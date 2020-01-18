Mách bạn 4 cách se khít lỗ chân lông tại nhà cực đơn giản, hiệu quả lại không tốn nhiều chi phí

Chăm sóc da 18/01/2020 10:58

Lỗ chân lông to khiến làn da của bạn trở nên sần sùi, kém sắc. Tuy nhiên, đừng quá lo lắng, 4 cách se khít lỗ chân lông dưới đây sẽ giúp bạn lấy lại sự tự tin vốn có.

Chẳng cần tốn tiền đến spa, những cách se khít lỗ chân lông tại nhà cực hiệu quả dưới đây sẽ giúp bạn sở hữu làn da mịn màng:

Nguyên nhân khiến lỗ chân lông to

Để điều trị bệnh thì trước hết phải tìm hiểu được nguyên nhân gây bệnh là gì? Lỗ chân lông to xuất phát từ cơ địa da hay bị đổ dầu, do thói quen ăn uống sinh hoạt hàng ngày không điều độ và cách chăm sóc da sai lầm.

Các cách điều trị

1. Xông mặt bằng nước nóng

Cách làm se khít lỗ chân lông hiệu quả đầu tiên chính là việc thường xuyên xông hơi mặt bằng nước nóng. Nguyên nhân khiến da bị lỗ chân lông to một phần do đổ quá nhiều dầu, vì vậy khi xông bằng hơi nước nóng sẽ giúp bài tiết hết chất dầu và bã nhờn dưới da.

Thời gian xông khoảng 20 phút và bạn có thể áp dụng mỗi tuần khoảng 3 - 4 lần, sau khi đã rửa mặt sạch.

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Xông hơi mặt để bài tiết bã nhờn - Ảnh minh họa: Internet

2. Sử dụng đá viên lăn khắp mặt

Dùng đá lạnh là cách làm se khít lỗ chân lông cực đơn giản và hiệu quả. Khi làn da tiếp xúc với nhiệt độ lạnh thì các lỗ chân lông sẽ thu nhỏ lại. Để tăng hiệu quả, bạn có thể làm đá bằng bia (vừa làm đẹp da, mềm da lại se khít lỗ chân lông rất tốt).

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Lăn đá lạnh khắp mặt để làm se khít lỗ chân lông - Ảnh minh họa: Internet

3. Đắp mặt nạ dưa chuột

Dưa chuột chứa nhiều chất xơ, vitamin C và kali có tác dụng bổ sung nước cực kỳ tốt cho cơ thể và cấp ẩm cho làn da. Khi bị đổ quá nhiều dầu, làn da luôn trong tình trạng bóng nhờn ở bề mặt bên ngoài còn dưới lớp biểu bì da thì khô và mất nước, từ đó gây nên tình trạng viêm lỗ chân lông. 

Đắp mặt nạ dưa chuột sẽ giúp bổ sung nước cho da, sau khi da đã tiết ra ngoài một lượng dầu và bã nhờn lớn.

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Đắp mặt nạ dưa chuột để cấp ẩm cho làn da - Ảnh minh họa: Internet

4. Giã nhỏ rau răm rồi đắp lên mặt

Tương tự như dưa chuột, rau răm cũng có các thành phần kháng khuẩn và cấp ẩm vô cùng tốt. Các bạn chỉ cần bóp một nắm lá rau răm với một chút muối và giã nhỏ rồi đắp lên mặt, duy trì 1 tuần từ 2 - 3 lần sẽ làm se khít lỗ chân lông hiệu quả.

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Đắp rau răm giúp thu nhỏ lỗ chân lông - Ảnh minh họa: Internet

Các cách làm sẽ khít lỗ chân lông ở trên vô cùng đơn giản, chị em nào đang gặp phải vấn đề này hãy thử áp dụng ngay, đảm bảo chỉ sau từ vài tuần sử dụng sẽ có hiệu quả.

Bất ngờ với làn da mịn màng, se khít lỗ chân lông sau 7 ngày chỉ với 1 cốc bia

Bất ngờ với làn da mịn màng, se khít lỗ chân lông sau 7 ngày chỉ với 1 cốc bia

Không chỉ là thức uống giải khát, bia còn có tác dụng làm đẹp hiệu quả. Bạn có thể thu nhỏ lỗ chân lông để sở hữu làn da mịn màng nhờ những cách làm đẹp từ bia.

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