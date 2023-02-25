Hé lộ 5 cách dưỡng nhan lợi hại từ các quốc gia sở hữu nhiều mỹ nhân đẹp nhất thế giới

Làm đẹp 25/02/2023 08:31

Việc chăm sóc sắc đẹp của chúng ta đã có từ hàng ngàn năm với các công thức khác nhau từ các nền văn hóa khác nhau.

Những truyền thống này đã tồn tại qua nhiều thế kỷ và vẫn còn truyền bá hàng ngày, mang đến cho phụ nữ sự tự chăm sóc bản thân và cảm giác tuyệt vời mà chúng ta xứng đáng có được.

Chúng ta yêu thích cái đẹp ở mọi tầng lớp xã hội. Đó là lý do tại sao những bí quyết làm đẹp độc đáo từ khắp nơi trên thế giới để bạn thử lần sau này sẽ vô cùng thú vị.

1. Phụ nữ Hàn Quốc sử dụng chất nhờn của ốc sên để có làn da mịn màng

 

Làn da thủy tinh là mục tiêu cuối cùng của phụ nữ Hàn Quốc khi hoàn thiện quy trình chăm sóc da. Tuy nhiên, một thành phần cụ thể trong hầu hết các sản phẩm da liễu là chất nhờn của ốc sên hoặc chất nhầy.

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Chất nhầy ốc sên làm sạch và củng cố bề mặt da bằng cách loại bỏ các tế bào da chết, làm sáng da và làm đầy da bằng collagen để giảm nếp nhăn.

2. Phụ nữ Panama uống ca cao nguyên chất mỗi ngày

 

Sô cô la bản địa từ vùng Caribê, đặc biệt là ở Panama, là thức uống bổ dưỡng chính cho người dân địa phương để đạt được lối sống lành mạnh hơn và làn da sáng chống lão hóa.

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Một nghiên cứu thậm chí còn gợi ý rằng ít nhất 5 cốc ca cao nguyên chất mỗi ngày, không đường và chất bảo quản có thể ngăn ngừa bệnh tăng huyết áp và tiểu đường.

 

3. Phụ nữ Nhật bôi matcha lên da đầu

Hé lộ 5 cách dưỡng nhan lợi hại từ các quốc gia sở hữu nhiều mỹ nhân đẹp nhất thế giới - Ảnh 3

 

Ngoài việc giúp giảm cân và tăng cường hệ thống miễn dịch, bột trà xanh hay matcha Nhật Bản còn có một mẹo nhỏ khác. Matcha cũng có thể giúp làm sạch da đầu và tóc của bạn, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của tóc. Với hỗn hợp bơ, sữa chua, dầu dừa, mật ong và matcha, một loại mặt nạ dưỡng tóc từ gốc đến ngọn chắc chắn sẽ giúp ích cho bạn.

4. Phụ nữ Thổ Nhĩ Kỳ tắm rửa bằng bùn

Hé lộ 5 cách dưỡng nhan lợi hại từ các quốc gia sở hữu nhiều mỹ nhân đẹp nhất thế giới - Ảnh 4

 

Phụ nữ ở Thổ Nhĩ Kỳ tắm bùn không chỉ để làm dịu da mà còn là liều thuốc giảm căng thẳng. Tắm bùn tự nhiên ở đất nước của họ được tạo ra từ nước suối nóng mang lưu huỳnh và các khoáng chất khác vào bồn tắm. Những thành phần này hút các tạp chất ra khỏi da, chẳng hạn như tế bào chết và nhiệt độ giúp thư giãn các cơ và khớp bị đau.

5. Phụ nữ Mexico ăn xương rồng để dưỡng ẩm cho da

Hé lộ 5 cách dưỡng nhan lợi hại từ các quốc gia sở hữu nhiều mỹ nhân đẹp nhất thế giới - Ảnh 5

Nopales Mexico hoặc xương rồng thường có thể được nấu chín như một món đặc sản hoặc là món ăn chính trong các lễ hội và các cuộc tụ họp. Tuy nhiên, phụ nữ Mexico xem nó có nhiều công dụng hơn với phần thịt mọng nước và nước ép giàu dinh dưỡng của chúng. Chúng cũng được thoa lên mặt để có làn da ẩm mượt vì chứa nhiều vitamin, chất phytochemical và polysacarit giúp da giữ nước.

Theo Brightside

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