Mặt nạ tảo biển – Món quà làm đẹp từ biển khiến chị em phát cuồng

Sử dụng mặt nạ tảo biển là phương pháp dưỡng da từ thiên nhiên được nhiều chị em lựa chọn. Bởi cách này an toàn và hiệu quả cao. Tảo biển là thực phẩm quý giá từ đại dương, chứa các thành phần dưỡng chất đa dạng như vitamin A1, B1, B2, B6, C, E, K, axit folic, niacin, axit pantothenic, canxi, magie, photpho, sắt, kẽm. Đây đều là những dưỡng chất thiết yếu tốt cho sức khỏe và làn da.

Hiện nay, tảo biển không còn quá xa lạ với mọi người dân. Nó được biết đến là một thực phẩm ngon và giàu dinh dưỡng . Không chỉ ngăn ngừa và chống lão hóa, loại bỏ các gốc tế bào tự do gây ung thư, hỗ trợ điều trị một số bệnh như tiểu đường, tim mạch, thiếu máu, huyết áp, xương khớp. Hơn thế nữa nó còn điều hòa nội tiết tố cho cả nam và nữ. Không chỉ dừng lại ở những công dụng tốt cho sức khỏe , các chị em còn sử dụng chúng để làm đẹp . Bởi đắp mặt nạ tảo biển sẽ làm trẻ hóa làn da, mang đến sự trẻ trung và tươi sáng cho người phụ nữ.

Mặt nạ tảo biển rất tốt cho da khô. Nhanh chóng cấp ẩm phục hồi tổn thương trên da, thúc đẩy sự nối lại của các sợi Collagen. Nhờ đó giải quyết hiệu quả những khuyết điểm trên da như mụn, vết thâm, viêm da…

Trong đó, vitamin A1 trong tảo biển có khả năng vô cùng tuyệt vời để duy trì sức khỏe cơ thể cũng như chức năng, kết cấu làn da. Vì thế khi được bổ sung dưỡng chất này làn da nhanh chóng có sự cải thiện đáng kể, da căng mịn, đẩy lùi quá trình lão hóa mang đến sự trẻ trung và tươi sáng hơn cho làn da của bạn.

Hơn nữa, mang hơi thở của biển nên mặt nạ rong biển có hàm lượng muối cao, chất chống oxy hóa có tác dụng chống viêm nhiễm, kháng khuẩn, hạn chế tiết bã nhờn và se khít lỗ chân lông. Đồng thời nhanh chóng làm giảm sự kích ứng tới da và độ sưng tấy do mụn trứng cá gây ra. Tảo biển cũng có chứa đến 75% là chất hữu cơ, 25% là khoáng chất làm tăng ceramides và các axit béo giúp giữ ẩm, làm mờ thâm hiệu quả. Chính vì vậy, dưỡng da bằng mặt nạ tảo biển được xem như là một công cuộc “đại tu” nhan sắc, giúp các chị em lột xác toàn diện, trở nên hoàn hảo hơn trong mắt cánh mày râu.

Công thức mặt nạ tảo biển

Với hàm lượng dinh dưỡng cao, tảo biển giúp nuôi dưỡng da từ sâu bên trong, nhanh chóng khắc phục các khuyết điểm trên da. Da sẽ trở nên trắng sáng, căng mịn và trẻ trung hơn nữa nếu kết hợp thêm với các nguyên liệu khác như mật ong, sữa tươi… Vì vậy để có được công thức làm đẹp ưng ý, dưỡng da hoàn hảo mà an toàn lại tiết kiệm chi phí thì bạn hãy tham khảo một số loại mặt nạ từ tảo biển sau đây:

Mặt nạ tảo biển sữa tươi

Mặt nạ tảo biển với sữa tươi nhanh chóng thải độc cho da. Loại bỏ các độc tố, bụi bẩn tích tụ sâu trong lỗ chân lông và hiện tượng da sần vỏ cam. Do đó, bạn có thể xem đây là một dạng mặt nạ thải độc cho da, tạo ra công thức chăm sóc da hoàn hảo.

Mặt nạ tảo biển sữa tươi giúp tái tạo làn da

Nguyên liệu:

3 thìa sữa tươi không đường.

4 thìa bột tảo biển.

Cách làm:

Trộn đều sữa tươi không đường với bột tảo biển thành hỗn hợp sền sệt. Sau khi rửa mặt sạch sẽ, lau khô thì thoa đều hỗn hợp này lên da mặt. Massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất thấm sâu vào bên trong da. Nằm thư giãn khoảng 15 phút rồi rửa lại thật sạch bằng nước mát.

Loại mặt nạ này được xem là chìa khóa vàng để nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh, ít bị tác động bởi ánh nắng mặt trời. Da mặt lúc nào cũng hồng hào, tươi trẻ, giàu sức sống.

Mặt nạ tảo biển và mật ong

Bột tảo biển chứa nhiều dinh dưỡng kết hợp với mật ong tạo thành loại mặt nạ dưỡng ẩm tuyệt vời. Loại mặt nạ này có tính kháng khuẩn, chống viêm tốt, nhanh chóng “đẩy lùi” mụn, sớm sở hữu làn da đẹp không tỳ vết. Để làm tăng hiệu quả dưỡng da, tăng sinh collagen, nâng cao độ đàn hồi thì bạn nên kết hợp thêm với nha đam. Nha đam chứa nhiều axit cinnamic và các vitamin B1, B2, B6 cùng với axit folic... đặc biệt là có nhiều vi chất giúp loại bỏ tế bào già, tái sinh tế bào và giúp tái sinh các mô mới. Giúp các chị em sớm sở hữu làn da căng mọng, mịn màng tràn đầy sức sống.

Mặt nạ tảo biển mật ong cung cấp độ ẩm lớn cho làn da

Nguyên liệu:

5 thìa bột tảo biển.

3 thìa mật ong.

1 thìa gel nha đam.

Cách làm:

Trộn đều các nguyên liệu lại với nhau tạo thành hỗn hợp sền sệt. Sau khi vệ sinh ra mặt sạch sẽ thì thoa đều hỗn hợp này lên. Nằm thư giãn khoảng 20 phút rồi rửa sạch bằng nước ấm và rửa lại một lần nữa bằng nước mát.

Loại mặt nạ này cũng có tác dụng tốt trong việc tẩy tế bào chết. Nên bạn không được quá lạm dụng, nếu đắp hàng ngày sẽ khiến cho da mặt mỏng đi. Da sẽ dễ tổn thương, bắt nắng và dễ bị mẩn đỏ. Vì vậy, bạn chỉ nên đắp loại mặt nạ này 2-3 lần/tuần là đủ.

Mặt nạ tảo biển kết hợp dầu dừa

Dầu dừa kết hợp với tảo biển là lựa chọn tuyệt vời để dưỡng da, làm đẹp không tỳ vết. Loại mặt nạ này mang đến hiệu quả cao trong việc làm se khít lỗ chân lông. Giải quyết triệt để các tình trạng tắc nghẽn lỗ chân lông gây ra các vấn đề về mụn. Sở dĩ như vậy là do dầu dừa chứa nhiều vitamin E, kháng nấm, kháng khuẩn, chống oxy hóa làm sạch làn da. Đồng thời giúp tăng độ ẩm làm cho làn da trở nên mịn màng hơn.

Mặt nạ tảo biển dầu dừa thúc đẩy tăng sự đàn hồi cho làn da

Nguyên liệu:

3 thìa bột tảo biển.

1 thìa đường nâu.

2 thìa dầu dừa.

Cách làm:

Đầu tiên, bạn hãy vệ sinh da mặt thật sạch sẽ và để khô tự nhiên. Trong quá trình chờ khô tự nhiên thì bạn hãy trộn đều các nguyên liệu lại với nhau thành hỗn hợp sền sệt. Tiếp theo thoa hỗn hợp này lên da, massage nhẹ nhàng. Để trên da khoảng 20 phút rồi rửa sạch bằng nước ấm, sau đó rửa lại một lần nữa với nước mát. Kiên trì thực hiện 2-3 lần/tuần để đạt được hiệu quả cải thiện tốt nhất.

Mặt nạ tảo biển và trứng gà

Nguyên liệu cần có:

1 lòng trắng trứng gà.

2 thìa dầu oliu.

03 giọt tinh dầu chanh.

3 thìa bột tảo biển.

Tảo biển chứa nhiều dưỡng chất tốt, đặc biệt là niacin, có tác dụng làm sáng da và làm mờ các vết thâm, nám trên da. Hiệu quả này càng được tăng cao khi kết hợp với trứng gà, dầu oliu và dầu chanh. Bởi trứng gà chứa nhiều khoáng chất, vitamin B2, B6... giúp da sáng khỏe, sạch mụn nhanh chóng. Dầu oliu giúp làn da thêm mịn màng, trắng sáng trung hòa các gốc tự do làm tổn thương da và thúc đẩy sự lão hóa nhờ khả năng chống oxy hóa và các dưỡng chất như vitamin E, polyphenol. Còn tinh dầu chanh làm sạch da và sáng da một cách tự nhiên do có tác dụng thúc đẩy tuần hoàn máu và ngăn chặn tình trạng da bị sạm đen, điều trị mụn trứng cá.

Mặt nạ tảo biển trứng gà mang đến sự mịn màng cho làn da

Vì vậy, sau khi đã chuẩn bị xong các nguyên liệu, bạn hãy cho chúng vào bát, trộn đều để thu được hỗn hợp sánh mịn. Tiếp theo vệ sinh da mặt rồi đắp mặt nạ tảo biển lên toàn da mặt trong vòng 15 phút. Sau khi mặt nạ khô lại rửa lại với nước mát là xong.

Trên đây là những công thức dưỡng da với mặt nạ tảo biển. Phương pháp làm đẹp da này đặc biệt an toàn và mang lại hiệu quả cao. Vì vậy, bạn còn chần chừ gì nữa mà không áp dụng ngay để bảo vệ da khỏi các gốc tự do và ngăn cản quá trình lão hóa da, làm mờ các vết thâm, nám trên da, sớm sở hữu được làn da đẹp không tỳ vết.