“Làn da sáng mịn tự nhiên chỉ sau 90 ngày” – Câu chuyện về nỗi tự ti muôn thuở của các cô gái

“Làn da sáng mịn tự nhiên chỉ sau 90 ngày” – Câu chuyện về nỗi lo muôn thuở của hội chị em

Dù nội dung đơn thuần kể về phong cách chăm sóc da khác biệt của 2 cô bạn Vi Nguyễn và Phương Lan, nhưng “ Làn da sáng mịn tự nhiên chỉ sau 90 ngày ” đã được đông đảo cư dân mạng ủng hộ và chia sẻ nhiệt tình. Đâu là lý do khiến đoạn clip ngắn chưa đến 2 phút gây “bão” cộng đồng mạng mấy ngày qua?

Cô nàng Phương Lan làm đủ mọi cách để có một làn da tươi sáng

Trong “Làn da sáng mịn tự nhiên chỉ sau 90 ngày”, Phương Lan vào vai một cô gái kĩ tính, đôi lúc trở nên thái quá trong việc chăm sóc sắc đẹp. Ở hồ bơi, thay vì tự tin khoe dáng nuột nà, cô nàng lại ăn mặc kín đáo và dành hàng giờ liền chỉ để thoa kem chống nắng. Tương tự như vậy, khi ra phố cô nàng chọn cho mình “bộ cánh” tránh nắng như “ninja” cực kì khó khăn cho việc di chuyển. Đáng buồn thay, mặc dù cố gắng dưỡng da kĩ lưỡng là vậy, nhưng vì không có một phương pháp đúng đắn, Phương Lan vẫn chẳng thể sở hữu một làn da tươi sáng như cô hằng mong mỏi.

Trái ngược với Phương Lan, Vi Nguyễn lại đầy tự tin và thoải mái, dù ở bất cứ đâu cô bạn không ngần ngại khoe vẻ ngoài tươi tắn rạng rỡ. Đặc biệt, làn da xinh tươi của Vi Nguyễn luôn thu hút mọi ánh nhìn từ các chàng trai, kể cả anh chàng trong mộng của Phương Lan cũng không khỏi xuýt xoa.

Trái ngược lại với Phương Lan, Vi Nguyễn luôn tự tin khoe vẻ ngoài rạng rỡ

Phương pháp dưỡng da của hai cô gái đã giúp “Làn da sáng mịn tự nhiên chỉ sau 90 ngày” nhận được sự quan tâm của đông đảo của các bạn nữ. Nhiều cô nàng đã bày tỏ sự động cảm với Phương Lan, vì muốn có làn da tươi sáng mịn màng, nên đôi lúc thái quá khi ra đường. Trong khi đó, một số khác tò mò về phương pháp làm đẹp mà Vi Nguyễn sử dụng, đồng thời mong muốn tìm được một liệu pháp dưỡng da hiệu quả và tiện lợi như cô nàng.

Đến anh chàng trong mộng của cô nàng Phương Lan cũng chẳng thể “ngó lơ” trước vẻ đẹp của Vi Nguyễn

Sở hữu làn da rạng rỡ như Vi Nguyễn – Tại sao không?

Không chỉ “bắt trúng tim đen” của nhiều cô gái, “Làn da sáng mịn tự nhiên sau 90 ngày” còn khiến chị em “bấn loạn” vì bật mí bí kíp làm đẹp độc đáo của cô bạn Vi Nguyễn ở cuối clip. Theo đó, nước giải khát KIRIN Ice+ Sơ Ri Beauti chính là người bạn đồng hành cho một làn da rạng rỡ.

KIRIN Ice+ Sơ Ri Beauti là bí quyết chăm sóc sắc đẹp của Vi Nguyên

KIRIN Ice+ Sơ Ri Beauti là sản phẩm vừa ra mắt của tập đoàn giải khát KIRIN, hiện đang được bày bán rộng rãi trên thị trường. Với chất lượng đã được kiểm định và chứng nhận bởi Bộ Y Tế, KIRIN Ice+ Sơ Ri Beauti là một lựa chọn chăm sóc sắc đẹp hiệu quả cho các chị em. Với công thức điều chế cải tiến chứa hợp chất Glutathione, KIRIN Ice+ Sơ Ri Beauti hỗ trợ làm sáng da, cung cấp vitamin và dưỡng chất ngăn ngừa oxy hóa làn da.

“Bắt” ngay bí kíp thần thánh của Vi Nguyễn, Phương Lan nhanh chóng cải thiện vẻ đẹp của mình

Theo nghiên cứu của công ty hoá sinh Kyowa Hakko Bio thuộc tập đoàn KIRIN Nhật Bản, việc nạp vào 250mg Glutathione mỗi ngày liên tục trong 12 tuần sẽ giúp làn da căng bóng, sáng mịn tự nhiên. Điển hình trong clip, sau khi khám phá ra bí quyết này, cô bạn Phương Lan đã có sự cải thiện làn da đáng kể theo đúng lộ trình 90 ngày hiệu quả.

Đồng thời, vị ngọt và chua thanh khiết của sơ ri nguyên chất trong KIRIN Ice+ Sơ Ri Beauti còn mang lại trải nghiệm vị giác thú vị cho mọi người.

Chăm sóc làn da mịn màng với giá “hạt dẻ”

Với thiết kế đóng chai dạng PET bởi dây chuyền chiết rót vô trùng hiện đại Aspetic, KIRIN Ice+ Sơ Ri được bán với giá chỉ 15,000 VND rộng rãi các hệ thống siêu thị và cửa hàng tiện lợi trên khắp cả nước. KIRIN Ice+ Sơ Ri Beauti chắc chắn sẽ “đốn tim” phái đẹp bởi sự tiện lợi, đơn giản, nhanh chóng mà lại an toàn tuyệt đối giúp lấy lại nét tươi trẻ rạng ngời cho làn da chỉ với 345ml Ice+ Sơ Ri Beauti mỗi ngày.

Các cô gái đang ngại ngần và lo lắng cho việc dưỡng nha như Phương Lan trong clip, còn ngại gì mà không mua ngay một chai KIRIN Ice+ Sơ Ri Beauti để thoả sức tươi tắn mỗi ngày?

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KIRIN Ice+Sơ Ri Beauti là sản phẩm mới vừa ra mắt thị trường vào tháng 6/2018 của công ty Cổ Phần Thực Phẩm Quốc Tế (Interfood) thuộc tập đoàn KIRIN Nhật Bản.

KIRIN Ice+ Sơ Ri Beauti là thức uống thanh mát, có vị sơ ri nguyên chất, chứa Glutathione - dưỡng chất được nghiên cứu, phát triển hơn 35 năm bới Kyowa Hakko Bio thuộc tập đoàn KIRIN Nhật Bản, giúp mang lại làn da tươi sáng mịn màng tự nhiên.

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