Kem chống nắng lành tính, hữu cơ “khiến nàng mê mệt”

Để giúp làn da tránh khỏi những tác hại của ánh nắng mặt trời gây nám, sạm da, lên mụn và thậm chí là ung thư da, thì kem chống nắng là một item không thể thiếu trong túi đồ skincare. Tuy nhiên, kem chống nắng an toàn cho cả da nhạy cảm thì không phải ai cũng biết. Hãy cùng Cỏ Mềm bỏ túi ngay kem chống nắng lành tính, hữu cơ, 100% thiên nhiên khiến các nàng phải mê mệt nhé!

Kem chống nắng lành tính là gì? Chính vì có rất nhiều loại da và hàng nghìn vấn đề của da thế nên kem chống nắng đã xuất hiện với hàng trăm loại. Sự “bội thực” kem chống nắng đã khiến người dùng lo lắng gấp bội lần trong việc lựa chọn. Tuy nhiên kem chống nắng lành tính gần đây đã nổi lên như một thần tượng. Kem chống nắng chiết xuất từ thiên nhiên, lành tính chiết xuất vitamin E từ các loại hạt, rau; dầu thực vật,...giúp làn da không bị kích ứng mạnh, mẩn đỏ hoặc thậm chí là gây ngứa rát, bỏng mặt. Mà thay vào đó, kem chống nắng sẽ bảo vệ da một cách nhẹ nhàng và hiệu quả.

Khám phá kem chống nắng Hây Hây "tiếng đồn vang xa" Kem chống nắng lành tính nhà Cỏ Mềm được người sử dụng đánh giá cao nhờ thành phần an toàn, lành tính và 100% từ tự nhiên. Dưới đây là những chi tiết đáng giá về dòng kem chống nắng Hây Hây xịn sò này: Cơ chế Kem chống nắng thiên nhiên Hây Hây là sự cải thiện nhờ sự kết hợp giữa thành phần chống nắng hóa học và vật lý. Nhằm cải thiện những nhược điểm của 2 dòng kem chống nắng thông thường đang gặp phải.

Hây Hây - kem chống nắng hữu cơ vật lý lai hóa học Kem chống nắng thảo dược Hây Hây mang lại những ưu điểm vượt trội khi kết hợp 2 thành phần này lại: Không để lại vệt trắng trên da, không gây bóng nhờn và bít tắc lỗ chân lông như kem chống nắng vật lý;

Không cần phải thoa kem chống nắng trước quá lâu, và không gây kích ứng nổi mụn như kem chống nắng hóa học. Thành phần Với dung tích 60 gram nhỏ gọn và tiện lợi khi mang đi du lịch hoặc sử dụng hằng ngày, Hây Hây chứa các thành phần từ thiên nhiên, thay thế hoàn toàn các thành phần hóa chất công nghiệp. Vì vậy, kem chống nắng Hây Hây thích hợp cho cả mẹ bầu, trẻ nhỏ và da nhạy cảm: Chứa thành phần hạt silica nguồn gốc từ tự nhiên: Giúp tăng chỉ số chống nắng SPF, tẩy da chết nhẹ cho da, ngăn ngừa bít tắc lỗ chân lông và giúp da mềm mịn;

Giúp tăng chỉ số chống nắng SPF, tẩy da chết nhẹ cho da, ngăn ngừa bít tắc lỗ chân lông và giúp da mềm mịn; Chiết xuất vitamin E từ hạt cải và đậu nành: Cung cấp khả năng dưỡng ẩm lành tính và chống oxy hóa hiệu quả hơn so với vitamin E tổng hợp trong các sản phẩm kem chống nắng thông thường;

Cung cấp khả năng dưỡng ẩm lành tính và chống oxy hóa hiệu quả hơn so với vitamin E tổng hợp trong các sản phẩm kem chống nắng thông thường; Kết cấu kem đặc nhờ sử dụng khoai mì và dầu thực vật: Giúp đảm bảo được kết cấu của kem và giúp tán đều, dễ dàng trên da;

Giúp đảm bảo được kết cấu của kem và giúp tán đều, dễ dàng trên da; Bổ sung thành phần dưỡng ẩm thiên nhiên AmitoseR: Chống nắng và bảo vệ da hiệu quả, ngoài ra còn dưỡng ẩm, chống da bị lão hóa và giúp da săn chắc, khỏe mạnh;

Chống nắng và bảo vệ da hiệu quả, ngoài ra còn dưỡng ẩm, chống da bị lão hóa và giúp da săn chắc, khỏe mạnh; Chiết xuất từ tràm trà: Giúp da hạn chế được tình trạng kích ứng, làm da dịu nhẹ và không bị lên mụn. Công dụng Không thể phủ nhận được rằng, kem chống nắng thảo mộc xanh Hây Hây được nhiều người dùng chia sẻ và đánh giá cao, bởi những công dụng mà sản phẩm mang lại: Ngoài công dụng chống nắng, Hây Hây còn dưỡng ẩm dưỡng da khỏe mạnh Tác dụng chống nắng, bảo vệ làn da khỏi những tác hại của tia UV: Có khả năng chống 97% tia UVB, 70% tia UVA và chống nắng hiệu quả suốt 7 giờ nhờ chỉ số SPF 40 và PA++;

Có khả năng chống 97% tia UVB, 70% tia UVA và chống nắng hiệu quả suốt 7 giờ nhờ chỉ số SPF 40 và PA++; Tác dụng dưỡng ẩm: Chứa nhiều thành phần thiên nhiên có khả năng cấp ẩm và làm dịu da, ngăn ngừa tình trạng da bị khô, nhăn và lão hóa sớm;

Chứa nhiều thành phần thiên nhiên có khả năng cấp ẩm và làm dịu da, ngăn ngừa tình trạng da bị khô, nhăn và lão hóa sớm; Tác dụng giúp làn da khỏe mạnh từ sâu bên trong: Chứa các thành phần có khả năng ngăn ngừa sự xâm nhập của các tác nhân gây hại từ môi trường giúp làn da luôn sáng hồng, khỏe mạnh, rạng rỡ;

Chứa các thành phần có khả năng ngăn ngừa sự xâm nhập của các tác nhân gây hại từ môi trường giúp làn da luôn sáng hồng, khỏe mạnh, rạng rỡ; Tác dụng kiểm soát dầu hiệu quả: Chứa các hạt silica tự nhiên, giúp làm da sạch hơn, mịn hơn và thông thoáng hơn. Ngoài ra còn ngăn ngừa tình trạng đổ dầu trên da và giúp da không bị nhờn rít, nặng mặt;

Chứa các hạt silica tự nhiên, giúp làm da sạch hơn, mịn hơn và thông thoáng hơn. Ngoài ra còn ngăn ngừa tình trạng đổ dầu trên da và giúp da không bị nhờn rít, nặng mặt; Trang điểm: Kết cấu kem mỏng nhẹ và nâng tone nhẹ nhàng và che phủ các vết thâm mụn;

Kết cấu kem mỏng nhẹ và nâng tone nhẹ nhàng và che phủ các vết thâm mụn; Ngăn ngừa và giảm mụn: Cải thiện tình trạng da dầu bị mụn nhờ tinh chất tràm trà. Kem chống nắng hữu cơ cho da nhạy cảm Hây Hây còn rất phù hợp với mẹ bầu nhờ 100% thành phần thiên nhiên. Được mẹ bầu sử dụng nhiều và đánh giá rất cao. Hây Hây có giá học sinh, chỉ 260.000 đồng cho một sản phẩm chống nắng tốt, an toàn cho làn da. Không thể phủ nhận được độ hot của kem chống nắng lành tính Hây Hây. Bởi đây là sản phẩm tuyệt vời cho các chị em đang tìm kiếm kem chống nắng từ thiên nhiên cùng mức giá học sinh. Cỏ Mềm còn rất nhiều sự lựa chọn về kem chống nắng hiệu quả, hấp dẫn khác nữa, bạn đọc đừng bỏ qua nhé!

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