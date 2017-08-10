Cách làm kem hồng môi tự nhiên, các bạn gái yêu mê mẩn

Làm đẹp 10/08/2017 15:56

Kem làm hồng môi tưởng như khó làm, thực ra lại có thể thực hiện hết sức đơn giản với những nguyên liệu quen thuộc như sáp ong, củ dền,… giúp dưỡng và làm hồng môi hết sức tự nhiên, an toàn và hiệu quả nhé các bạn.

Tác dụng của kem làm hồng môi tự nhiên

Hẳn nhiều chị em gặp phải việc là môi rất dễ bị khô, thâm – tình trạng này gặp nhiều hơn hẳn so với các bộ phận khác của cơ thể, vì chúng luôn luôn tiếp xúc với các điều kiện môi trường, gặp nhiều nguyên tố tạo màu ảnh hưởng trong son, thức ăn, mỹ phẩm,… mà chỉ có một lớp da mỏng để bảo vệ. Đây là lý do tại sao chúng ta lại cần có kem làm hồng môi tự nhiên để trả lại một bờ môi hồng quyến rũ, căng mọng hấp dẫn ban đầu của nhiều chị em. Kem làm hồng môi thấm sâu có tác dụng kết hợp vừa dưỡng môi, thúc đẩy nhanh quá trình tạo tế bào môi mới thay cho lớp tế bào gây thâm môi lại có cả thêm tác dụng tẩy da chết môi giúp môi mềm mượt, giữ ẩm hiệu quả. Bởi vậy, giờ đây với kèm làm hồng môi tự nhiên dưới đây các bạn có thể sử dụng bất cứ khi nào để khóa ẩm và chăm sóc tốt nhất cho môi.

Kem làm hồng môi đơn giản, dễ thực hiện tại nhà
Kem làm hồng môi đơn giản, dễ thực hiện tại nhà. Ảnh: Internet

Từ những công thức homemade tự làm thế này, các bạn sẽ có kem làm hồng môi tại nhà nhanhh chóng, tuy cách làm đơn giản nhưng hoàn toàn yên tâm về chất lượng và hiệu quả, không lo bị dị ứng cũng như phí tiền với nó. Cùng tham khảo và lựa chọn trong những công thức dưới đây để tự làm kem hồng môi cho bản thân nhé các bạn.

Kem làm hồng môi từ sáp ong, dầu dừa, mật ong và vitamin E

Kem làm hồng môi này thực sự có tác dụng vì các thành phần của nó đều có tác dụng dưỡng môi hồng mịn rất hiệu quả.

  • Sáp ong có thể hoạt động như một chất làm mềm da cũng như bảo vệ đôi môi của bạn khỏi các yếu tố, thấm sâu kích thích làm mới tế bào, mang lại màu môi hồng tự nhiên, giúp kem dưỡng môi định hình hình dạng nhất định.
  • Dầu dừa giúp dưỡng ẩm sâu, axit béo của nó có tác dụng giữ độ ẩm, và có thể củng cố lớp chất béo dưới môi, giúp tăng cường độ hydrat hóa.
  • Mật ong: Mật ong là chất giữ ẩm tự nhiên, có nghĩa là nó thu và giữ các phân tử nước.
  • Vitamin E: Đầy đủ chất chống oxy hoá, có thể vô hiệu hóa hiệu quả của các gốc tự do làm hỏng tế bào, mang đến da môi khỏe mạnh và hồng hào.

Kem làm hồng môi từ sáp ong, dầu dừa và mật ong hiệu quả nhanh chóng
Kem làm hồng môi từ sáp ong, dầu dừa và mật ong hiệu quả nhanh chóng. Ảnh: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị để làm kem dưỡng môi tại nhà đơn giản:

Các bạn hãy chuẩn bị các nguyên liệu theo tỉ lệ sau: 1 thìa sáp ong : 1 thìa dầu dừa : 1 thìa mật ong nguyên chất: 2 viên vitamin E.

Có thể chuẩn bị thêm tinh dầu để kem có mùi thơm

Cách làm kem làm hồng môi:

Đặt nồi trên bếp, đun nóng chảy sáp ong, thêm dầu dừa và mật ong nguyên chất khi sáp ong đã mềm được một nửa. Sau khi tất cả đã tan chảy và trộn vào với nhau thì các bạn dùng kéo cắt 2 viên nang vitamin E để cho vitamin vào hỗn hợp, khuấy đều. Sau đó đổ hỗn hợp vào khuôn hoặc vào hộp để lưu trữ kem có thể dễ dàng mang bên mình rồi chờ nguội.

Kem làm hồng môi bằng củ dền, mật ong, dầu dừa và vitamin E

Thêm một công thức kèm làm hồng môi tự nhiên cho các bạn lựa chọn. Trong công thức này có củ dền, vốn luôn được coi là thần dược giúp làm đẹp toàn diện, cung cấp nhiều chất dinh dưỡng, kích thích tuần hoàn máu, giúp làn môi luôn hồng hào, quyến rũ cho các chị em nhé.

Kem làm hồng môi từ củ dền giúp môi hồng tự nhiên
Kem làm hồng môi từ củ dền giúp môi hồng tự nhiên. Ảnh: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Nước ép củ dền tươi 500ml : 1 thìa sáp ong : 1 thìa dầu dừa : 2 viên nang vitamin E

Cách làm kem làm hồng môi từ củ dền:

Bắc nồi, đun sôi nước ép củ dền tươi đến khi được dung dịch sền sệt thì vặn nhỏ lửa để hạ bớt nhiệt độ rồi cho sáp ong và dầu dừa vào. Trộn đều và đợi đến khi sáp ong tan hoàn toàn, chuyển sang hỗn hợp đặc đặc lại thì cho vitamin E vào, khuấy đều rồi tắt bếp, cho hỗn hợp vào khuôn, lọ, hộp, để nguội, có thể bảo quản trong tủ lạnh và dùng dần.

Với kem làm hồng môi tự nhiên có thể tự làm một cách khá đơn giản như trên các bạn có thể tạm biệt ngay những làn môi thâm xì, khô nứt gây đau khổ cho bao bạn gái cực kỳ nhanh chóng và hiệu quả rồi nhé. Chúc chị em luôn có làn môi hồng, hấp dẫn và quyến rũ mọi ánh nhìn. 

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