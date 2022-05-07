Đều là thành phần tẩy tế bào chết được ưa chuộng, liệu muối và đường, cái nào sẽ phù hợp hơn với bạn?

Làm đẹp 07/05/2022 09:10

Nói đến tẩy tế bào chết, đáng chú ý là sự phát triển của các loại tẩy tế bào chết và ngày nay chúng ta có hai loại tẩy tế bào chết thường được sử dụng là tẩy tế bào chết bằng muối và tẩy tế bào chết bằng đường. Liệu một trong hai loại này, đâu sẽ là thành phần phù hợp với ban?

Đều là thành phần tẩy tế bào chết được ưa chuộng, liệu muối và đường, cái nào sẽ phù hợp hơn với bạn? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi nghĩ đến tẩy tế bào chết, bạn sẽ ngay lập tức nghĩ đến spa để tẩy tế bào chết tốt cho cơ thể. Tuy nhiên, thời gian gần đây, hội làm đẹp chia thành hai đội,  một đội ủng hộ tẩy da chết vật lý và một đội coi đó là tuyệt đối không nên như vậy. Cấm hoàn toàn tẩy da chết vật lý cũng không phải là một điều khôn ngoan, đặc biệt là đối khi cơ thể bạn tiếp xúc với rất ít hoặc không tẩy da chết hóa học. 

Tẩy tế bào chết bằng đường

Đều là thành phần tẩy tế bào chết được ưa chuộng, liệu muối và đường, cái nào sẽ phù hợp hơn với bạn? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

San phẩm đường tẩy tế bào chết được tạo thành từ đường chủ yếu trong nhà bếp. Arthi Raguram, người sáng lập thương hiệu Deyga Organics chia sẻ: "Thành phần cơ bản là hạt đường và đường tẩy tế bào chết thường bao gồm các loại dầu dưỡng da để nâng cao hiệu quả của công thức. Tẩy tế bào chết bằng đường có thể kết hợp với bất cứ thứ gì như tinh chất trái cây, dầu tự nhiên, đặc biệt là hạnh nhân và thậm chí cả cà phê". 

Chuyên gia Raguram cho biết thêm: "Tẩy tế bào chết bằng đường có hàm lượng axit glycolic cao, rất tốt để thay đổi tình trạng da khô, thô ráp và mất nước".

Muối tẩy tế bào chêt

Đều là thành phần tẩy tế bào chết được ưa chuộng, liệu muối và đường, cái nào sẽ phù hợp hơn với bạn? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tẩy tế bào chết bằng muối là phương pháp tẩy tế bào chết vật lý mạnh hơn có tác dụng giải độc mạnh. Nó thường được sử dụng trong các spa để thư giãn và giảm căng thẳng. Chuyên gia Raguram nói: "Hầu hết muối tẩy tế bào chết được làm từ muối biển và muối Epsom. Có thể kết hợp tẩy tế bào chết bằng muối với dầu dừa, tinh dầu hoặc than hoạt tính để cho hiệu quả tốt hơn. Nó có đặc tính chữa bệnh. Khoáng chất trong muối tẩy tế bào chết làm mềm da và phục hồi quá trình hydrat hóa. Nó cung cấp sự thư giãn cơ bắp bên cạnh việc tẩy da chết hiệu quả".

Tẩy tế bào chết dạng Sugar Scrub và Salt Scrub

Đều là thành phần tẩy tế bào chết được ưa chuộng, liệu muối và đường, cái nào sẽ phù hợp hơn với bạn? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Đầu tiên, điều quan trọng cần lưu ý là đường nhẹ hơn trong khi muối có tính mài mòn cao hơn, vì vậy đường tẩy tế bào chết trở thành một ứng cử viên xứng đáng cho nhu cầu tẩy tế bào chết từ đầu đến chân của bạn với làn da mỏng manh cần được nâng niu hơn. Mặt khác, tẩy tế bào chết bằng muối rất tốt cho cơ thể và tốt nhất nên tránh dùng cho da mặt để tránh các vết rách, tổn thương và kích ứng. 

Đều là thành phần tẩy tế bào chết được ưa chuộng, liệu muối và đường, cái nào sẽ phù hợp hơn với bạn? - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Chuyên gia Raguram chia sẻ: "Sự khác biệt của hai thành phần này là kết câu. Tẩy tế bào chết bằng đường nhẹ hơn tẩy tế bào chết bằng muối và do đó, có thể được sử dụng cho cả mặt. Tẩy tế bào chết bằng muối có thể không tốt cho da nhạy cảm vì các hạt của chúng sắc hơn. Tẩy tế bào chết bằng đường cũng có tác dụng dưỡng ẩm vì đường là chất giữ ẩm tự nhiên".

Từ những thông tin này, có lẽ bạn đã tìm được thành phần tẩy tế bào chết lý tưởng dành cho làn da của mình phải không? Hãy tẩy da chết 1 đến 2 lần một ngày với thành phần phù hợp nhu cầu của làn da để mang lại vẻ đẹp rạng ngời nhé.

Theo Femina

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