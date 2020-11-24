5 kiểu tóc ngắn giúp ‘hack tuổi’ vi diệu, bạn tha hồ áp dụng để xinh như sao Hàn

Thời trang 24/11/2020 18:13

Nếu muốn F5 diện mạo, bạn hãy thử những kiểu tóc ngắn “hack tuổi” đỉnh cao này để trở nên xinh dẹp, trẻ trung hơn bao giờ hết.

Trong mùa đông năm nay, kiểu tóc ngắn đang lên ngôi và bạn thì không nên bỏ lỡ nếu là một tín đồ thời trang. Nhiều ngôi sao Hàn Quốc đã áp dụng những kiểu tóc ngắn như hush cut, tóc ngang vai… để nâng tầm nhan sắc.

Để thay đổi diện mạo tươi mới hơn, bạn hãy thử đổi sang các kiểu tóc ngắn “hack tuổi” trong mùa lạnh năm nay nhé!

Tóc ngang vai và mái bằng

Mái bằng chính là thứ “vũ khí” giúp ăn gian tuổi tác cực đỉnh cho các cô nàng U30. Kết hợp thêm với kiểu tóc ngang vai uốn vểnh như nữ ca sĩ Taeyeon, bạn sẽ trẻ trung như thiếu nữ đôi mươi.

Nếu muốn sang chảnh hơn, hãy thử mix kiểu tóc này với những màu nhuộm nổi bật như hồng, xanh lá, xám, vàng hồng…

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Kiểu tóc này mang đến cho bạn diện mạo vừa tươi trẻ, dễ thương vừa sành điệu – Ảnh: Internet

Tóc “hush cut”

Kiểu tóc “hush cut” ngắn trên vai và tỉa layer khéo léo để các lớp tóc ôm sát vào khuôn mặt vừa giúp “hack tuổi” vừa giúp che đi khuyết điểm gương mặt. Nhưng cô nàng cằm vuông hay mặt tròn có thể áp dụng kiểu tóc này để gương mặt trông mềm mại và nhỏ nhắn hơn.

Đặc biệt, phần đuôi tóc không uốn hay ép theo khuôn mẫu nhất định mà được để lộn xộn một cách rất tự nhiên, mang đến cảm giác đầy phóng khoáng.

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Yoona trẻ trung với kiểu tóc ‘hush cut’ – Ảnh: Internet

Tóc bob tỉa layer

Mỹ nhân Han So Hee với kiểu tóc bob tỉa layer đã khiến người hâm mộ bấn loạn vì quá xinh đẹp. Kiểu tóc ngắn này không chỉ tôn lên những đường nét xinh đẹp của khuôn mặt mà còn mang đến vẻ dịu dàng và thanh lịch cho các cô nàng công sở.

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Tóc bob tỉa layer xinh đẹp dành cho cô bạn nữ tính - Ảnh: Internet

Tóc bob mái ngố duỗi thẳng

Những cô nàng sang chảnh chắc hẳn không thể bỏ qua kiểu tóc tương tự Lisa hay Momo này. Thay vì uốn cong mềm mại, kiểu tóc duỗi thẳng kết hợp mái ngố này mang đến cho bạn vẻ đẹp thần bí xen lẫn một chút kiều kỳ khó cưỡng. Bên cạnh đó, tóc duỗi thẳng cũng không quá kén màu nên bạn có thể để màu tóc đen nguyên thủy.

Tuy nhiên, nhược điểm của kiểu tóc này là khiến phần gò má cao hay xương hàm góc cạnh kém mềm mại.

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Bạn có thể chọn màu tóc khác nếu thấy màu đen quá dừ - Ảnh: Internet

Tóc bob mái ngố

Đây là kiểu tóc không bao giờ lỗi mốt và hợp với hầu hết dáng mặt. Độ dài của tóc được cắt ngang xương quai hàm, phần đuôi tóc uốn nhẹ và phần mái uốn phồng giúp bạn như một cô búp bê.

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Kiểu tóc thách thức thời gian của Lisa - Ảnh: Internet

Kết hợp với mỗi màu tóc khác nhau, tóc bob mái ngố sẽ mang đến cho bạn một diện mạo hoàn toàn khác biệt, từ dễ thương trẻ trung đến sexy, quyến rũ.

Chẳng cần nhuộm tóc màu mè, chị em vẫn trẻ trung hết nấc khi để tóc tối màu nhờ 4 tip sau

Chẳng cần nhuộm tóc màu mè, chị em vẫn trẻ trung hết nấc khi để tóc tối màu nhờ 4 tip sau

Thay đổi một chút để có được diện mạo trẻ trung khi để tóc tối màu nào các chị em.

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