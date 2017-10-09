Lạ lùng với cách trị sẹo lõm lâu năm bằng hành tây giúp làn da căng mịn đến “thần kì”

Làm đẹp 09/10/2017 15:53

Rất nhiều chị em đã sử dụng cách trị sẹo lõm lâu năm bằng hành tây và cho ý kiến phản hồi tốt. Cách này nhanh chóng “đánh bật” sẹo lõm trong thời gian ngắn, giúp làn da mịn màng và trắng lên trông thấy.

Bất kì chị em nào cũng muốn “tránh xa” sẹo lõm. Loại sẹo này khiến cho làn da sần sùi, chi chít những “hố sâu” li ti, thiếu tính thẩm mỹ. Không phải đi tìm kiếm đâu xa, các chị em hãy áp dụng ngay cách trị sẹo lõm lâu năm bằng hành tây để “xóa bỏ” nhanh chóng tình trạng này.

Do giàu vitamin A, B, C và các dưỡng chất khác nên hành tây có khả năng kháng viêm cực tốt. Đặc biệt, chất quexitin trong loại củ này còn có tác dụng chống oxy hóa mạnh, làm giảm nếp nhăn và hiện tượng da chai cứng, thúc đẩy quá trình tái tạo năng lượng của lớp biểu bì, làm đầy sẹo lõm nhanh chóng.

Hơn nữa chất quexitin trong hành tây cũng là chất xúc tác kích thích tăng sinh collagen dưới da để tạo nên cấu trúc tế bào bền vững, gắn kết chặt chẽ với nhau, phục hồi làn da hư tổn. Vì thế, trong quá trình điều trị sẹo lõm lâu năm bằng hành tây, bạn sẽ thấy, không những da phẳng mịn mà còn tràn đầy sức sống, hạn chế bị các loại mụn xâm hại. Nên bạn còn chần chừ gì nữa mà không áp dụng ngay cách điều trị sẹo lõm lâu năm bằng hành tây dưới đây:

1.Cách trị sẹo lõm bằng hành tây kết hợp với mật ong

 

Cách trị sẹo lõm bằng hành tây kết hợp với mật ong.
Cách trị sẹo lõm bằng hành tây kết hợp với mật ong. Ảnh internet

Mật ong nổi tiếng là “thần dược” làm đẹp của các chị em. Do chứa nhiều chất dưỡng ẩm, cùng các loại vitamin A, E, C… nên mật ong kết hợp với hành tây sẽ tạo ra loại “kem trị sẹo lõm” hiệu quả.

Nguyên liệu cần có:

  • Mật ong: 2 thìa.
  • Hành tây: 1 củ.

Cách thực hiện:

Bước 1: Hành tây bóc lớp vỏ khô bên ngoài, rửa sạch và cắt thành miếng cau, sau đó cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn.

Bước 2: Dùng rây lọc, lọc lấy nước hành tây. Sau đó trộn đều với mật ong theo tỉ lệ 1:1.

Bước 3: Vệ sinh da mặt sạch sẽ rồi thoa đều hỗn hợp lên da.

Bước 4: Nằm thư giãn khoảng 20 phút rồi rửa sạch bằng nước mát.

Thực hiện cách này từ 3-4 lần/tuần để đạt được cải thiện tốt nhất.

2.Cách trị sẹo lõm lâu năm bằng hành tây kết hợp với tinh dầu oliu

 

Cách trị sẹo lõm lâu năm bằng hành tây kết hợp với tinh dầu oliu.
Cách trị sẹo lõm lâu năm bằng hành tây kết hợp với tinh dầu oliu. Ảnh internet

Dầu oliu chứa độ ẩm dồi dào, chất chống oxy cao cùng các dưỡng chất khác tốt cho quá trình kích thích tăng sinh collagen và sợi elastine làm đầy sẹo lõm hiệu quả. Kết hợp hành tây và dầu oliu sẽ thúc đẩy quá trình làm đầy sẹo lõm diễn ra nhanh hơn.

Nguyên liệu cần có:

  • Hành tây: 1 củ.
  • Dầu oliu: 1 thìa cà phê.

Hướng dẫn thực hiện:

Bước 1: Rửa sạch củ hành tây, thái nhỏ rồi xay nhuyễn.

Bước 2: Trộn đều 2 thìa hành tây xay nhuyễn với 1 thìa dầu oliu thành hỗn hợp đồng nhất.

Bước 3: Vệ sinh làn da sạch sẽ rồi thoa đều hỗn hợp lên vùng da sẹo.

Bước 4: Massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất thấm sâu vào da.

Bước 5: Sau khoảng 15-20 phút, lớp mặt nạ hỗn hợp khô, bạn có thể rửa sạch bằng nước mát.

Kiên trì thực hiện cách này khoảng 3-4 lần/tuần, các vết sẹo lõm sẽ mờ dần, da sáng và đẹp lên trông thấy.

3.Cách trị sẹo lõm lâu năm bằng hành tây kết hợp với chanh

Cách trị sẹo lõm lâu năm bằng hành tây kết hợp với chanh
Cách trị sẹo lõm lâu năm bằng hành tây kết hợp với chanh. Ảnh internet

Chanh chứa nhiều axit Citric và vitamin C giúp tẩy sạch tế bào da chết, thúc đẩy quá trình làm đầy sẹo lõm diễn ra sớm hơn, nhanh chóng giúp phái đẹp lấy lại thẩm mỹ cho làn da.

Nguyên liệu cần có:

  • Hành tây: 1 củ.
  • Chanh: 1 quả.

Cách thực hiện:

Bước 1: Hành tây xay nhuyễn rồi dùng rây lọc lọc lấy nước cốt.

Bước 2: Cắt đôi quả chanh vắt lấy nước cốt.

Bước 3: Trộn đều nước cốt chanh và hành tây theo tỉ lệ 1:1.

Bước 4: Làm sạch da bằng nước ấm rồi thoa đều hỗn hợp lên da.

Bước 5: Rửa sạch bằng nước mát và thoa nước hoa hồng lên để làm se khít lỗ chân lông

Thực hiện cách này 2-3 lần/tuần là đủ, không nên lạm dụng quá vì chanh chứa lượng axit nhẹ có thể làm bào mòn da.

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