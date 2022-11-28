Chỉ với 3 cách làm đơn giản có ngay làn da trắng sáng

Làm đẹp 28/11/2022 07:34

Mùa hè khiến làn da sạm đi, chị em thử ngay 3 cách này để lấy lại làn da trắng sáng rạng rỡ

 

Cách làm trắng da mặt bằng bột trà xanh

Chỉ với 3 cách làm đơn giản có ngay làn da trắng sáng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bột trà xanh là “thần dược” giúp bạn nhanh chóng sở hữu làn da trắng sáng, mịn màng. các vitamin A, vitamin C và khoáng chất như kali, canxi, protein…có trong bột trà xanh cũng được chứng minh hiệu quả cải thiện làn da, làm mờ vết thâm và đặc biệt là giúp làn da trắng sáng. Phương pháp này được đánh giá an toàn và hiệu quả với mọi làn da.

- Nguyên liệu: 2 thìa bột trà xanh và 1 chén nước sạch.

- Cách thực hiện:

+ Cho bột trà xanh vào một chiếc bát sạch sau đó trộn với chén nước sạch khuấy đều đến khi hỗn hợp quánh lại.

+ Sử dụng hỗn hợp trên bôi lên vùng da đã làm sạch để trong khoảng 20-30 phút rồi rửa lại với nước sạch.

+ Áp dụng thực hiện 2-3 lần/tuần để da thêm trắng sáng.

- Lưu ý:

- Không nên đắp mặt nạ quá dày khiến da bị bít lỗ chân lông làm các chất dinh dưỡng khó hấp thụ vào da.

- Kiên trì thực hiện để da thêm trắng sáng từng ngày.

Cách làm trắng da bằng đu đủ

Chỉ với 3 cách làm đơn giản có ngay làn da trắng sáng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng enzim có tên papain trong đu đủ có tác dụng tẩy trắng da tự nhiên. Giúp da mịn màng và hồng hào hơn.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 1/2 quả đu đủ chín vàng.

- 2 cốc sữa tươi không đường.

- 2 thìa cà phê mật ong.

- Cách thực hiện:

+ Đu đủ sau khi mua về đem gọt vỏ, cắt thành miếng nhỏ. Cho đu đủ, mật ong, sữa tươi vào máy xay nhuyễn rồi dung hỗn hợp này để đắp mặt. Bạn đắp khoảng 20 phút rồi rửa lại với nước là được.

Cách làm trắng da mặt bằng cà phê

Chỉ với 3 cách làm đơn giản có ngay làn da trắng sáng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Làm trắng da bằng bã cà phê không những có hiệu quả nhanh chóng mà còn là một trong những cách làm đẹp tốn ít chi phí, tiện lợi với thành phần tự nhiên. Sử dụng bã cà phê không những chống oxy hóa và tẩy tế bào chết một cách mạnh mẽ mà còn mang lại hiệu quả tích cực nếu bạn dùng đúng cách.

- Nguyên liệu: 1 chén bã cà phê, 2 thìa sữa chua không đường và 2 thìa mật ong nguyên chất.

- Cách thực hiện:

+ Cho các nguyên liệu trộn đều với nhau thu được hỗn hợp.

+ Sử dụng hỗn hợp này bôi lên vùng da mặt đã làm sạch để mát xa trong khoảng 15-20 phút sau đó rửa lại với nước mát.

+ Áp dụng thực hiện 2-3 lần/tuần để da thêm trắng sáng hồng hào.

Lưu ý:

- Không nên sử dụng quá nhiều mặt nạ cà phê tránh da bị bào mòn và bắt nắng. Khi sử dụng bạn nên áp dụng các phương pháp che chắn để bảo vệ da hiệu quả.

Áp dụng kết hợp thêm các loại mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc để tăng hiệu quả tối đa.

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