Cách trị thâm mông hiệu quả cho phái đẹp

Khi ngồi nhiều trong thời gian dài sẽ khiến tế bào chết tích tụ, da bị chai sạn và kích thích melanin sản sinh mạnh mẽ, dẫn đến việc da mông bị sần sùi thâm đen, sỉn màu, thô ráp… Thêm vào đó, dù không chịu tác động của ánh nắng mặt trời nhưng thường xuyên được che chắn kỹ cũng là một trong những nguyên nhân khiến da mông bị thâm. Bởi việc mặc các loại quần chật, bó sát, chất liệu khô cứng khiến da bị cọ xát nhiều, sần sùi, kém mịn màng, thậm chí bị nổi hạt và nổi mụn bọc, mụn mủ…

Phần lớn, các chị em cho rằng vùng mông ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, được che chắn kỹ càng nên sẽ khó bị thâm sạm. Nhưng thực chất đây lại là vùng da dễ bị thâm sần nhất cơ thể. Tình trạng này thường gặp nhất ở những chị em dân văn phòng hay học sinh, sinh viên do tính chất công việc phải ngồi nhiều nên rất dễ bị thâm mông.

Dù nguyên nhân nào đi chăng nữa, để mông hết thâm trắng mịn, lấy lại vòng 3 đẹp quyến rũ, các chị em hãy thử ngay những cách trị thâm mông tại nhà dưới đây:

Ngoài những nguyên nhân bị thâm mông ở trên, còn là do các vấn đề về da. Hầu hết các chị em thường bỏ quên và không chăm sóc vùng da này nên dễ bị mất đi độ ẩm tự nhiên, khô, dễ bị bong tróc, không mịn màng, nhăn nheo, nổi mụn… Việc thường xuyên không tẩy tế bào chết cho vùng da mông cũng khiến tích tụ các tế bào chết, bã nhờn… nên bị thâm, kém mịn màng.

Cách trị thâm mông bằng dầu dừa

Trị thâm mông bằng dầu dừa

Dầu dừa là nguyên liệu được “chọn mặt gửi vàng” trong việc trị thâm mông. Nguyên nhân là do dầu dừa chứa những thành phần như chất chống oxy, các axit béo như axit lauric, acid capric… giúp giữ ẩm, tái tạo làn da, chữa lành vùng da bị tổn thương một cách nhanh chóng. Bên cạnh đó, các dưỡng chất trong dầu dừa còn ngăn chặn sự tác động của các gốc tự do, bảo vệ làn da, tăng cường sức đề kháng và diệt khuẩn cho da. Ngoài ra, thành phần vitamin E dạng tocotrienol trong dầu dừa có khả năng giúp làm sáng da, giảm thâm nám, mụn nhọt. Nhờ vào những dưỡng chất tuyệt vời này mà dùng dầu dừa cũng là cách trị mụn thâm ở mông rất hiệu quả, được rất nhiều chị em áp dụng.

Để trị thâm mông bằng dầu dừa, đầu tiên bạn cần tiến hành tẩy tế bào chết, giúp làm sạch bề mặt da để tăng khả năng hấp thu dưỡng chất từ dầu dừa. Sau đó, thoa dầu dừa lên vùng da mông bị thâm, kết hợp với massage, giúp mạch máu dưới da tuần hoàn. Sau khi dầu dừa khô thì rửa lại bằng nước sạch. Áp dụng đều đặn 2 lần/ tuần để có kết quả cải thiện tốt.

Bên cạnh việc duy trì dùng dầu dừa, các chị em cũng có thể kết hợp với việc bổ sung các thực phẩm làm đẹp da và sinh hoạt hợp lý để đẩy nhanh quá trình làm đẹp vòng 3 hiệu quả.

Cách trị thâm mông bằng baking soda

Baking soda là hợp chất muối của Na và gốc HCO3 (có công thức hóa học là NaHCO), được gọi là nước muối, muối nở hoặc muối có ga. Đây là một loại chất rắn màu trắng, có dạng bột mịn, không mùi, có thể hòa tan với nước, có vị mặn, có tính kháng khuẩn và chống oxy hóa cao. Vì vậy, nguyên liệu này có rất nhiều tác dụng tốt trong việc làm đẹp như: tẩy trắng răng, làm mờ sẹo, dịu vết cháy nắng, trị mụn trứng cá, tẩy tế bào chết, sữa rửa mặt… Trong đó, trị thâm mông bằng baking soda là công dụng được nhiều chị em quan tâm nhất hiện nay.

Để làm tăng hiệu quả điều trị, giúp làn làn da vòng 3 trở nên sáng, mịn và săn chắc hơn, baking soda thường được kết hợp với một số nguyên liệu lành tính khác như là chanh, dầu dừa, mật ong…

Trị thâm mông bằng baking soda và mật ong

Các vitamin B và C trong mật ong có tác dụng nuôi dưỡng làn da tươi trẻ, mịn màng. Đồng thời, chứa nhiều chất chống ôxy hóa và có khả năng sát khuẩn nhẹ nên mật ong cũng có tác dụng tích cực đối với những vùng da bị viêm do mụn. Trộn đều 2 muỗng baking soda và 2 muỗng mật ong nguyên chất, sau đó thoa đều hỗn hợp này lên vùng da mông, massage để các dưỡng chất thấm vào trong, đợi khoảng 20-25 phút thì rửa lại bằng nước lạnh. Thực hiện 2-3 lần/tuần, bạn sẽ thấy vòng 3 mịn màng, sáng hơn.

Trị thâm mông bằng baking soda và chanh

Trị thâm mông bằng baking soda và chanh

Trong chanh tươi có chứa rất nhiều axit ciric và một lượng vitamin C rất lớn giúp trị thâm ở mông rất tốt. Các dưỡng chất này sẽ tẩy đi các tế bào da bị hư tổn và tái tạo lại tế bào da mới, đẩy lùi được mụn thâm. Chính vì vậy, baking soda kết hợp với chanh sẽ có hiệu quả điều trị thâm mông rất tốt. Trộn đều 2 muỗng baking soda và nước cốt chanh. Bôi hỗn hợp này lên vùng mông thâm, massage nhẹ nhàng theo vòng tròn, sau khoảng 20-30 phút, thì rửa lại bằng nước sạch. Thực hiện 2-3 lần/tuần là phù hợp, không nên quá lạm dụng, tránh tác dụng ngược gây bào mòn da.

Trị thâm mông bằng muối

Nước muối có đặc tính chống vi khuẩn nên thường được dùng để điều trị các vết thương do nhiễm trùng. Hơn nữa, nhiều nghiên cứu cũng đã chứng minh được rằng nước muối có khả năng giúp làm giảm mụn, trị thâm hiệu quả. Đồng thời có khả năng khôi phục làn da bị tổn thương do mụn, giết chết vi khuẩn cư trú ở nang lông bị tắc và đẩy nhanh quá trình phục hồi.

Muối trị thâm mông hiệu quả

Bên cạnh đó, nước muối còn giúp cân bằng độ ẩm cho làn da, giúp ngăn chặn việc làn da tiết ra quá nhiều dầu, không bị tích tụ bụi bẩn, tránh được vấn đề mụn trứng cá, gây thâm mông. Khi trị thâm mông thì các chị em nên dùng muối biển sẽ tốt hơn vì có chứa các loại khoáng chất có lợi cho sức khỏe như kẽm, canxi và i-ốt, cho hiệu quả cải thiện tốt.

Bạn hãy pha loãng muối biển, thoa đều lên vùng da mông bị thâm. Chờ khoảng từ 3-5 phút để nước muối phát huy tác dụng rồi rửa sạch. Thực hiện 2 lần mỗi ngày để sớm có được kết quả như mong muốn.

Trị thâm mông bằng giấm táo

Giấm táo trị thâm mông rất tốt

Sử dụng giấm táo là cách tốt để đối phó làn da thâm ở mông. Loại nguyên liệu này có tính axit nhẹ có thể loại bỏ được bụi bẩn, bã nhờn và tế bào chết rất tốt. Đồng thời, tính kháng khuẩn, kháng nấm trong giấm táo cũng giúp ngăn ngừa hình thành mụn ngay từ ban đầu, cùng các loại vitamin như A, C giúp giữ ẩm cho da, làm đẹp da, giúp da mịn màng hơn sau 1 thời gian sử dụng.

Hơn nữa, giấm táo có nhiều công dụng như se khít lỗ chân lông, giúp da căng mịn sáng trắng, loại bỏ dầu nhờn, tiêu diệt các loại mụn 1 cách nhanh chóng và an toàn cho làn da.

Để trị thâm mông, các chị em hãy nghiền nát 3 quả cà chua rồi trộn cùng 2 muỗng canh giấm táo và 2 muỗng canh yến mạch. Sau đó thoa trực tiếp hỗn hợp này lên vùng mông có vết thâm. Để khoảng 20 phút rồi rửa lại bằng nước sạch. Chỉ cần thực hiện thường xuyên trong vòng 1 tháng, những vết thâm ở mông, khe và những khu vực nhạy cảm khác sẽ mờ đi trông thấy.

Ngoài những cách trị thâm mông ở trên thì bạn cũng có thể dùng bột cà phê hoặc dầu oliu kết hợp với bột nghệ cũng có tác dụng rất tốt trong việc dưỡng da, giúp vòng 3 sáng mịn trông thấy.

Hy vọng với những thông tin trên đây đã giúp các chị em tìm ra được cách trị thâm mông hiệu quả, không còn mặc cảm, tự ti khi diện những bộ bikini nóng bỏng trong ngày hè.