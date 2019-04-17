Mẹo làm đẹp long lanh khi livestream trên Iphone

Làm đẹp 17/04/2019 14:29

Mẹo làm đẹp khi livestream trên Iphone có thể không cần phải đòi hỏi quá nhiều thứ như ánh sáng, camera, mic,... mà bạn vẫn có một buổi livestream với hình ảnh hoàn hảo như mong muốn.

Mẹo làm đẹp khi livestream trên iPhone sẽ giúp các bạn có buổi livestream trên Facebook, Youtube hay Instagram bằng điện thoại Iphone sắc nét và hình ảnh hoàn hảo nhất, đặc biệt với các bạn chưa có nhiều kinh nghiệm thì những mẹo làm đẹp khi livestream trên iPhone trong bài sẽ đặc biệt hữu ích. 

Bật mí các mẹo làm đẹp khi livestream trên Iphone đơn giản nhất 

Trang điểm trước khi livestream trên iPhone 

Trang điểm nhẹ nhàng giữ hình ảnh tươi tắn khi livestream bằng iPhone
Trang điểm nhẹ nhàng giữ hình ảnh tươi tắn khi livestream bằng iPhone

Nếu bạn tự tin với mặt mộc thì có thể không cần còn không thì bạn nên trang điểm nhẹ trước lúc livestream để đảm bảo khi lên hình làn da sẽ không bị lộ khuyết điểm da mụn, sần sùi xấu xí, tùy vào yêu cầu và sở thích mà các bạn có thể chọn trang điểm đậm hoặc nhạt. Nên chọn màu son tươi như đỏ tươi, cam để bắt sáng đẹp hơn.

Làm tóc gọn gàng khi livestream

Đừng bao giờ livestream với đầu tóc rối bù, bẩn bết, điều này chính là sự tôn trọng của bạn dành cho người xem cũng như chính bản thân bạn. 

Lựa chọn trang phục và phông nền hòa hợp 

Lựa chọn góc quay với phông nền hợp mắt sẽ tạo ấn tượng tốt cho người xem. Bạn đã nghe câu người đẹp vì lụa rồi phải không. Y phục đẹp làm tăng thêm hình ảnh đẹp của bạn trong mắt người xem. 

Cũng đừng quên chuẩn bị như phụ kiện làm đẹp như băng đô tóc, vòng cổ vòng tay làm điểm nhấn. Đôi khi không cần nhiều phụ kiện phức tạp mà các bạn vẫn có thể tạo hình ảnh đẹp, khéo léo che đi điểm hạn chế, điểm xấu của bản thân mà khoe ra những nét đẹp duyên dáng.

Tập cười và mắt luôn nhìn thẳng vào camera khi nói chuyện livestream

Cười duyên và nhìn thẳng vào camera là mẹo làm đẹp đơn giản khi livestream trên iPhone
Cười duyên và nhìn thẳng vào camera là mẹo làm đẹp đơn giản khi livestream trên iPhone

Hình ảnh cười thân thiện sẽ cộng điểm hình thức khá nhiều cho các bạn gái, một nụ cười bừng sáng sẽ giúp tăng thêm sự dễ gần, xinh đẹp cho các bạn gái. Bên cạnh đó, hãy giữ mắt luôn nhìn thẳng vào camera để người xem thấy được sự tương tác. Nếu chưa quen hãy tập thử trước gương, chọn góc cười, tập cười sao cho khuôn miệng duyên nhất.

Chọn góc livestream đẹp

Góc livestream cũng rất quan trọng, các bạn nên kiểm tra và thực hành trước để tránh các góc chết, các hướng ngồi hay đứng khi livestream. Để chọn được góc livestream đẹp cũng không khó, các bạn chỉ cần ngồi nhìn trước gương để chọn góc mặt để lên livestream thì cứ lên giữ góc đó.

Chuẩn bị đầy đủ về mặt ánh sáng 

Ánh sáng sẽ giúp hình ảnh bạn trên livestream đẹp, sắc nét hơn hẳn
Ánh sáng sẽ giúp hình ảnh bạn trên livestream đẹp, sắc nét hơn hẳn

Ánh sáng là phần rất quan trọng khi tiến hành livestream, tùy yêu cầu livestream tuy nhiên không nên để ánh sáng quá tối, không nhìn rõ cái gì cũng như là quá sáng, gây chói mắt cho người xem, không nhìn rõ hình ảnh của bạn. 

Kiểm tra cẩn thận về Camera của điện thoại 

Nên kiểm tra kĩ trước về camera điện thoại hoặc đầu tư một cam rời lắp ngoài để hình ảnh bạn lên livestream được lung linh và sắc nét nhất. Tuy nhiên, với sự vượt trội về camera của Iphone, dải màu mở rộng và mật độ điểm ảnh, màn hình OLED cho phép hình ảnh hiển thị đạt chuẩn HDR10 với tần suất quét hình ảnh lên tới 120 Hz sẽ giúp hình ảnh livestream trên iPhone sắc nét, đạt chuẩn cao nhất. (Thông tin theo số liệu iPhone XS)

Sử dụng các app làm đẹp khi livestream trên iPhone 

Đây là cách làm đẹp đơn giản nhất cũng được khá nhiều bạn lựa chọn. Các bạn chỉ cần mở phần mềm làm đẹp, lên danh sách cài đặt và tiến hành livestream trên điện thoại Iphone phần mềm sẽ cover hình ảnh của bạn như đã cài đặt và mang đến một hình ảnh hoàn hảo, ưng ý nhất mà không phải chuẩn bị nhiều. Điểm trừ của các phần mềm làm đẹp là có thể bạn không được di chuyển nhiều tránh việc bị lộ đang dùng phần mềm hoặc là bị dừng phần mềm giữa chứng lúc đang livestream thì sẽ lộ mặt thật, ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh bản thân. Đây cũng có lẽ cách làm đẹp khi livestream bằng Iphone khá là mạo hiểm, không khuyến khích các bạn áp dụng.

Ngoài việc chuẩn bị ngoại hình long lanh với các mẹo làm đẹp khi livestream trên iPhone, đừng quên chuẩn bị thật kĩ nội dung chia sẻ để buổi livestream của bạn thành công và hoàn hảo nhất.

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