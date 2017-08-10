Cách làm son dưỡng làm hồng môi mềm mượt tại nhà đơn giản

Son dưỡng làm hồng môi tự làm khá đơn giản và an toàn, giúp tẩy da chết và dưỡng môi hiệu quả, không còn tình trạng môi bị khô, nẻ hay bị thâm gây đau đầu cho nhiều chị em. Hơn nữa các son dưỡng làm hồng môi này đều làm từ các thành phần tự nhiên, đảm bảo không có hóa chất độc hại, gây hại gì đâu nhé.

Tác dụng của son dưỡng làm hồng môi tự nhiên Bình thường làn môi của chúng ta rất dễ bị ảnh hưởng từ môi trường khiến môi bị thâm, khô nẻ rồi, giờ đây dưới tác động thêm của các loại son môi thông thường có thể là một nguồn tác động độc hại vì nó bôi trực tiếp lên môi và gần miệng, chúng ta có thể ăn son môi dễ dàng. Vì vậy, son dưỡng làm hồng môi tự nhiên là vật bất ly thân, không thể thiếu của nhiều có gái để có thể dưỡng môi, chăm sóc môi được cẩn thận, chu đáo và tốt nhất, để môi không còn tình trạng khô nẻ, chảy máu hay bị thâm mất mĩ quan hình ảnh nữa.

Thành phần làm son dưỡng làm hồng môi tại nhà đều là từ thiên nhiên, hết sức quen thuộc và dễ tìm, đảm bảo vô hại cho cơ thể, dù có vô tình ăn phải cũng không gây ảnh hưởng xấu. Cùng tham khảo ngay cách làm son làm hồng môi nhé các bạn ơi Nguyên liệu cần chuẩn bị cơ bản làm son hồng môi: 1 muỗng cà phê bột sáp ong

1 muỗng cà phê bơ hạt mỡ (bơ shea) hoặc bơ ca cao

1 muỗng cà phê dầu dừa

Công thức cơ bản này sẽ tạo ra một loại son dưỡng làm hồng môi, giúp môi mịn màng, giữ ẩm và bảo vệ. Nếu bạn muốn, bạn có thể thêm những thành phần sau để tạo ra màu sắc bạn yêu thích cho son dưỡng: Tạo màu đỏ, hồng cho son: Cho thêm 1/8 muỗng cà phê bột củ cải đường đỏ hoặc 1 giọt thực phẩm tự nhiên màu đỏ mà không có chất phụ gia hóa học. Bột củ cải đường cũng là một thành phần tuyệt vời dưỡng môi hồng hiệu quả và nhanh chóng. Thêm củ cải đường hoặc phụ gia màu đỏ sẽ giúp son làm hồng môi tức thì và cực kỳ an toàn.

Tạo màu nâu cho son: Cho 1/4 muỗng cà phê (hoặc nhiều hơn cho lên màu rõ) của bột ca cao hữu cơ, một chút bột quế hoặc nghệ để son có được màu bóng mà bạn muốn.

Có thể cho thêm 1/4 muỗng đất sét bentonit để don dưỡng không để lại màu trắng trên môi.

Tạo mùi hương cho son: Bạn thích tinh dầu mùi nào có thể cho thêm vài giọt khi làm son dưỡng để thành phẩm có thêm mùi như bạn thích. LƯU Ý: Khi cho thêm thì các bạn cho từ từ, thật chậm để màu quyện vào hỗn hợp và giữ màu lâu trôi, bền màu.

Bắt buộc phải có sáp ong để son dưỡng làm mềm môi mới rắn lại và định hình được nên không thể bỏ qua sáp ong trong công thức này. Hướng dẫn cách làm son dưỡng làm hồng môi: Đun sáp ong, bơ cacao và dầu dừa trong nồi mà không đậy nắp. Các nguyên liệu này đều rất dễ tan nên các bạn chú ý lửa để không để nhiệt độ cao quá, không theo dõi cẩn thận thì việc cháy bơ hay sáp ong rất dễ xảy ra. Đơn giản hơn các bạn có thể cho tất cả vào lò vi sóng quay trong 1 phút.

Khi các nguyên liệu đã tan chảy và trộn đều vào với nhau, các bạn tắt bếp, và cho thêm bất kỳ thành phần tùy chọn ở trên để tạo thêm màu sắc, hương thơm cho son. Có thể cho 1/8 thìa bột củ cải đường nhỏ (hoặc ít hơn), 1/4 thìa cà phê bột ca cao, 1/8 thìa đất sét bentonit, 1/8 thìa bột quế và mộ giọt tinh dầu bạc hà. Chú ý là nếu thêm bột ca cao càng nhiều thì màu của son sẽ càng tối.

Khi tất cả các thành phần được trộn đều nhưng vẫn còn lỏng, các bạn cho vào hộp sáp hoặc vật dùng để đựng son đã chuẩn bị trước. Để nguội trong ít nhất nửa giờ, rồi bảo quản ở nơi mát mẻ (dưới 80 độ), lý tưởng nhất là trong tủ lạnh nếu không son dưỡng làm mềm môi sẽ bị mềm và chảy ra. Cùng bắt tay vào làm và tận hưởng cảm giác thích thú của làn môi mềm, tươi tắn do son dưỡng làm hồng môi theo công thức trên mang lại nhé các chị em yêu quý.

Cách làm kem hồng môi tự nhiên, các bạn gái yêu mê mẩn Kem làm hồng môi tưởng như khó làm, thực ra lại có thể thực hiện hết sức đơn giản với những nguyên liệu quen thuộc như sáp ong, củ dền,… giúp dưỡng và làm hồng môi hết sức tự nhiên, an toàn và hiệu quả nhé các bạn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cach-lam-son-duong-lam-hong-moi-mem-muot-tai-nha-don-gian-217475.html