Điểm danh các loại nước ép làm chậm quá trình lão hóa thần kỳ, chị em nào cũng nên bổ sung nếu không muốn 'nhan sắc tàn phai'

Lựu chứa nhiều chất chống oxy hóa như polyphenol có tác dụng giúp giảm viêm, hạ huyết áp... Ngoài ra, quả lưu còn có tác dụng chống lão hóa rất tốt.

Theo một nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học Sciencedaily.com, lựu có chứa một phân tử mà hệ vi sinh đường ruột có thể chuyển đổi thành urolithin A - một hợp chất có thể giúp giữ cho ty thể khỏe mạnh. Tuy nhiên, một số người có đường ruột không thể chuyển đổi hợp chất này. Có nghĩa là nước ép lựu sẽ không có nhiều tác dụng đối với những người này.

Sau 50 tuổi, các tế bào trong cơ thể sẽ phải "vật lộn" với việc tái chế ty thể. Điều này ảnh hưởng đến sức mạnh cơ bắp. Không chỉ vậy, nếu cơ thể không tái chế ty thể đủ nhanh thì nguy cơ mắc các bệnh nghiêm trọng như Parkinson sẽ tăng cao.



Ảnh minh họa: Internet

Nước ép bưởi hồng

Trong bưởi hồng có chứa một hợp chất tạo màu tự nhiên, giúp làm chậm quá trình lão hóa được gọi là lycopene. Hợp chất này cũng được tìm thấy trong cà chua và dưa hấu.

Lycopene được biết với nhiều đặc tính tốt cho sức khỏe, thậm chí còn được phát hiện là có tác dụng cải thiện vẻ ngoài của làn da bạn. Nghiên cứu được công bố trên Food Science & Nutrition cho thấy lycopene có tác dụng "làm trẻ hóa" làn da của những người tham gia ở độ tuổi trung niên.

Bên cạnh đó, một nghiên cứu trên tạp chí Dinh dưỡng Mỹ kết luận lycopene có thể làm giảm cholesterol LDL (loại xấu) và tăng mức cholesterol HDL (loại tốt), đây là những yếu tố quan trọng hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Nếu bạn là người yêu thích bưởi, hãy thử một cốc nước ép này để làm chậm quá trình lão hóa.

Ảnh minh họa: Internet

Nước ép cà rốt

Cà rốt chứa nhiều chất chống oxy hóa có thể cải thiện sức khỏe của bạn khi bạn già đi. Ví dụ, cà rốt rất giàu lutein, được biết là giúp cải thiện sức khỏe của mắt và não. Sản phẩm màu cam này cũng rất giàu chất chống oxy hóa khác gọi là beta carotene - chất chống oxy hóa mà cơ thể bạn có thể sử dụng để biến thành vitamin A.

Tuy nhiên, lợi ích sức khỏe tiềm ẩn của beta carotene không dừng lại ở đó. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention cho thấy nó có khả năng giúp giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới trẻ tuổi.



Ảnh minh họa: Internet

Nước ép củ dền

Nước ép củ dền là loại thức uống có tác dụng mạnh trong việc giúp làm chậm quá trình lão hóa. Một nghiên cứu từ Redox Biology phát hiện ra những người uống nước ép củ dền giúp cải thiện nhận thức và sức khỏe mạch máu so với những người tham gia uống giả dược. Những người tham gia này cũng thấy huyết áp giảm sau khi uống nước ép củ dền.

Kết quả của nghiên cứu này là do nồng độ nitrat cao có trong củ dền, rất hữu ích trong việc giữ cho các mạch máu của bạn khỏe mạnh đồng thời cải thiện chức năng nhận thức khi bạn già đi. Những tác dụng này áp dụng cho cả củ dền nấu chín và nước ép dền sống. Tuy nhiên, theo tạp chí Human Hypertension, nước ép củ dền được phát hiện là có tác động lớn hơn so với dạng nấu chín.