn dịch khác.

4. Mụn trứng cá ở mắt

Bệnh trứng cá đỏ có thể xảy ra ở trong và xung quanh mắt và bao gồm những thứ như mí mắt sưng hoặc đỏ, mắt đỏ ngầu, viêm kết mạc, mí mắt có vảy và ngứa. Nếu không được điều trị, nó có thể ảnh hưởng đến mắt.

Điều trị có thể bao gồm chườm ấm, thuốc rửa mắt và thuốc uống. Bác sĩ cũng có thể kê đơn thuốc kháng sinh cho bạn.

5. Các lý do khác

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Có những nguyên nhân tổng quát khác gây khô da, đặc biệt là quanh mắt. Những nguyên nhân này bao gồm:

Ở độ tuổi trung niên trở lên: da tiết ít bã nhờn hơn

Những người có làn da rất tối hoặc rất trắng có nhiều khả năng bị khô da hơn những người có nước da trung bình

Thuốc như statin hoặc thuốc lợi tiểu tác động đến da

Nhiệt độ ngoài trời lạnh

Hút thuốc lá

Thiếu hụt vitamin hoặc khoáng chất

Đang chạy thận

HIV

Bệnh tiểu đường, tuyến giáp hoặc bệnh thận

Các triệu chứng của khô da quanh mắt

Da xung quanh mắt mỏng hơn các vùng da khác trên cơ thể bạn, do đó, nó có thể dễ bị khô hơn. Các triệu chứng phổ biến của da khô bao gồm:

Các đường nhăn đáng chú ý hơn

Da ngứa

Vẩy hoặc kết cấu thô

Vết nứt trên da

Da có thể bị châm chích hoặc bỏng

Có thể trông nhăn nheo

Quản lý và Phòng ngừa da khô quang mắt

Tùy thuộc vào nguyên nhân gây ra khô da quanh mắt của bạn, phương pháp điều trị cụ thể có thể tùy thuộc vào tình trạng cơ bản. Bác sĩ da liễu hoặc bác sĩ nhãn khoa có thể có các loại thuốc bôi hoặc phương pháp điều trị cụ thể mà họ yêu cầu và một số kế hoạch điều trị nhất định bạn nên tuân theo. Luôn làm theo hướng dẫn của họ trước khi bạn được họ chăm sóc chuyên nghiệp hơn.

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Chăm sóc vùng da quanh mắt có thể giúp ngăn ngừa và kiểm soát mọi tình trạng khô da có thể phát sinh. Những điều bạn có thể làm bao gồm:

Nhìn vào các sản phẩm bạn sử dụng: chúng có gây kích ứng da của bạn không? Chúng có chứa đầy hóa chất hoặc chất gây kích ứng không? Bạn có đang sử dụng các sản phẩm khắc nghiệt hoặc quá nhiều sản phẩm, quá thường xuyên không?

chúng có gây kích ứng da của bạn không? Chúng có chứa đầy hóa chất hoặc chất gây kích ứng không? Bạn có đang sử dụng các sản phẩm khắc nghiệt hoặc quá nhiều sản phẩm, quá thường xuyên không? Tuân thủ một thói quen chăm sóc da tốt: rửa mặt hai lần mỗi ngày bằng chất tẩy rửa nhẹ, không chứa xà phòng và sử dụng kem dưỡng ẩm không chứa dầu

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Tìm kiếm các sản phẩm trang điểm không gây dị ứng để giảm thiểu các phản ứng dị ứng

để giảm thiểu các phản ứng dị ứng Sử dụng kem chống nắng

Tẩy trang trước khi đi ngủ

Chú ý đừng dụi mắt

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Giữ đủ nước và ăn một chế độ ăn uống lành mạnh, vì điều này ảnh hưởng đến sức khỏe làn da

Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời quá nhiều hoặc hút thuốc cũng có thể gây khô da. Giảm thiểu tình trạng rám nắng, sử dụng kem chống nắng thường xuyên và bỏ hút thuốc đều có thể giúp làn da của bạn khỏe mạnh.

Các biện pháp khắc phục tại nhà

Có những điều bạn có thể làm tại nhà để giảm khô da và giúp điều trị. Những điều bạn có thể làm ở nhà bao gồm:

Sử dụng nước ấm thay vì nước nóng, điều này giúp da bạn không bị khô

Sử dụng chất tẩy rửa không có mùi thơm

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Thấm da bằng khăn thay vì chà sát mạnh

Sử dụng kem dưỡng ẩm ngay sau khi làm khô da, để giữ độ ẩm hiện có trên da

Thuốc mỡ hoặc kem dưỡng ẩm tốt hơn kem dưỡng da

Chọn các sản phẩm có nhãn "dịu nhẹ" và không có mùi thơm khi sử dụng

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Máy tạo độ ẩm có thể giúp đưa hơi ẩm vào không khí, đặc biệt là trong phòng ngủ của bạn khi bạn ngủ để giúp giữ ẩm cho da bạn

Nếu bạn không bị dị ứng, những thành phần này trong kem hoặc thuốc mỡ có thể hữu ích:

Dầu jojoba

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Glycerin

Axit hyaluronic

Lanolin

Dầu khoáng

Petrolatum

Bơ hạt mỡ

Nếu bạn có một tình trạng sức khỏe cụ thể như những bệnh được liệt kê ở trên gây khô da, hãy nói chuyện với bác sĩ trước khi sử dụng bất kỳ biện pháp điều trị tại nhà nào. Họ có thể có đề xuất cụ thể cho bạn.

Khi nào cần tìm kiếm sự điều trị chuyên nghiệp từ y khoa?

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Nếu không có gì giúp cải thiện tình trạng khô quanh mắt của bạn, hãy đến gặp nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn hoặc bác sĩ da liễu. Nếu bạn nhận thấy bất kỳ điều gì khác thường với mắt hoặc thị lực của mình hoặc bắt đầu có bất kỳ vấn đề nào với mắt, hãy đến gặp nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn càng sớm càng tốt. Điều trị có thể là cần thiết để tránh bất kỳ vấn đề về mắt hoặc thị lực.

Theo Verywell Health