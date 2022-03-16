Có mùi dưới cánh tay sẽ khiến bạn ngại ngùng và luôn tìm cách 'giấu kín' nó dưới lớp khử mùi càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, khi nào nên áp dụng chất chống mồ hôi để nó hoạt động tốt nhất?

Nếu bạn thoa chất chống mồ hôi sau khi tắm buổi sáng, hãy đoán xem nó có thực sự giúp bạn giảm mùi cơ thể không? Bạn đang làm sai tất cả rồi. Ban đêm thực sự mới là thời điểm thích hợp để làm điều này.

Ảnh minh họa Tiến sĩ Marisa K. Garshick, bác sĩ da liễu chia sẻ: "Chất chống mồ hôi được thiết kế để bịt kín các tuyến mồ hôi để ngăn tiết mồ hôi. Công ty sản phẩm chống mồ hôi Most Dri đã thực hiện một cuộc khảo sát trực tuyến và phát hiện ra rằng 56% người Mỹ không biết rằng họ nên sử dụng chất chống mồ hôi vào ban đêm thay vì vào buổi sáng". Vào ban đêm, các tuyến mồ hôi không hoạt động hoặc chứa đầy mồ hôi nữa, điều này cho phép các ống mồ hôi hấp thụ thành phần chống mồ hôi, muối nhôm dễ dàng hơn, dẫn đến hiệu quả được cải thiện và giảm kích ứng.

Ảnh minh họa Thật vậy, Tạp chí Da liễu của Anh đã lưu ý vào năm 2012 rằng "việc áp dụng chất chống mồ hôi vào ban đêm cho phép sự khuếch tán xảy ra trong thời kỳ giảm hoặc tỷ lệ mồ hôi thấp, do đó cải thiện điều kiện cho hoạt chất xâm nhập vào ống dẫn. Một nghiên cứu được công bố đã chỉ ra rằng việc áp dụng vào ban đêm để cải thiện Hiệu quả của một sản phẩm rắn mềm thương mại giảm mồ hôi từ 56% đến 73%". Hiệp hội Chống đổ mồ hôi quốc tế (hyperhidrosis là thuật ngữ y tế để chỉ chứng đổ mồ hôi quá nhiều), tổ chức khuyến nghị bôi chất chống mồ hôi vào buổi sáng và buổi tối, cho biết thêm, "Nếu bạn chỉ bôi một lần, thì hãy bôi trước khi đi ngủ."

Ảnh minh họa Nếu bạn tắm vào buổi tối, bạn sẽ muốn tránh sử dụng chất chống mồ hôi ngay sau khi bước ra khỏi bồn tắm. Bác sĩ Garshick giải thích: "Nếu da bị ướt khi bôi chất chống mồ hôi, không những có thể làm giảm hiệu quả mà còn có thể dẫn đến mẩn đỏ, kích ứng và nhạy cảm, vì vậy tốt nhất bạn nên đảm bảo vùng da đó khô hoàn toàn trước khi bôi". Nếu bạn không chắc rằng nách của mình đã khô hoàn toàn, cô ấy khuyên bạn nên sử dụng máy sấy ở chế độ mát trước khi sử dụng chất chống mồ hôi. Điều này sẽ giúp khuyến khích sự hấp thụ và cũng giảm thiểu kích ứng. Theo Howstuffworks

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