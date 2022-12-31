Da càng ngày càng 'xuống cấp' vì những thói quen tai hại bạn vẫn hay làm này

5 thói quen hàng ngày phổ biến nhất đang hủy hoại làn da của bạn và dưới đây, bạn sẽ thấy rằng không khó để tránh chúng và nhanh chóng có được làn da đẹp hơn.

Nhiều sản phẩm dành cho tóc, bao gồm dầu gội đầu, dầu xả và các chất tạo kiểu tóc khác, tạo ra hiệu ứng bít lỗ chân lông trên da và gây ra mụn trên da, chẳng hạn như mụn trứng cá, mụn nhọt và các kích ứng khác trên da đầu và mặt. Điều này xảy ra vì các sản phẩm dành cho tóc thường chứa sunfat được biết là có thể làm tắc nghẽn lỗ chân lông trên da của bạn.

Để ngăn chặn điều này, bạn nên cân nhắc chuyển sang các sản phẩm dành cho tóc không chứa sulfat. Ngoài ra, để bảo vệ tốt hơn, bạn nên sử dụng băng đô thấm mồ hôi trên trán và che mặt bằng khăn sạch vào lần tiếp theo khi bạn sử dụng các sản phẩm dành cho tóc.

2. Sử dụng quá nhiều sản phẩm chăm sóc da

Việc chuyển đổi giữa một số sản phẩm chăm sóc da có thể là một thách thức đối với làn da của bạn, vì các chất bảo quản và thành phần mới có thể góp phần tích cực vào việc nổi mụn và làm nặng thêm làn da của bạn. Điều đó cũng bao gồm các sản phẩm chăm sóc da trị mụn, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến làn da của bạn nếu lạm dụng.

Thay vì thử nghiệm các sản phẩm chăm sóc da khác nhau, hãy thử sử dụng 1 hoặc 2 sản phẩm và cho chúng thời gian để tạo ra tác dụng có lợi cho làn da của bạn.

3. Sử dụng sản phẩm tẩy lông mặt không đúng cách

Tẩy lông mặt không đúng cách bằng các sản phẩm gây mụn có đặc tính làm tắc lỗ chân lông thường có thể gây ra mụn trứng cá trên mặt bạn. Vì vậy, về cơ bản, bạn đang trao đổi vấn đề này với vấn đề khác.

Để đảm bảo bạn tẩy sạch lông mặt đúng cách và ngăn ngừa kích ứng thêm trên da, hãy tránh các sản phẩm có thành phần gây tắc lỗ chân lông phổ biến nhất (chẳng hạn như dầu dừa, dầu cọ và mầm lúa mì), sử dụng mỹ phẩm không độc hại và cố gắng tìm nhãn không gây mụn.

4. Đi du lịch ở một nơi mới

Khi bạn đi du lịch ở một nơi mới, bạn đang để làn da của mình tiếp xúc với một môi trường mới có thể gây hại cho làn da của bạn. Các yếu tố như tác động của ánh nắng mặt trời, nóng, lạnh và độ ẩm có thể góp phần làm cho làn da của bạn trở nên trầm trọng hơn một cách đột ngột, gây ra mụn trứng cá.

Để ngăn chặn bất kỳ tác động tiêu cực nào mà sự thay đổi môi trường có thể gây ra cho làn da của bạn, tốt nhất bạn nên thích nghi với những điều kiện mới mà bạn đang bước vào. Tránh tiếp xúc với da trong thời gian dài và sử dụng kem chống nắng, tốt nhất là với oxit kẽm. Nếu bạn tiếp xúc với nhiệt độ lạnh, hãy cố gắng tránh cho da bị mất nước bằng cách dưỡng ẩm cho da.

5. Độc tố trong nước tẩy trang của bạn

Một loại mỹ phẩm phổ biến khác có thể gây tắc lỗ chân lông và nổi mụn là các thành phần độc hại có trong nước tẩy trang của bạn. Mặc dù bản thân các sản phẩm trang điểm đã gây ra vấn đề, nhưng quy trình chăm sóc da được sử dụng để tẩy trang cũng góp phần gây kích ứng da.

Một lần nữa, giải pháp cho vấn đề này là sử dụng các sản phẩm không gây mụn. Ngoài ra, bạn nên rửa mặt thật kỹ khi tẩy trang để loại bỏ hiệu quả mọi lớp trang điểm, dầu và bụi bẩn tích tụ sau một ngày dài.

Theo Brightside