Học lỏm bí quyết làm đẹp "xuất thần" tỏa sáng hơn cả mặt trời của Vương phi xứ Wales - Kate Middleton

Ngay cả với những giới hạn nghiêm ngặt của nghi thức hoàng gia, cô ấy biết cách tìm ra những món đồ thời trang khác thường và đưa những thứ tưởng như nhàm chán lên một tầm cao mới.

Công nương Kate thường chuộng trang phục đơn sắc. Và ngay cả khi cô ấy mặc thứ gì đó có hoa văn, đó thường là những hình in cổ điển, như sọc, chấm bi hoặc hoa.

Cô phối trang phục nổi bật với phụ kiện trung tính

Công nương Kate hiếm khi mặc đồ in đậm như da báo. Nhưng nếu làm vậy, để không khiến vẻ ngoài trở nên khó nhìn, cô ấy thêm các phụ kiện trung tính. Ví dụ, vào năm 2015, khi cô mang bầu, cô đã diện một chiếc áo khoác crop top in họa tiết bắt mắt, clutch đen và giày đơn giản.

Cô thích những món đồ cổ điển hơn những món thời thượng

Nữ công tước rất kén chọn phụ kiện. Cô ấy yêu các tác phẩm kinh điển. Nếu cô ấy cần kính, cô ấy chọn thêm Wayfarers màu đen, cô thích những chiếc đồng hồ đơn giản với vòng tay kim loại và giày tennis không bao giờ lỗi mốt. Những thứ này trông cũng tuyệt vời trong cả vẻ ngoài thường ngày và dịp đặc biệt.

Cô ấy chú ý đến hình ảnh của mình

Hầu như không thể nhìn thấy Nữ công tước trong trang phục rộng rãi, lôi thôi. Ngay cả khi mang bầu, cô cũng mặc đồ bó sát, có thể là váy hoặc áo khoác. Và cô ấy làm nổi bật vòng eo của mình bằng những phụ kiện được lựa chọn cẩn thận.

Cô ấy biết những ưu và khuyết điểm của hình dạng cơ thể của mình và cân nhắc chúng

Công nương Kate biết tỷ lệ nào phù hợp với mình và cô ấy sử dụng kiến ​​thức này vào thời trang. Cô ấy khá thích phong cách thể thao và có một thân hình dài. Để cân đối lại tỷ lệ cơ thể, Middleton thường xuyên diện những bộ đồ cạp cao. Và để tạo độ phồng cho hai bên hông, cô sử dụng kiểu xếp nếp phù hợp trong trang phục: nếp gấp gần bụng.

Cô ấy luôn xem xét các quy tắc ăn mặc và mặc quần áo phù hợp

Nữ công tước luôn mặc quần áo phù hợp với mọi dịp. Trang phục của cô không chỉ được chăm chút cẩn thận mà còn ẩn chứa một ý nghĩa sâu sắc. Ví dụ, nếu cô ấy tham dự một sự kiện chèo thuyền, cô ấy mặc quần áo có cảm giác về biển. Và đối với Ngày Thánh Patrick, cô ấy mặc màu xanh lá cây, tượng trưng cho sự xuất hiện của mùa xuân.

Cô ấy không bao giờ cho phép mình thể hiện mình có nhiều địa vị và quá cao quý

Những bộ trang phục của công nương Kate luôn thanh lịch và vừa phải. Chúng không bao giờ quá hở hang. Cô ấy biết cách tìm ra sự cân bằng hoàn hảo giữa phong cách và sự lịch thiệp.

Năm 2014, Kate đã đến thăm buổi dạ tiệc Nhiếp ảnh gia Động vật Hoang dã của năm ở Bảo tàng. Cô mặc một chiếc váy quấn màu ngọc bích nhạt. Nhưng Middleton đã cố gắng làm cho chiếc váy bớt hở hang bằng cách mặc thêm một chiếc váy bên trong.

Theo Brightside