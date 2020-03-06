Cách làm móng tay đẹp cho cô nàng sành điệu

Làm đẹp 06/03/2020 17:13

Phụ nữ phải biết làm đẹp toàn diện, từ đầu tóc cho đến móng tay. Nếu bạn không có thời gian ra tiệm, hãy thử cách làm móng tay đẹp tại nhà đơn giản dưới đây.

Nội dung bài viết

Một đôi bàn tay với bộ móng đẹp được chăm sóc tỉ mỉ, cẩn thận cũng phần nào nói lên vẻ đẹp của người phụ nữ. Tuy nhiên, không phải ai cũng có điều kiện về kinh tế lẫn thời gian để ra tiệm làm nail thường xuyên. Chính vì thế, bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách làm móng tay đẹp với những thao tác đơn giản mà bạn hoàn toàn có thể thực hiện tại nhà. 

Cach lam mong tay dep 1
Cách làm móng tay đẹp và đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Những dụng cụ cần thiết để tự làm móng tay tại nhà

Để thực hiện được đầy đủ các bước trong cách làm móng tay đẹp tại nhà, bạn cần chuẩn bị những dụng cụ đơn giản như sau:

  • Nước tẩy móng acetone
  • Bông tẩy trang
  • Giũa móng (loại nhám mạnh và loại nhám vừa)
  • Kìm cắt da thừa
  • Bấm móng tay
  • Các loại màu sơn
Cach lam mong tay dep 2
Dụng cụ làm nail - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm móng tay đẹp đơn giản tại nhà

Có rất nhiều cách làm móng tay đẹp đơn giản tại nhà. Tuy nhiên, nếu như đây là lần đầu bạn tự thử nghiệm trên bàn tay của mình thì hãy bắt đầu bằng những mẫu nail đơn giản. Để có một bộ móng đẹp, hãy đảm bảo thực hiện đầy đủ các bước trong hướng dẫn làm nail cơ bản dưới đây:

Bước 1: làm sạch móng bằng dung dịch acetone

Để làm một bộ móng mới, hãy loại bỏ toàn bộ phần màu còn sót lại của bộ nail cũ. Acetone là dung dịch làm sạch móng nhanh chóng và an toàn. Nếu bạn dùng sơn gel thì cần phải ủ tầm 10 phút, còn nếu chỉ dùng sơn thường thì chỉ cần nhỏ một chút acetone vào bông tẩy trang, chà nhẹ lên bộ móng là toàn bộ màu cũ sẽ bay mất. 

Cach lam mong tay dep 3
Làm sạch móng bằng dung dịch aceton - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2 : cắt tỉa móng và loại bỏ da thừa

Để thực hiện bước này một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất, hãy ngâm tay và nước ấm tầm 15 đến 20 phút. Sau đó, dùng bấm móng tay cắt cho chiều dài các ngón bằng nhau. Bôi chút vitamin E cho da mềm và tiến hành loại bỏ da thừa để bàn tay trở nên gọn gàng và mềm mại hơn. Lưu ý, nên để móng dài một chút sẽ tốt hơn cho việc tạo hình móng và sơn hoặc vẽ hình.

Cach lam mong tay dep 4
Cắt móng và loại bỏ da thừa để tạo hình dễ hơn - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Dũa tạo hình móng

Một bước quan trọng không thể bỏ qua trong cách làm móng tay đẹp đó là dũa định hình và tạo hình móng. Bạn có thể áp dụng cách làm móng tay vuông, vuông tròn, hoặc tròn tùy theo sở thích. Bạn lật dũa sang bên phần nhám mạnh và tiến hành dũa nhẹ ở hai bên, phần đầu móng để định hình. Tiếp đó, lật sang bên phần nhám nhẹ để tạo hình chuẩn xác và sắc nét hơn. Dũa cả bề mặt móng để màu bám lâu hơn. Sau khi kết thúc bước này, bạn lấy chổi bông phủi nhẹ để loại bỏ toàn bộ bụi trên móng.

Cach lam mong tay dep 5
Dũa để định hình cho móng - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Sơn móng 

  • Để có một bộ nail hoàn hảo nhất có thể, bạn hãy dùng một lớp sơn lót liên kết và đợi khô.
  • Tiếp đó, bạn có thể tùy ý lựa chọn màu sơn phủ và nhẹ nhàng quét lên móng. Nếu muốn màu đậm thì bạn nên dặm đi dặm lại từ 2 đến 3 lần cho đến khi màu lên đều và chuẩn nhất thì dừng lại.
  • Bạn có thể vẽ những đường nét đơn giản để nhấn nhá thêm cho bộ nail của mình, hoặc sơn 1 ngón màu nhũ để tạo điểm nổi bật. Một số họa tiết đơn giản bạn có thể tự vẽ như là họa tiết caro, họa tiết hoa 5 cánh, họa tiết chấm bi,...
  • Cuối cùng, đừng quên kết thúc bằng một lớp sơn bóng để bề mặt móng tay thêm bóng loáng và sắc nét hơn. Nên sử dụng sơn gel để màu bám được lâu hơn. Tuy nhiên, bạn cần sắm thêm đèn led làm khô móng tay để thuận tiện hơn trong việc làm đẹp
Cach lam mong tay dep 6
Sơn lớp bóng cuối cùng giúp móng tay đẹp hơn - Ảnh minh họa: Internet

Một số lưu ý khi làm móng tay

Tuy làm móng tay sẽ giúp bộ móng đẹp hơn, nhưng bạn cũng cần ghi nhớ một số lưu ý dưới đây để đảm bảo cho sức khỏe của đôi bàn tay:

  • Đầu tiên, hãy đảm bảo các dụng cụ cắt móng hay cắt da thừa được vệ sinh sạch sẽ bằng cồn y tế trước khi thực hiện.
  • Tiếp theo, không nên cắt bỏ quá nhiều phần da thừa ở quanh ngón tay. Như vậy sẽ dễ khiến cho đôi bàn tay của bạn bị tổn thương.
  • Không dũa móng tay khi móng đang còn ướt. 
  • Không dùng acetone khi vùng móng và quanh móng đang bị tổn thương hoặc có những vết thương hở.
  • Móng tay cũng như da của mình. Vì vậy, bạn không nên thay đổi quá nhiều kiểu móng trong thời gian ngắn. Trung bình 1 tháng chỉ nên làm 1 bộ để giữ cho móng luôn khỏe mạnh, chắc chắn.
Cach lam mong tay dep 7
Không nên thay đổi quá nhiều bộ móng trong thời gian ngắn - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là cách làm móng tay đẹp và một số lưu ý khi làm móng cho tất cả chị em phụ nữ. Làm đẹp chưa bao giờ là thừa, hãy chăm chút cho bản thân kỹ lưỡng hơn để sở hữu một vẻ đẹp toàn diện. 

Hướng dẫn cách làm trắng móng tay tại nhà đơn giản

Hướng dẫn cách làm trắng móng tay tại nhà đơn giản

Làm thế nào để sở hữu một bàn tay đẹp với bộ móng sạch sẽ, trắng muốt? Hãy cùng Phụ nữ và Gia đình đi tìm những cách làm trắng móng tay đơn giản tại nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   mẹo làm móng tay đẹp móng tay đẹp tự làm móng tay tại nhà

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 5 giờ 54 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 6 giờ 9 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 51 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 39 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 7 giờ 40 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 49 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 49 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới