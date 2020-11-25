Mộng Thùy Yoga 'bí quyết sống vui sống khỏe'

Làm đẹp 25/11/2020 10:18

Mộng Thùy Yoga được thành lập hơn 5 năm nhưng được đánh giá là một trong những trung tâm Yoga tại Huyện Hóc Môn có chất lượng tốt nhất, đây là nơi được nhiều học viên Hóc Môn tín nhiệm theo học về Yoga cơ bản, Yoga trị liệu, Yoga kids, Yoga võng, Yoga nâng cao, Yoga kết hợp dụng cụ và đặt biệt là đào tạo HLV Yoga.

 Mộng Thùy Yoga 'bí quyết sống vui sống khỏe' - Ảnh 1

Và một trong những giảng viên chính của trung tâm là HLV Mộng Thùy. Một người với niềm đam mê bộ môn Yoga hơn 5 năm. Trước đó khi đến với Yoga, Thùy là một tổ trưởng của một công ty mì ăn liền Acecook Việt Nam được 19 năm tuổi nghề. Trong thời gian làm việc tại công ty Thùy thấy sức khỏe của mình không được tốt, xuất hiện những cơn đau nhức và cơ thể thường xuyên bị tê buốt tay chân. Sau đó Thùy được bác sĩ cho lời khuyên tập Yoga trị liệu để cải thiện bệnh của mình. Ban đầu Thùy nghĩ với một người năng động như Thùy khó mà theo được bộ môn Yoga, đặt biệt là luyện tập trong môi trường yên tĩnh. Và Thùy cũng quyết cho mình cơ hội thử thách và trải nghiệm tập luyện Yoga trong 3 tháng. Nhưng điều kỳ diệu kết thúc 3 tháng những triệu chứng đau nhức và tê buốt  của Thùy hết lúc nào không hay. Kể từ đó Thùy cảm nhận được những lợi ích và tác dụng Yoga mang lại, nó đã không ngừng thôi thúc Thùy học hỏi, cố gắng từng ngày, kiên trì tập luyện để có kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ để chia sẽ những lợi ích Yoga đến mọi người đặt biệt là người dân huyện Hóc Môn, chính điều này đã dẫn dắt Thùy không ngừng cố gắng hơn.

 Mộng Thùy Yoga 'bí quyết sống vui sống khỏe' - Ảnh 2

Chị Thùy tâm sự: ”Thời gian đầu thành lập Trung Tâm Mộng Thùy Yoga cơ sở vật chất còn hạn chế và thương hiệu chưa có nên học viên rất ít. Tuy nhiên mục tiêu chính của Thùy luôn hướng tới sức khỏe cộng đồng, không ngừng cố gắng học hỏi và trao dồi thì mỗi ngày học viên càng ngày càng đông.”

 Mộng Thùy Yoga 'bí quyết sống vui sống khỏe' - Ảnh 3

Là HLV tại trung tâm Mộng Thùy Yoga còn là trọng tài Yoga quốc gia, HLV Yoga Thành Phố Hồ Chí Minh, không những vậy Mộng Thùy còn có sức ảnh hưởng rất lớn trong giới Yoga tại Việt Nam.

 Mộng Thùy Yoga 'bí quyết sống vui sống khỏe' - Ảnh 4

Bên cạnh Thùy còn tham gia các khóa tập huấn của Liên Đoàn Yoga Việt Nam, Yoga võng, Yoga kids, Yoga gậy và lớp tập huấn trọng tài Yoga Việt Nam. Thùy cũng từng là VĐV chuyên nghiêp thi đấu các giải lớn của quốc gia và đã đạt giải vô địch với thành tích huy chương vàng của nội dung đôi nghệ thuật quốc gia lần 2 tại TP.KonTum năm 2019. Mới đây 20-21-22/11 Liên Đoàn Yoga Việt Nam kết hợp Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch Tỉnh Đồng Nai tổ chức giải Yoga vô địch lần III tại Tỉnh Đồng Nai 2020, thì Thùy là một thành viên trong ban trọng tài chấm giải cuộc thi.

 Mộng Thùy Yoga 'bí quyết sống vui sống khỏe' - Ảnh 5

Theo như chia sẽ của một số học viên đang theo học tại trung tâm Mộng Thùy Yoga ở các lớp cơ bản và lớp chuyên sâu của Mộng Thùy cho biết: “Trước khi đến với lớp Yoga của cô Thùy, chúng tôi thường xuyên bị đau nhức, mệt mỏi, hay bị đau cột sống, tay chân hay bị tê cũng đi khám nhiều nơi được bác sĩ tư vấn và tìm nhiều phương pháp hỗ trợ nhưng không cải thiện, từ khi tham gia lớpYoga khoảng 1 tháng thì cơ thể cải thiện rất nhiều.” Đây trường hợp cho thấy được sự kỳ diệu của Yoga trị liệu mang lại với phương pháp này sẽ hỗ trợ và giúp đỡ được rất nhiều bệnh nhân sớm phục hồi sức khỏe.

 Mộng Thùy Yoga 'bí quyết sống vui sống khỏe' - Ảnh 6

Tại Mộng Thùy Yoga còn thường xuyên tổ chức những buổi Yoga ngoài trời và các ngày cuối tuần đến mang đến cho học viên cảm giác gần gủi với thiên nhiên.

 Mộng Thùy Yoga 'bí quyết sống vui sống khỏe' - Ảnh 7

Mỗi ngày học viên tìm đến Mộng Thùy Yoga ngày càng đông càng tạo thêm nhiều động lực cho đội ngũ HLV tại Mộng Thùy Yoga, khi nhìn thấy học viên của mình mỗi ngày khỏe hơn, cải thiện rõ về bệnh tình của mình, thì các HLV càng không ngừng học hỏi và trao dồi để có thể góp một phần sức lực để phát triển phong trào Yoga với phương pháp rèn luyên cơ thể ngày càng đến gần nhiều người hơn.

THÔNG TIN THÊM VỀ MỘNG THÙY YOGA:

- ĐỊA ĐIỂM: 22/12 khu phố 3 , thị trấn Hóc Môn

- Hotline: 0357195545 (HLV Mộng Thùy)

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