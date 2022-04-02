Làm sáng da dễ dàng với 9 'ứng cử viên' tiềm năng làm bật tông màu da 'siêu đỉnh'

Dưới đây là một số biện pháp khắc phục mà bạn có thể thử tại nhà để làm sáng da.

Các vùng da sẫm màu có thể do đồi mồi, tàn nhang hoặc nám. Mọi người thường sẽ sử dụng kỹ thuật làm sáng da để làm mờ những khuyết điểm này.

Sử dụng sữa chua như một phương pháp điều trị trẻ hóa da tại nhà là một thực tế phổ biến. Cả việc thoa bên ngoài và tiêu thụ sữa chua đều có thể giúp mang lại làn da mềm mại và rạng rỡ cho bạn.

Là một sản phẩm từ sữa, sữa chua chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng có lợi cho da. Axit lactic trong sữa chua hoạt động như một chất tẩy trắng tự nhiên. Bột mì có thể giúp cải thiện chất lượng làn da của bạn bằng cách cung cấp dinh dưỡng. Nó cũng có thể được sử dụng để có được làn da sáng hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Hỗn hợp bột mì và sữa chua có thể giúp dưỡng ẩm da và loại bỏ dầu thừa trên da.

Trộn sữa chua và bột mì rồi thoa hỗn hợp lên da. Để nó khô trong 30 phút. Mát xa da và rửa sạch bằng nước. Để loại bỏ vết rám da, hãy sử dụng mặt nạ này hàng ngày trong 2-3 tuần.

Thận trọng: Không thoa sữa chua nếu bạn bị dị ứng với các sản phẩm từ sữa. Bạn có thể thoa thử để kiểm tra bất kỳ phản ứng nhạy cảm nào với da bạn không nhé.

2. Đu đủ

Ảnh minh họa: Internet

Do đặc tính dinh dưỡng của nó, đu đủ được sử dụng rộng rãi để chăm sóc da. Nó cung cấp một làn da sáng khỏe và làm sáng da hiệu quả. Đu đủ cũng hoạt động như một chất tẩy trắng tự nhiên.

Cách sử dụng:

Cắt và nghiền chuối và đu đủ với nhau. Thêm mật ong vào phần hoa quả đã xay. Trộn đều hỗn hợp và thoa hỗn hợp lên da. Để nó trong 15–20 phút. Rửa sạch hỗn hợp bằng nước ấm và vỗ nhẹ cho da khô.

Thận trọng: Mặc dù nhìn chung là vô hại, nhưng đu đủ hoặc chuối có thể gây ra các phản ứng dị ứng từ trung bình đến nghiêm trọng, bao gồm cả sốc phản vệ, vì vậy điều quan trọng là phải đảm bảo rằng bạn không bị dị ứng với một trong hai loại này.

3. Cam

Ảnh minh họa: Internet

Cam rất có lợi cho da vì chúng là nguồn giàu vitamin C. Cam có thể giúp làm sáng da bằng cách hoạt động như một chất làm sáng da. Ngoài ra, uống nước cam tươi vắt hàng ngày có thể phục hồi làn da, giúp da mềm mại và mịn màng.

Cách sử dụng:

Thoa nước cam lên da để làm đều màu da. Bạn cũng có thể thêm nước cam vào chế độ ăn uống của mình để thu nhận những lợi ích của nó.

4. Mật ong

Ảnh minh họa: Internet

Các đốm đen trên da có thể do da bạn bị khô. Mật ong có thể ngậm nước cho da để giúp da đều màu hơn. Là một chất kháng khuẩn, mật ong ngăn ngừa sự phát triển của mụn trứng cá và giúp làm mờ các vết sẹo và đồi mồi do mụn trứng cá hiện có.

Sữa ong chúa, một loại mật ong tiết ra, cũng có thể được sử dụng để điều trị chứng tăng sắc tố da.

Cách sử dụng:

Dùng que thoa trực tiếp mật ong lên vết thâm.

Thận trọng: Mật ong có thể gây ra phản ứng dị ứng ở một số người, đặc biệt là ở những người bị dị ứng phấn hoa hoặc cần tây từ trước.

5. Chanh

Là một loại trái cây họ cam quýt, chanh tác động đến da theo cách tương tự như cam. Hàm lượng axit citric cao trong chanh có tác dụng tẩy trắng da, trong khi vitamin C thúc đẩy sự tăng sinh của các tế bào da mới. Ngoài ra, chanh rất giàu chất chống oxy hóa giúp cải thiện làn da

Cách sử dụng:

Pha loãng nước cốt chanh với nước và thoa lên da. Để nó trong 10 phút. Rửa sạch da bằng nước ấm.

Lưu ý: Axit trong nước chanh có thể gây ra cảm giác châm chích khi tiếp xúc với vết thương. Tránh sử dụng nếu bạn có vết thương hở.

6. Gel lô hội

Lô hội có thể được sử dụng như một chất làm sáng da do tác dụng làm mát và chống viêm của nó. Ứng dụng của lô hội thúc đẩy quá trình phân chia tế bào và sửa chữa các mô bị tổn thương. Điều này có thể giúp điều trị chứng tăng sắc tố da.

Ngoài ra, Aloin là một thành phần hoạt tính trong lô hội, thúc đẩy làm đều màu da cho bạn. Một nghiên cứu đã chứng minh rằng lô hội có thể được sử dụng như một tác nhân tạo tế bào hắc tố không độc hại theo cách phụ thuộc vào liều lượng để điều trị chứng tăng sắc tố da.

Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng:

Thoa gel lô hội lên mặt. Để nó trong 15–20 phút. Rửa sạch da bằng nước ấm.

Thận trọng: Không thoa gel lô hội lên vết thương hoặc vùng da bị nhiễm trùng.

7. Nghệ

Nghệ ức chế sự sản sinh của hắc tố và mang lại làn da đều màu. Nó cũng giúp duy trì làn da khỏe mạnh vì nó có đặc tính chống oxy hóa và khử trùng.

Curcumin là một hợp chất chính được tìm thấy trong nghệ. Một bài báo đánh giá đã nêu bật việc sử dụng nghệ hoặc các sản phẩm và chất bổ sung có chứa curcumin để cải thiện sức khỏe làn da. Bài đánh giá bao gồm cả sản phẩm dùng bằng cách ăn uống và thoa tại chỗ.

Cách sử dụng:

Kết hợp bột nghệ và sữa chua để tạo thành hỗn hợp sền sệt. Bôi hỗn hợp lên da của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý: Một số loại bột nghệ có thể để lại vết ố vàng trên da của bạn. Điều này sẽ mất dần sau khi rửa mặt.

8. Dưa chuột

Chiết xuất từ ​​dưa chuột rất hữu ích cho việc chăm sóc da. Là một nguồn cung cấp chất chống oxy hóa và vitamin A và C, chiết xuất dưa chuột có thể giúp dưỡng ẩm cho da. Chúng cũng giúp giảm bớt kích ứng và viêm nhiễm. Ngoài ra, chiết xuất dưa chuột còn giúp ức chế sự tổng hợp melanin và tiết bã nhờn.

Dưa chuột có thể giúp làm sáng da bằng cách làm cho da săn chắc và dẻo dai do hoạt động liên kết collagen của nó. Nó cũng giúp làm mát da và nó có thể được sử dụng trên tất cả các loại da.

Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng:

Bào dưa chuột và lấy nước ép lên da.

9. Bột yến mạch

Yến mạch từ lâu đã được sử dụng để điều trị các vấn đề về da khác nhau. Chúng được dùng bôi tại chỗ để loại bỏ phát ban, khô da và chàm.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) quy định việc sử dụng bột yến mạch dạng keo như một chất bảo vệ da. Thông tin này được cung cấp trong Chuyên khảo cuối cùng về các sản phẩm thuốc bảo vệ da không kê đơn, phát hành vào tháng 6 năm 2003.

Bột yến mạch thúc đẩy quá trình tái tạo da bằng cách tẩy tế bào chết trên da. Điều này giúp làm sáng da và mang lại sự mềm mại cho da.

Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng:

Lấy một ít bột yến mạch nấu chín. Sau khi nguội bớt, hãy đắp nó lên mặt như một loại mặt nạ. Rửa sạch sau 10-15 phút hoặc sau khi khô.

Các biện pháp khắc phục được nêu ở trên chỉ có thể mang lại kết quả trong thời gian thích hợp. Ngoài ra, không có biện pháp khắc phục "một loại phù hợp với tất cả mọi ngưới". Tốt nhất bạn nên đến gặp bác sĩ da liễu để đánh giá chính xác nguyên nhân gây ra tình trạng da không đều màu và sau đó tiến hành các biện pháp khắc phục và điều trị được khuyến nghị.

Mẹo tự chăm sóc và phòng ngừa da tối màu

Bạn có thể áp dụng các biện pháp sau để ngăn ngừa sự hình thành các vết thâm trên da:

Tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong thời gian dài. Tìm kiếm bóng râm bất cứ khi nào có thể.

Sử dụng kem chống nắng hàng ngày. Cần bôi kem chống nắng có chỉ số SPF 30 trở lên và bôi lại sau mỗi 2 giờ.

Che da bằng quần áo bảo vệ như mũ, kính râm và áo dài tay.

Tuân thủ quy trình chăm sóc da.

Làm sạch da thường xuyên và tránh chà xát mạnh.

Tránh hút thuốc lá và uống rượu.

Chế độ ăn kiêng có thể giúp làm sáng da không?

Ảnh minh họa: Internet

Sức khỏe chung của làn da phụ thuộc vào dinh dưỡng mà cơ thể nhận được. Để có được làn da khỏe đẹp, điều quan trọng là phải tuân theo một chế độ ăn uống cân bằng. Điều này có thể đi kèm với việc sử dụng các chất bổ sung chất dinh dưỡng và mỹ phẩm.

Tập Yoga thường xuyên có thúc đẩy làn da sáng khỏe không?

Yoga giúp cân bằng giữa sức khỏe thể chất, cảm xúc và tinh thần của bạn.

Tập yoga hàng ngày giúp cải thiện sức khỏe làn da của bạn và mang lại vẻ tươi sáng bên trong. Điều này là do sự cải thiện tiêu hóa và lưu thông máu mà yoga mang lại.

Yoga cũng giúp loại bỏ độc tố. Ngoài ra, một số tư thế yoga có thể giúp làm săn chắc da, do đó làm giảm sự hình thành các nếp nhăn và đường nhăn.

Ảnh minh họa: Internet

Làm sáng da giúp bạn có được một làn da đều màu bằng cách loại bỏ các đốm đen hoặc sự đổi màu. Có thể sử dụng các liệu pháp đơn giản tại nhà và các sản phẩm chăm sóc da để làm sáng da. Nếu cần, bạn có thể tiến hành các thủ thuật y tế để làm sáng da với sự tư vấn của bác sĩ.

Theo Emedihealth