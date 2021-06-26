Công dụng bất ngờ của bia trong việc làm đẹp, không chỉ làm trắng sáng làn da mà mái tóc cũng chắc khoẻ

Bia được lên men một cách tự nhiên, men bia được kết hợp với selenium để tạo thành các phân tử hữu cơ. Và đối với làn da, thành phần này trong bia sẽ giúp làm chậm quá trình lão hóa da cũng như các bệnh ngoài da. Không chỉ vậy, nó còn giúp làm sáng da, se khít chân lông hiệu quả. Ngoài ra, nó còn có tác dụng tốt đối với tóc, giúp làm dầu gội để nuôi dưỡng mái tóc chắc khoẻ. Hãy cùng chúng tìm hiểu cụ thể một số công thức làm đẹp với bia nhé:

Trong bia có chứa nhiều loại vitamin B và có đặc tính kháng khuẩn cao, giúp giải độc tố, làm lành vết thương, kháng viêm cho da,... Chính vì vậy, bia được coi là một trong những nguyên liệu kháng viêm vô cùng hiệu quả.

- 1 thìa cà phê mật ong.

- 1 thìa cà phê nước cốt chanh.

- 1 thìa cà phê dầu ô liu.

- 1/2 thìa cà phê bia.

Cách làm:

Trộn đều các nguyên liệu đã chuẩn bị thành hỗn hợp sệt và đắp lên mặt trong khoảng 15 phút. Sau đó, rửa sạch mặt với nước lạnh. Có thể áp dụng mặt nạ này 2 - 3 lần mỗi tuần để cải thiện tình trạng mụn nhanh chóng.

bia được coi là một trong những nguyên liệu kháng viêm trị mụn vô cùng hiệu quả - Ảnh: Internet

Trị mụn bằng mặt nạ bia, dưa chuột và lòng trắng trứng

Cách làm:

-Trước tiên đem lòng trắng trứng tách khỏi lòng đỏ và cho vào 2 bát đựng riêng biệt.

-Dưa chuột thì đem rửa sạch và ngâm vào dung dịch muối pha loãng khoảng 10 phút.

-Dùng dao thái dưa thành các lát mỏng rồi đem xay nhuyễn.

-Cuối cùng đem các nguyên liệu chuẩn bị ở trên trộn lại với nhau

Công thức làm mặt nạ bia trị mụn - Ảnh: Internet

Sau khi có hỗn hợp trên thì bạn cần thực hiện theo đúng quy trình dưới đây:

Đầu tiên bạn dùng nước ấm hoặc nước muối pha loãng để làm sạch da. Nếu có thời gian hãy xông hơi da mặt trong vòng 10 phút để lỗ chân lông được giãn nở. Sau đó dùng khăn mềm để lau khô da mặt.

Tiếp theo dùng tay thoa đều hỗn hợp lên da, vừa thoa vừa kết hợp massage để máu huyết lưu thông dễ dàng.

Giữ hỗn hợp trên da khoảng 30 phút để da mặt khô lại. Rồi rửa lại mặt bằng nước ấm như bình thường. Bạn cũng nên dùng nước lạnh rửa thêm lần nữa để loại bỏ hết vi khuẩn cùng bụi bẩn.

Dưỡng da khỏe

Nhờ vào việc chứa một lượng axit lactic với nồng độ nhẹ nên bia giúp làm sạch da hiệu quả. Hơn nữa nó cũng cân bằng độ pH và giảm thiểu vi khuẩn gây mụn. Một lượng ngũ cốc chứa nhiều vitamin trong quá trình lên men của bia giúp làn da trở nên sáng và khỏe.

Bạn cần chuẩn bị:

- 1/2 muỗng cà phê bia

- 1 muỗng cà phê sữa chua

- 1/2 muỗng cà phê nước cốt chanh

- 1 giọt dầu hạnh nhân

Cách làm đơn giản là bạn hãy trộn tất cả nguyên liệu lại với nhau và dùng hỗn hợp để rửa mặt hoặc đắp mặt nạ một cách tùy thích.

Nhờ vào việc chứa một lượng axit lactic với nồng độ nhẹ nên bia giúp làm sạch da hiệu quả. Hơn nữa nó cũng cân bằng độ pH và giảm thiểu vi khuẩn gây mụn - Ảnh: Internet

Làm sạch tóc, kích thích mọc tóc

Bia còn có tác dụng trong việc làm sạch tóc và kích thích việc mọc tóc. Bởi vì trong bia có chứa một lượng lớn vitamin B cùng dưỡng chất nên cung cấp độ ẩm để làm tóc khỏe mạnh và diệt sạch vi khuẩn. Ngoài ra trong bia còn chứa rất nhiều protein để kích thích việc mọc tóc. Dùng bia gội đầu là một trong những cách kích thích mọc tóc phổ biến.

Chuẩn bị:

- 4 muỗng canh bia

- 3 muỗng canh sữa tươi nguyên chất

Cách dùng

Bạn đem bia và sữa tươi trộn đều với nhau. Và dùng hỗn hợp này làm dầu gội, thoa lên đầu và massage trong khoảng 20 phút để dưỡng chất thẩm thấu. Cuối cùng, bạn dùng nước lạnh gội sạch lại là xong.

Bia còn có tác dụng trong việc làm sạch tóc và kích thích việc mọc tóc - Ảnh: Internet

Ủ tóc bằng bia và dầu tự nhiên

Phương pháp ủ tóc với bia và dầu tự nhiên là phương pháp tuyệt vời dành cho tóc khô xơ. Những dưỡng chất có trong loại dầu tự nhiên như dầu dừa hay dầu oliu sẽ là những loại dưỡng tóc cực kỳ hiệu quả.

Phương pháp ủ tóc với bia và dầu tự nhiên là phương pháp tuyệt vời dành cho tóc khô xơ - Ảnh: Internet

Cách làm khá đơn giản: Bạn lấy bia và dầu tự nhiên trộn đều lên với nhau. Sau đó, massage nhẹ nhàng hỗn hợp lên da đầu khoảng 20 phút. Cuối cùng, bạn hãy xả lại bằng nước sạch. Những tinh chất và dưỡng chất có trong hỗn hợp sẽ giúp nuôi dưỡng mái tóc từ sâu bên trong.