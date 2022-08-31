Hướng dẫn 5 cách làm sáng móng tay tại nhà, vết ố vàng bị "đánh bay" chỉ sau vài lần sử dụng

Làm đẹp 31/08/2022 07:53

Chị em thử áp dụng 5 mẹo này để giúp cho móng tay luôn trắng hồng và sáng bóng.

Baking soda

Baking soda không chỉ tạo độ nở cho bánh mà bạn thường thấy. Nó còn có tác dụng làm đẹp rất hiệu quả: không chỉ với da, tóc mà cả móng tay. Cách kết hợp đạt hiệu quả cao của baking soda là kết hợp với chanh. Cách làm trắng móng tay này cũng được áp dụng nhiều vì nó mang lại hiệu quả nhanh chóng nhất.

Chỉ cần trộn nước cốt của nửa quả chanh và 1 muỗng canh baking soda. Dùng bàn chải nhúng vào dung dịch, đánh nhẹ nhàng lên móng tay bị ố. Nếu vẫn chưa sạch hoàn toàn bạn có thể làm lại lần nữa. Khi chà bạn nên lưu ý không nên để hỗ hợp dính vào những chỗ bị thương vì có thể gây hại cho da và xót da.

Dầu ô liu và nước ấm

Ngâm tay vào hỗn hợp nước ấm pha vài giọt dầu ô liu mỗi ngày sẽ giúp cho móng của bạn láng mịn, trắng hồng. Mỗi ngày hãy dành 10-15 phút thực hiện theo cách này cũng sẽ giúp đôi bàn tay của bạn được thư giãn.

Cũng với nguyên liệu là dầu ô liu, bạn có thể đổ vài giọt dầu ra tay, trộn cùng với muối để tự xoa bóp, làm nóng đôi bàn tay trong 5-10 phút. Cách này ngoài giúp cho móng khỏe, còn giúp tay mịn, mềm do được mát xa giúp lưu thông máu.

Hướng dẫn 5 cách làm sáng móng tay tại nhà, vết ố vàng bị 'đánh bay' chỉ sau vài lần sử dụng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dầu cây trà

Dầu cây trà có tính khử trùng và đặc tính chống nấm mạnh, do đó mà biết cách sử dụng dầu cây trà để điều trị nấm móng tay hết sức hiệu quả.

Trộn 1 thìa dầu cây trà với 1 thìa dầu ô liu hòa lẫn với nhau, sau đó áp dụng lên khu vực móng tay đang bị nấm và ủ trong 15 phút. Sau đó sử dụng một bàn chải mềm để chà xát làm sạch lớp da chết loại bỏ các vi khuẩn.

Kiên trì thực hiện cách này cho đến khi loại bỏ hoàn toàn nấm móng tay và đem lại vẻ đẹp tự nhiên.

Hướng dẫn 5 cách làm sáng móng tay tại nhà, vết ố vàng bị 'đánh bay' chỉ sau vài lần sử dụng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chanh và muối

Muối ăn là một nguyên liệu thân thiện mà bất kỳ ai cũng có thể tìm được trong gian bếp nhà mình.

Cách làm vô cùng đơn giản: Bạn chỉ cần chuẩn bị ½ chén nước cốt chanh và ½ thìa muối. Khuấy đều hỗn hợp trên tạo thành dung dịch sền sệt. Ngâm bông tẩy trang trong dung dịch này và lấy bông chà nhẹ lên toàn bộ vùng móng muốn làm sạch trong vòng 5 phút. Rửa sạch lại móng với nước ấm.

Nước cốt chanh

Đây là cách làm rất đơn giản và phổ biến giúp cho móng luôn trắng sạch, chắc khỏe, bàn tay thơm tho. Bạn hãy dùng vài giọt nước cốt chanh pha chung khoảng 200 ml nước ấm để ngâm tay chừng 5-10 phút.

 

Nếu chịu khó hơn, bạn có thể dùng trái chanh xắt lát chà trực tiếp lên móng, sau đó rửa tay lại bằng nước sạch.

Hướng dẫn 5 cách làm sáng móng tay tại nhà, vết ố vàng bị 'đánh bay' chỉ sau vài lần sử dụng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
3 việc làm đơn giản giúp cải thiện tình trạng lão hoá tuổi 30

3 việc làm đơn giản giúp cải thiện tình trạng lão hoá tuổi 30

Ở độ tuổi 30 là thời điểm da trong quá trình lão hoá. Hãy nhớ rõ những điều này để làm giảm tình trạng lão hoá của da.

Xem thêm
Từ khóa:   làm đẹp móng tay trắng hồng mẹo giúp móng tay đẹp

TIN MỚI NHẤT

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 35 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 6 giờ 5 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 6 giờ 35 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 35 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 7 giờ 5 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 7 giờ 35 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới