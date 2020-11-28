Giang Doll: Từ câu chuyện làm đẹp chính mình cho đến việc giúp đỡ chị em phụ nữ Việt

Ngay cả trong thời kỳ bùng phát các nhãn hiệu mỹ phẩm online, Gcell vẫn phát triển tốt và nhanh chóng chiếm giữ sự yêu thích của các khách hàng nữ, đạt được sự phát triển mạnh mẽ ngay cả trong mùa Covid 19. Điều gì đã làm nên sự phát triển này? Hãy cùng chúng tôi làm quen với chị Lê Giang, chủ tịch và giám đốc điều hành của nhãn hàng Gcell .

Thật ra không có bí kíp hay nguyên tắc gì ghê gớm đâu. Nguyên tắc hoạt động của Gcell rất đơn giản, tập trung tối đa vào chất lượng của sản phẩm. Thành công ngày hôm nay Gcell đạt được hoàn toàn là nhờ sự yêu mến của khách hàng. Họ xài thử thấy thích, quay lại mua tiếp, rồi rủ bạn bè cùng sử dụng. Nhờ đó mà chúng tôi mới đạt được thành công chứ đâu. Tất cả hoàn toàn là nhờ vào chất lượng sản phẩm cả.

Trong quá trình kinh doanh, chị có gặp nhiều khó khăn hay không? Chị đã vượt qua khó khăn đó như thế nào?

Thật ra thì ai kinh doanh mà không phải gặp khó khăn chứ. Vấn đề là mình phải hiểu sản phẩm của mình và khách hàng của mình như thế nào thôi. Thật ra giai đoạn này kinh doanh mỹ phẩm cũng không còn dễ như tầm 5 năm về trước. Khách hàng họ ngày càng khó tính, có gu và rất kén chọn sản phẩm. Họ kén chọn một thì tôi cũng phải kén chọn 10. Khi chọn nhà sản xuất mỹ phẩm bên Hàn Quốc, tôi mất rất nhiều thời gian, bay đi bay lại cũng hơn chục lần mới chọn ra nhà sản xuất mỹ phẩm tốt nhất. Rồi phải thiết kế bao bì, thiết kế thương hiệu sao cho phù hợp, đẳng cấp nhất. Nói chung là rất nhiều khó khăn phải vượt qua. Rồi thì cạnh tranh nhiều, nhất là năm nay, kinh tế khó khăn, nên nhãn hàng mỹ phẩm nào cũng tung ra khuyến mãi, giảm giá để giữ chân khách hàng, chính bản thân Gcell cũng phải chật vật tìm cách giữ chân đại lý của mình, lựa chọn hình thức Marketing phù hợp.

Nhìn chung thì cũng vẫn như tôi đã nói, khó khăn nào cũng có thể vượt qua bằng cách đặt khách hàng làm trọng tâm. Sản phẩm phải tốt, hình thức Marketing phải phù hợp, phải giúp đỡ các đối tác kinh doanh của mình sao cho cùng với họ, mình có thể phục vụ khách hàng tốt hơn.

Con đường kinh doanh mỹ phẩm nhiều vất vả như thế, có bao giờ làm chị nản chí không? Có bao giờ chị nghĩ lại về việc mình chọn mỹ phẩm làm con đường kinh doanh không?

Thật ra ban đầu tôi chọn mỹ phẩm kinh doanh cũng từ nhu cầu của chính mình thôi. Tôi xem nhiều phim ảnh của Hàn Quốc, thấy phụ nữ bên họ lúc nào cũng xinh đẹp, vui tươi nên thấy rất hâm mộ, rồi muốn làm theo. Tôi sử dụng nhiều mỹ phẩm của Hàn Quốc, mua ngay từ bên ấy cũng có mà mua từ các nhà phân phối tại Việt Nam cũng có. Tôi xài nhiều nhận ra ngay là đồ Hàn Quốc cũng có 5 – 7 loại, không phải loại nào cũng tốt, chưa kể nhiều nhà phân phối ở Việt Nam không trung thực, trộn lẫn nhiều nguồn hàng khác nhau. Thế là tôi quyết định kinh doanh, tự mua cho mình sử dụng lại vừa mua giúp người khác.

Thời gian đầu kinh doanh khó khăn lắm, vì khách hàng đa số họ ưa rẻ, giá bên mình lại đắt do sản phẩm có chất lượng cao, giá đầu vào đã cao hẳn rồi. Nhiều lúc tôi cũng nản chí chứ anh. Nhưng tính tôi là làm gì cũng phải làm cho đến nơi đến chốn, cũng vất vả để tìm cách phân phối sản phẩm, cách làm khách hàng hiểu rõ chất lượng sản phẩm của bên mình. Nản thì đôi lúc có nản nhưng nghĩ lại thì không anh ạ. Làm nghề mỹ phẩm này, vừa có thể kiếm được tiền, vừa có thể giúp đỡ các chị em phụ nữ, vừa đàng hoàng, hợp cả đạo lý lẫn pháp luật thì không có lý gì mình lại không kinh doanh anh ạ.

Sắp đến chị có định hướng thế nào cho nhãn hàng Gcell? Chị có thể chia sẽ được không?

Ban đầu khi tôi xây dựng Gcell, tôi chỉ chú ý xây dựng dòng Mỹ phẩm chức năng trong đó có hai sản phẩm chủ đạo là kem làm hồng nhũ hoa XX Virgin và viên đặt vùng kín Y Zone Cleanser. Ngày nay, Gcell đã có đến hơn 20 sản phẩm từ dầu gội, son môi, kem tẩy tế bào chết. Định hướng của tôi thời gian đến là tăng cường hơn nữa chất lượng sản phẩm, và gói gọn Gcell vào những sản phẩm tốt nhất chứ không phát triển tràn lan nữa. Dịch vụ tư vấn và dịch vụ sau bán hàng cũng sẽ được phát triển hơn nữa nhằm cung cấp dịch vụ tốt hơn chứ không chỉ đơn thuần là kinh doanh sản phẩm.

Chị có điều gì nhắn nhủ đến các chị em phụ nữ, cũng như các khách hàng của mình không?

Có một điều tôi nhận ra được từ cuộc sống, và càng sống, càng suy nghĩ tôi càng thấy nó đúng anh ạ. Cho nên nếu nhắn nhủ với các chị em, thì tôi cũng chỉ nhắn thế này: cuộc sống này, điều gì cũng phải nỗ lực. Mình muốn hạnh phúc thì mình càng phải nỗ lực nhiều. Nỗ lực chăm sóc chồng con, nỗ lực kiếm tiền cũng chưa đủ đâu. Điều quan trọng còn phải là nỗ lực làm đẹp chính mình, làm cho cuộc sống mình thoải mái hơn. Có thế mình mới hạnh phúc được. Chỉ cần mình nỗ lực, mình sẽ tự mình làm chủ được hạnh phúc của chính mình. Chắc chắn là như thế.

Xin chân thành cám ơn chị. Chúc chị và Gcell ngày một thành công và hạnh phúc trên con đường đi của chính mình.

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