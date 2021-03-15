Mặt nạ tảo biển – Món quà làm đẹp từ biển khiến chị em phát cuồng

Công thức làm đẹp 15/03/2021 14:43

Mặt nạ tảo biển là món quà của biển, nhanh chóng khắc phục các khuyết điểm của da. Làn da sẽ căng mịn, trắng hồng tự nhiên, giúp các chị em tự tin hơn với vẻ bề ngoài của mình.

Hiện nay, tảo biển không còn quá xa lạ với mọi người dân. Nó được biết đến là một thực phẩm ngon và giàu dinh dưỡng. Không chỉ ngăn ngừa và chống lão hóa, loại bỏ các gốc tế bào tự do gây ung thư, hỗ trợ điều trị một số bệnh như tiểu đường, tim mạch, thiếu máu, huyết áp, xương khớp. Hơn thế nữa nó còn điều hòa nội tiết tố cho cả nam và nữ. Không chỉ dừng lại ở những công dụng tốt cho sức khỏe, các chị em còn sử dụng chúng để làm đẹp. Bởi đắp mặt nạ tảo biển sẽ làm trẻ hóa làn da, mang đến sự trẻ trung và tươi sáng cho người phụ nữ.

mat na tao bien
Tảo biển là thực phẩm tốt cho sức khỏe và sắc đẹp

Lợi ích của mặt nạ tảo biển

Sử dụng mặt nạ tảo biển là phương pháp dưỡng da từ thiên nhiên được nhiều chị em lựa chọn. Bởi cách này an toàn và hiệu quả cao. Tảo biển là thực phẩm quý giá từ đại dương, chứa các thành phần dưỡng chất đa dạng như vitamin A1, B1, B2, B6, C, E, K, axit folic, niacin, axit pantothenic, canxi, magie, photpho, sắt, kẽm. Đây đều là những dưỡng chất thiết yếu tốt cho sức khỏe và làn da.

Trong đó, vitamin A1 trong tảo biển có khả  năng vô cùng tuyệt vời để duy trì sức khỏe cơ thể cũng như chức năng, kết cấu làn da. Vì thế khi được bổ sung dưỡng chất này làn da nhanh chóng có sự cải thiện đáng kể, da căng mịn, đẩy lùi quá trình lão hóa mang đến sự trẻ trung và tươi sáng hơn cho làn da của bạn.

mat na tao bien 1
Mang hơi thở của đại dương mặt nạ tảo biển có tính kháng khuẩn cao

Mặt nạ tảo biển rất tốt cho da khô. Nhanh chóng cấp ẩm phục hồi tổn thương trên da, thúc đẩy sự nối lại của các sợi Collagen. Nhờ đó giải quyết hiệu quả những khuyết điểm trên da như mụn, vết thâm, viêm da…

Hơn nữa, mang hơi thở của biển nên mặt nạ rong biển có hàm lượng muối cao, chất chống oxy hóa có tác dụng chống viêm nhiễm, kháng khuẩn, hạn chế tiết bã nhờn và se khít lỗ chân lông. Đồng thời nhanh chóng làm giảm sự kích ứng tới da và độ sưng tấy do mụn trứng cá gây ra. Tảo biển cũng có chứa đến 75% là chất hữu cơ, 25% là khoáng chất làm tăng ceramides và các axit béo giúp giữ ẩm, làm mờ thâm hiệu quả. Chính vì vậy, dưỡng da bằng mặt nạ tảo biển được xem như là một công cuộc “đại tu” nhan sắc, giúp các chị em lột xác toàn diện, trở nên hoàn hảo hơn trong mắt cánh mày râu.

Công thức mặt nạ tảo biển

Với hàm lượng dinh dưỡng cao, tảo biển giúp nuôi dưỡng da từ sâu bên trong, nhanh chóng khắc phục các khuyết điểm trên da. Da sẽ trở nên trắng sáng, căng mịn và trẻ trung hơn nữa nếu kết hợp thêm với các nguyên liệu khác như mật ong, sữa tươi… Vì vậy để có được công thức làm đẹp ưng ý, dưỡng da hoàn hảo mà an toàn lại tiết kiệm chi phí thì bạn hãy tham khảo một số loại mặt nạ từ tảo biển sau đây:

Mặt nạ tảo biển sữa tươi

Mặt nạ tảo biển với sữa tươi nhanh chóng thải độc cho da. Loại bỏ các độc tố, bụi bẩn tích tụ sâu trong lỗ chân lông và hiện tượng da sần vỏ cam. Do đó, bạn có thể xem đây là một dạng mặt nạ thải độc cho da, tạo ra công thức chăm sóc da hoàn hảo.

mat na tao bien 2
Mặt nạ tảo biển sữa tươi giúp tái tạo làn da

Nguyên liệu:

Cách làm:

Trộn đều sữa tươi không đường với bột tảo biển thành hỗn hợp sền sệt. Sau khi rửa mặt sạch sẽ, lau khô thì thoa đều hỗn hợp này lên da mặt. Massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất thấm sâu vào bên trong da. Nằm thư giãn khoảng 15 phút rồi rửa lại thật sạch bằng nước mát.

Loại mặt nạ này được xem là chìa khóa vàng để nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh, ít bị tác động bởi ánh nắng mặt trời. Da mặt lúc nào cũng hồng hào, tươi trẻ, giàu sức sống.

Mặt nạ tảo biển và mật ong

Bột tảo biển chứa nhiều dinh dưỡng kết hợp với mật ong tạo thành loại mặt nạ dưỡng ẩm tuyệt vời. Loại mặt nạ này có tính kháng khuẩn, chống viêm tốt, nhanh chóng “đẩy lùi” mụn, sớm sở hữu làn da đẹp không tỳ vết. Để làm tăng hiệu quả dưỡng da, tăng sinh collagen, nâng cao độ đàn hồi thì bạn nên kết hợp thêm với nha đam. Nha đam chứa nhiều axit cinnamic và các vitamin B1, B2, B6 cùng với axit folic... đặc biệt là có nhiều vi chất giúp loại bỏ tế bào già, tái sinh tế bào và giúp tái sinh các mô mới. Giúp các chị em sớm sở hữu làn da căng mọng, mịn màng tràn đầy sức sống.

mat na tao bien 3
Mặt nạ tảo biển mật ong cung cấp độ ẩm lớn cho làn da

Nguyên liệu:

  • 5 thìa bột tảo biển.
  • 3 thìa mật ong.
  • 1 thìa gel nha đam.

Cách làm:

Trộn đều các nguyên liệu lại với nhau tạo thành hỗn hợp sền sệt. Sau khi vệ sinh ra mặt sạch sẽ thì thoa đều hỗn hợp này lên. Nằm thư giãn khoảng 20 phút rồi rửa sạch bằng nước ấm và rửa lại một lần nữa bằng nước mát.

Loại mặt nạ này cũng có tác dụng tốt trong việc tẩy tế bào chết. Nên bạn không được quá lạm dụng, nếu đắp hàng ngày sẽ khiến cho da mặt mỏng đi. Da sẽ dễ tổn thương, bắt nắng và dễ bị mẩn đỏ. Vì vậy, bạn chỉ nên đắp loại mặt nạ này 2-3 lần/tuần là đủ.

Mặt nạ tảo biển kết hợp dầu dừa

Dầu dừa kết hợp với tảo biển là lựa chọn tuyệt vời để dưỡng da, làm đẹp không tỳ vết. Loại mặt nạ này mang đến hiệu quả cao trong việc làm se khít lỗ chân lông. Giải quyết triệt để các tình trạng tắc nghẽn lỗ chân lông gây ra các vấn đề về mụn. Sở dĩ như vậy là do dầu dừa chứa nhiều vitamin E, kháng nấm, kháng khuẩn, chống oxy hóa làm sạch làn da. Đồng thời giúp tăng độ ẩm làm cho làn da trở nên mịn màng hơn.

mat na tao bien 4
Mặt nạ tảo biển dầu dừa thúc đẩy tăng sự đàn hồi cho làn da

Nguyên liệu:

  • 3 thìa bột tảo biển.
  • 1 thìa đường nâu.
  • 2 thìa dầu dừa.

Cách làm:

Đầu tiên, bạn hãy vệ sinh da mặt thật sạch sẽ và để khô tự nhiên. Trong quá trình chờ khô tự nhiên thì bạn hãy trộn đều các nguyên liệu lại với nhau thành hỗn hợp sền sệt. Tiếp theo thoa hỗn hợp này lên da, massage nhẹ nhàng. Để trên da khoảng 20 phút rồi rửa sạch bằng nước ấm, sau đó rửa lại một lần nữa với nước mát. Kiên trì thực hiện 2-3 lần/tuần để đạt được hiệu quả cải thiện tốt nhất.

Mặt nạ tảo biển và trứng gà

Nguyên liệu cần có:

  • 1 lòng trắng trứng gà.
  • 2 thìa dầu oliu.
  • 03 giọt tinh dầu chanh.
  • 3 thìa bột tảo biển.

Tảo biển chứa nhiều dưỡng chất tốt, đặc biệt là niacin, có tác dụng làm sáng da và làm mờ các vết thâm, nám trên da. Hiệu quả này càng được tăng cao khi kết hợp với trứng gà, dầu oliu và dầu chanh. Bởi trứng gà chứa nhiều khoáng chất, vitamin B2, B6... giúp da sáng khỏe, sạch mụn nhanh chóng. Dầu oliu giúp làn da thêm mịn màng, trắng sáng trung hòa các gốc tự do làm tổn thương da và thúc đẩy sự lão hóa nhờ khả năng chống oxy hóa và các dưỡng chất như vitamin E, polyphenol. Còn tinh dầu chanh làm sạch da và sáng da một cách tự nhiên do có tác dụng thúc đẩy tuần hoàn máu và ngăn chặn tình trạng da bị sạm đen, điều trị mụn trứng cá.

mat na tao bien 5
Mặt nạ tảo biển trứng gà mang đến sự mịn màng cho làn da

Vì vậy, sau khi đã chuẩn bị xong các nguyên liệu, bạn hãy cho chúng vào bát, trộn đều để thu được hỗn hợp sánh mịn. Tiếp theo vệ sinh da mặt rồi đắp mặt nạ tảo biển lên toàn da mặt trong vòng 15 phút. Sau khi mặt nạ khô lại rửa lại với nước mát là xong.

Trên đây là những công thức dưỡng da với mặt nạ tảo biển. Phương pháp làm đẹp da này đặc biệt an toàn và mang lại hiệu quả cao. Vì vậy, bạn còn chần chừ gì nữa mà không áp dụng ngay để bảo vệ da khỏi các gốc tự do và ngăn cản quá trình lão hóa da, làm mờ các vết thâm, nám trên da, sớm sở hữu được làn da đẹp không tỳ vết.

Da trắng mịn như gái Nhật dễ như ăn kẹo với 5 loại mặt nạ tự làm từ tảo biển

Da trắng mịn như gái Nhật dễ như ăn kẹo với 5 loại mặt nạ tự làm từ tảo biển

Tảo biển không chỉ nổi tiếng là thực phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng, mà còn là một trong những bí mật làm đẹp của phụ nữ Nhật. Cùng Eva.vn học cách tự làm 5 loại mặt nạ từ tảo biển để nuôi dưỡng và duy trì làn da trắng mịn!

Xem thêm
Từ khóa:   Lợi ích của mặt nạ tảo biển đắp mặt nạ tảo biển bột tảo biển

TIN MỚI NHẤT

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 13 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Tâm sự gia đình 34 phút trước
Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Xã hội 1 giờ 3 phút trước
Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Tâm sự gia đình 1 giờ 34 phút trước
Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 14 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Tâm sự 2 giờ 34 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 3 giờ 31 phút trước
Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 3 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất