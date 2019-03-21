Kiểu tóc đẹp “cứu cánh” cho nam có xoáy trán

Mái tóc chính là một trong những “phụ kiện” tốt nhất giúp nam giới che đi phần xoáy trán. Nhưng trước hết cần phải chọn được kiểu tóc phù hợp cho người có xoáy ở trán.

Không chỉ có các nàng mà các chàng cũng ngày càng để ý hơn đến việc làm đẹp tóc tai, chăm chút tạo kiểu. Tuy nhiên, nếu có xoáy trán nam giới không nên chạy theo xu hướng, mà cần phải căn cứ vào góc cạnh khuôn mặt và đặc điểm của tóc để chọn lựa được kiểu tóc phù hợp, giúp che giấu đi phần khuyết điểm. Do đó, để có được kiểu tóc ưng ý xóa đi phần xoáy trán, nam giới hãy tham khảo một số kiểu tóc sau đây:

Kiểu tóc mái dài Tóc mái dài Phần lớn, những anh chàng có xoáy trán thì phần trán sẽ tạo cảm giác rộng hơn bình thường. Chính vì vậy, biện pháp thiết thực nhất để che đi nhược điểm này là để tóc mái phủ trán. Kiểu tóc mái dài sẽ giúp ích rất nhiều trong trường hợp này. Phần tóc mái có thể để dài đến chân lông mày. Để tạo điểm nhấn, có sự trẻ trung, năng động đồng thời có chút lãng tử, nam giới có thể uốn nhẹ hoặc vò tóc rối bồng bềnh. Tóc chải lệch Tóc mái lệch là kiểu tóc khá thịnh hành hiện nay. Kiểu mái này có tên gọi khác là Side Part, chia theo tỉ lệ 8:2, sau đó các chàng nên vuốt keo bóng mượt sang một bên. Làm như vậy, nam giới sẽ che được ½ phần trán rộng và bị xoáy trán. Tóc chải lệch được cắt từ dưới lên xung quanh tai để tạo đường nét rõ ràng và sắc sảo, dáng tóc sẽ rõ hơn khi sử dụng các sản phẩm tạo kiểu phù hợp. Kiểu tóc này trông khá chín chắn, gọn gàng, tinh tế và đặc biệt phù hợp với những sự kiện quan trọng hay gặp gỡ đối tác đòi hỏi phong thái sang trọng và lịch lãm của một quý ông thực sự.

Kiểu tóc này được lòng khá nhiều người đàn ông trong showbiz Việt như: Quang Đại, Quang Hùng, quý ông phong trần Trần Bảo Sơn, Nhà thiết kế Lý Quí Khánh, Sơn Tùng M-TP… Tóc chải lệch Tóc xoăn nhẹ Hầu hết, những chàng trai có xoáy trán thường có mái tóc cũng khá thưa. Chính vì vậy, để giúp tóc có độ dày dặn và bồng bềnh che đi được phần xoáy trán thì nam giới nên tạo kiểu xoăn nhẹ. Kiểu này sẽ giúp cánh mày râu che đi phần trán rộng, gương mặt thêm sáng hơn. Với mái tóc xoăn nhẹ nam giới cũng dễ biến hóa thành phong cách “cool ngầu” mà bao cô gái mê đắm. Đây cũng là xu hướng cực hot trong giới trẻ bởi sự trẻ trung và phong cách. Tóc mái thưa Không chỉ có con gái, nam giới cũng có thể để được kiểu mái thưa để che đi phần xoáy trán. Phần mái thưa sẽ ôm trán mang đậm phong cách Hàn Quốc sành điệu trẻ trung ấn tượng. Kiểu tóc này tạo cho các chàng trai vẻ ngoài ngọt ngào và đầy nam tính, đốn tim nhiều chị em. Tóc tạo layer Với kiểu tóc tạo layer, phần tóc mái của nam giới sẽ được tạo thành nhiều lớp, giúp tóc bồng bềnh và dày dặn hơn. Đặc biệt, kiểu tóc này rất phù hợp với những anh chàng ít tóc và bị xoáy trán, hạn chế được những nhược điểm trên một cách đáng kể. Kiểu tóc này cũng rất dễ phối đồ, giúp nam giới định hình được phong cách thời trang của mình. Tóc bổ luống Tóc bổ luống Ngoài những kiểu tóc trên thì tóc bổ luống cũng là một lựa chọn tuyệt với giúp các chàng che đi phần xoáy trán nhanh chóng. Kiểu tóc này tạo vẻ thư sinh lãng tử giống như những ngôi sao Hàn và Trung Quốc. Trong những năm gần đây kiểu tóc này được rất nhiều sao Việt học tập và lăng xê nhiệt tình. Do đó, để kiểu tóc thế nào là vô cùng quan trọng đối với từng khuôn mặt vừa giúp che đi khuyết điểm mà còn khiến bạn trẻ trung, phong cách. Với những kiểu tóc trên, hy vọng phần nào đã giúp nam giới sẽ không phải quá lo lắng về vấn đề tóc tai, che được phần xoáy trán hiệu quả.

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