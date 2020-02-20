Chia sẻ của các chuyên gia: Có nên tỉa lông vùng kín nữ không?

Làm đẹp 20/02/2020 15:35

Lông ở vùng kín là một bộ phận rất quan trọng để bảo vệ bộ phận sinh dục của nữ. Vậy chúng ta có nên tỉa lông vùng kín nữ không? Câu trả lời sẽ có trong bài viết sau.

Có nên tỉa lông ở vùng kín không là vấn đề thắc mắc của nhiều phụ nữ. Khi đến tuổi dậy thì, lông sẽ mọc nhiều ở vùng kín để bảo vệ bộ phận sinh dục. Tùy vào quan điểm của mỗi chị em mà có người muốn tỉa lông ở vùng kín, cũng có người muốn để như vậy thì sợ việc tỉa lông sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe.

Chia sẻ của các chuyên gia: Có nên tỉa lông vùng kín nữ không? ảnh 1
Có nên tỉa lông vùng kín nữ không? - Ảnh minh họa: Internet

Lông ở vùng kín có tác dụng gì?

Theo các chuyên gia về chăm sóc sức khỏe phụ nữ. Mỗi một bộ phận trên cơ thể con người đều nắm giữ một chức năng riêng, lông ở vùng kín cũng thế. Như vậy cạo lông vùng kín có ảnh hưởng gì không?

Vùng kín không được bảo vệ tối ưu

Lông ở vùng kín có chức năng bảo vệ vùng kín, tránh để vùng nhạy cảm bị xây xát khi thay quần, váy hoặc do các hoạt động bình thường. Nếu bạn tỉa hết lông ở vùng thì “cô bé” sẽ như mất đi một hàng rào bảo vệ, làm da trở nên nhạy cảm và dễ tổn thương trong khi đi đứng, chạy nhảy, hay vận động mạnh.

Vùng kín dễ bị viêm nhiễm

Chia sẻ của các chuyên gia: Có nên tỉa lông vùng kín nữ không? ảnh 2
Vùng kín dễ bị viêm nhiễm - Ảnh minh họa: Internet

Vùng kín được xem là vùng nhạy cảm nhất của cơ thể. Nó rất dễ bị nóng và dễ tiết ra mồ hôi. Lông ở mu có tác dụng lấy lại cân bằng nhiệt độ và độ ẩm cho khu vực vùng kín, nếu lông bị cạo hết thì ảnh hưởng nhiều đến vùng kín, làm mất cân bằng độ ẩm ở đây. Vì vậy, bụi bẩn sẽ dễ dàng xâm nhập vào vùng kín bên ngoài do không có “rào chắn”. Từ đó, dẫn đến tình trạng viêm nhiễm và các bệnh lý về phụ khoa khác.

Không chỉ vậy, dụng cụ để tỉa lông có thể sẽ làm trầy xước vùng da ở đây. Hơn nữa, nếu dụng cụ tỉa lông không được làm sạch thì rất dễ trở thành nguyên nhân trực tiếp giúp cho vi khuẩn xâm nhập vào âm đạo, làm âm đạo bị nhiễm trùng, gây ngứa ngáy và viêm nhiễm nặng nề.

Cách tỉa lông vùng kín

Nhưng nếu không tỉa lông ở vùng kín thì sẽ mất thẩm mỹ, nhìn không được gọn gàng. Khi bạn mặc những bộ cánh khi đi biển thì nhìn sẽ không được tự nhiên. Như vậy chúng ta có nên cắt ngắn lông vùng kín không?

Chia sẻ của các chuyên gia: Có nên tỉa lông vùng kín nữ không? ảnh 3
Cách tỉa lông vùng kín - Ảnh minh họa: Internet

Chúng ta nên tỉa lông vùng kín nhưng phải đúng cách. Dưới đây là cách tỉa lông đúng cách mà bạn có thể tham khảo.

- Đầu tiên, hãy vệ sinh sạch sẽ vùng kín trước khi tỉa, bạn có thể sử dụng dung dịch vệ sinh phụ nữ để đảm bảo sự sạch sẽ ở vùng kín hơn. Do khi tỉa lông, nếu không cẩn thận thì bạn rất dễ làm trầy xước da khiến cho vi khuẩn xâm nhập vào da.

- Bạn để cho vùng rậm rạp khô rồi cắt bớt phần lông ngắn lại để dễ dàng tỉa lông hơn.

- Dùng dao cạo để cạo đi các phần lông xung quanh, bạn có thể tạo hình cho vùng kín của mình.

- Cuối cùng, bạn dùng khăn hoặc nước lau sạch phần vùng kín.

Những điều lưu ý khi tẩy lông

Chia sẻ của các chuyên gia: Có nên tỉa lông vùng kín nữ không? ảnh 4
Những điều lưu ý khi tẩy lông - Ảnh minh họa: Internet

Nếu ngại đi spa và bạn muốn tẩy lông tại nhà, bạn nên lưu ý những vấn đề sau:

- Sau khi tỉa lông ở vùng kín xong, bạn nên bôi một ít gel lô hội để làm dịu làn da, tránh kích ứng, giúp da mịn màng hơn.

- Khi chọn đồ vật để cạo lông, bạn nên chọn những loại kéo nhỏ để dễ dàng thực hiện. Loại chỉ dùng cho phần vùng kín để đảm bảo vệ sinh.

- Nếu bạn muốn chọn chỗ để tỉa lông thì nơi thích hợp nhất đó là phòng tắm vì sau khi cạo xong, bạn có thể dễ dàng làm sạch vùng kín bằng nước.

- Nếu bạn sử dụng wax lông thì bạn nên chọn những sản phẩm uy tín, có nguồn gốc rõ ràng vì nếu mua những hàng không rõ nguồn gốc, kém chất lượng thì dễ bị nhiễm trùng vùng kín.

Những kiểu tỉa lông vùng kín bạn có thể áp dụng

Để kiểu bikini

Với những bạn thích đi tắm biển thì kiểu này là sự lựa chọn phù hợp nhất. Đầu tiên, bạn cần tia đều lông và cạo lông sạch theo các nếp gấp của chân lông, bạn nên dùng dao cạo nhỏ để dễ thực hiện hơn.

Chia sẻ của các chuyên gia: Có nên tỉa lông vùng kín nữ không? ảnh 5
Những kiểu tỉa lông vùng kín - Ảnh minh họa: Internet

Để lông có hình mà bạn thích

Bạn có thể cắt tỉa theo hình dạng mà bạn muốn và “dọn sạch” vùng rậm rạp ở xung quanh ngoại trừ bộ phận sinh dục. Những hình dạng phổ biến của nữ giới thường là hình tam giác, hình trái tim, hình giọt nước.

Để giã tự nhiên

Với cách này, lông vùng kín có thể giống như lúc ban đầu. Bạn chỉ cần cắt gọn gàng và cạo bớt những phần lông làm vùng kín của bạn lộn xộn và mất trật tự. Cách làm vô cùng đơn giản bằng việc dùng lược để chải và cắt theo chiều dài mà bạn mong muốn.

Chia sẻ của các chuyên gia: Có nên tỉa lông vùng kín nữ không? ảnh 6
Để giã tự nhiên - Ảnh minh họa: Internet

Qua những thông tin trên, chắc bạn cũng đã có câu trả lời cho mình rằng có nên tỉa lông vùng kín nữ không. Nếu bạn trông gọn gàng hơn cho vùng này thì cần phải chọn những dụng cụ hay sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, uy tín để không bị nhiễm các bệnh phụ khoa.

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