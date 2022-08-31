Baking soda không chỉ tạo độ nở cho bánh mà bạn thường thấy. Nó còn có tác dụng làm đẹp rất hiệu quả: không chỉ với da, tóc mà cả móng tay. Cách kết hợp đạt hiệu quả cao của baking soda là kết hợp với chanh. Cách làm trắng móng tay này cũng được áp dụng nhiều vì nó mang lại hiệu quả nhanh chóng nhất.

Chỉ cần trộn nước cốt của nửa quả chanh và 1 muỗng canh baking soda. Dùng bàn chải nhúng vào dung dịch, đánh nhẹ nhàng lên móng tay bị ố. Nếu vẫn chưa sạch hoàn toàn bạn có thể làm lại lần nữa. Khi chà bạn nên lưu ý không nên để hỗ hợp dính vào những chỗ bị thương vì có thể gây hại cho da và xót da.

Ngâm tay vào hỗn hợp nước ấm pha vài giọt dầu ô liu mỗi ngày sẽ giúp cho móng của bạn láng mịn, trắng hồng. Mỗi ngày hãy dành 10-15 phút thực hiện theo cách này cũng sẽ giúp đôi bàn tay của bạn được thư giãn.

Cũng với nguyên liệu là dầu ô liu, bạn có thể đổ vài giọt dầu ra tay, trộn cùng với muối để tự xoa bóp, làm nóng đôi bàn tay trong 5-10 phút. Cách này ngoài giúp cho móng khỏe, còn giúp tay mịn, mềm do được mát xa giúp lưu thông máu.

Ảnh minh họa: Internet

Dầu cây trà

Dầu cây trà có tính khử trùng và đặc tính chống nấm mạnh, do đó mà biết cách sử dụng dầu cây trà để điều trị nấm móng tay hết sức hiệu quả.

Trộn 1 thìa dầu cây trà với 1 thìa dầu ô liu hòa lẫn với nhau, sau đó áp dụng lên khu vực móng tay đang bị nấm và ủ trong 15 phút. Sau đó sử dụng một bàn chải mềm để chà xát làm sạch lớp da chết loại bỏ các vi khuẩn.

Kiên trì thực hiện cách này cho đến khi loại bỏ hoàn toàn nấm móng tay và đem lại vẻ đẹp tự nhiên.

Ảnh minh họa: Internet

Chanh và muối

Muối ăn là một nguyên liệu thân thiện mà bất kỳ ai cũng có thể tìm được trong gian bếp nhà mình.

Cách làm vô cùng đơn giản: Bạn chỉ cần chuẩn bị ½ chén nước cốt chanh và ½ thìa muối. Khuấy đều hỗn hợp trên tạo thành dung dịch sền sệt. Ngâm bông tẩy trang trong dung dịch này và lấy bông chà nhẹ lên toàn bộ vùng móng muốn làm sạch trong vòng 5 phút. Rửa sạch lại móng với nước ấm.

Nước cốt chanh

Đây là cách làm rất đơn giản và phổ biến giúp cho móng luôn trắng sạch, chắc khỏe, bàn tay thơm tho. Bạn hãy dùng vài giọt nước cốt chanh pha chung khoảng 200 ml nước ấm để ngâm tay chừng 5-10 phút.

Nếu chịu khó hơn, bạn có thể dùng trái chanh xắt lát chà trực tiếp lên móng, sau đó rửa tay lại bằng nước sạch.