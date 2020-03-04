Dưỡng tóc khô xơ suôn mượt với những bí quyết đơn giản

Sở hữu một mái tóc đẹp, suôn mượt và óng ả là niềm mơ ước của nhiều chị em phụ nữ. Bạn đang lo lắng vì tóc mình bị khô xơ, thiếu sức sống và làm bạn kém xinh? Bài viết hôm nay sẽ “đánh tan” nỗi lo lắng này và mách cho bạn cách dưỡng tóc khô xơ an toàn mà lại hiệu quả tại nhà. Mời bạn cùng theo dõi!

Một trong những quan niệm sai lầm khi chăm sóc tóc của chị em là chải tóc khi tóc còn ướt. Việc này sẽ làm do tóc dễ bị gãy rụng và chẻ ngọn. Nguyên nhân là do khi tóc ướt, các sợi tóc trở nên mỏng và rụng nhiều hơn. Nếu bạn chải tóc nhiều lần thì sẽ làm tóc bị hư tổn.

Chảy đầu khi tóc ướt làm tóc dễ gãy rụng - Ảnh minh họa: Internet

Không bảo vệ tóc khi ra ngoài

Ánh nắng mặt trời không chỉ có hại cho da của chúng ta mà kể cả tóc cũng vậy. Nếu khi ra ngoài mà bạn không đội nón thì các tia UV của mặt trời sẽ chiếu trực tiếp vào tóc, lâu dần tóc sẽ thiếu độ ẩm dẫn đến khô xơ. Hơn nữa, nếu bạn ra ngoài nhưng không che chắn tóc của mình thì dễ tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn bám vào gây bết tóc.

Do đó, để bảo vệ mái tóc của mình, các bạn nữ nên chống nắng hoặc đội mũ để che chắn tóc khi ra ngoài trời nắng.

Chế độ ăn uống không phù hợp

Nhiều người không quan tâm lắm đến chuyện ăn uống và nghĩ nó không ảnh hưởng nhiều đến làn da cũng như mái tóc. Nhưng theo nhiều cuộc nghiên cứu, những người không quan tâm đến chế độ ăn uống hàng ngày thì thường da và tóc của họ thiếu sức sống và hay bị rụng tóc.

Chế độ ăn uống ảnh hưởng đến tóc - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, các vấn đề về sức khỏe liên quan đến việc ăn uống như rối loạn tiêu hóa, rối loạn ăn uống sẽ làm cho cơ thể thiếu các chất cần thiết để nuôi dưỡng tóc như sắt, kẽm, vitamin.

Những dưỡng tóc khô xơ và chẻ ngọn

Dưới đây là những cách giúp cải thiện tình trạng tóc khô xơ và phục hồi tóc khô xơ tại nhà mà bạn nên tham khảo. Những cách này đều được thực hiện bằng nguyên liệu thiên nhiên gần gũi, giúp phái nữ dễ dàng chăm sóc tóc của mình hơn.

Dùng dầu ô liu để chăm sóc tóc

Dầu ô liu chứa rất nhiều vitamin E có tác dụng chống oxy hóa, dưỡng ẩm và phục hồi tóc, cung cấp độ ẩm cần thiết cho tóc.

Dưỡng tóc khô xơ bằng dầu ô liu - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện:

Bạn cho một lượng dầu ô liu vừa đủ vào bát và đặt trong lò vi sóng. Khoảng 3 phút sau, bạn lấy ra. Đợi đến khi dầu nguội đi thì bạn thoa lên tóc và mát xa tóc trong 5 phút. Bạn ủ tóc khoảng 20 phút thì gội đầu lại và xả bằng nước sạch.

Dùng trứng để chăm sóc tóc

Trứng được ví như thần dược trong việc chăm sóc tóc hư tổn và khô xơ. Trứng chứa nhiều protein làm tăng độ ẩm và giúp tóc bóng mượt, hạn chế sự hư tổn ở tóc.

Dưỡng tóc khô xơ bằng trứng - Ảnh minh họa: Internet

Các bước thực hiện:

Đầu tiên, bạn đánh đều lòng trắng của trứng với 2 thìa cà phê nước ấm. Bạn khuấy đều hỗn hợp cho đến khi thành một hợp chất đồng nhất. Tiếp đến, bạn thoa hỗn hợp lên da đầu và mát xa lại bằng ngón tay trong 20 phút rồi gội lại bằng nước ấm.

Dùng bơ để chăm sóc tóc

Bơ là một thực phẩm không chỉ tốt cho da mà còn rất tốt trong việc chăm sóc tóc bị khô xơ. Bơ có nhiều vitamin A và vitamin E có tác dụng làm thẳng tóc.

Dưỡng tóc khô xơ bằng dầu bơ - Ảnh minh họa: Internet

Các bước thực hiện:

Bạn có thể nghiền nhuyễn bơ rồi trộn với dầu ô liu để tạo thành hỗn hợp. Tiếp đến, bạn làm ẩm tóc và thoa hỗn hợp này lên da đầu rồi ủ trong 20 phút thì rửa lại bằng nước sạch.

Tóc khô xơ dùng dầu gội gì thì tốt?

Nhiều bạn thắc mắc không biết khi tóc bị khô xơ thì nên sử dụng dầu gội gì thì hợp. Những dầu gội chứa nhiều thành phần hóa học chỉ làm cho tóc của bạn thêm hư tổn và yếu đi mà thôi. Vì thế, bạn nên lựa chọn dầu gội có chiết xuất từ thiên nhiên và phù hợp với tóc để sử dụng thì an toàn cho tóc hơn như bưởi, chanh, ô liu,...

Những loại dầu gội chiết xuất từ tự nhiên tốt cho tóc - Ảnh minh họa: Internet

Dưỡng tóc khô xơ không còn là vấn đề lo lắng của phái đẹp nữa. Bạn có thể dưỡng tóc tại nhà an toàn mà lại tiết kiệm chi phí. Bởi lẽ, đây là những cách dưỡng tóc từ các nguyên liệu thiên nhiên nên bạn phải thực hiện đều đặn và kiên trì thì mới mang lại kết quả tốt được.