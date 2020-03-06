Cách làm móng tay đẹp cho cô nàng sành điệu

Một đôi bàn tay với bộ móng đẹp được chăm sóc tỉ mỉ, cẩn thận cũng phần nào nói lên vẻ đẹp của người phụ nữ. Tuy nhiên, không phải ai cũng có điều kiện về kinh tế lẫn thời gian để ra tiệm làm nail thường xuyên. Chính vì thế, bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách làm móng tay đẹp với những thao tác đơn giản mà bạn hoàn toàn có thể thực hiện tại nhà.

Có rất nhiều cách làm móng tay đẹp đơn giản tại nhà. Tuy nhiên, nếu như đây là lần đầu bạn tự thử nghiệm trên bàn tay của mình thì hãy bắt đầu bằng những mẫu nail đơn giản. Để có một bộ móng đẹp, hãy đảm bảo thực hiện đầy đủ các bước trong hướng dẫn làm nail cơ bản dưới đây:

Để thực hiện được đầy đủ các bước trong cách làm móng tay đẹp tại nhà, bạn cần chuẩn bị những dụng cụ đơn giản như sau:

Bước 1: làm sạch móng bằng dung dịch acetone

Để làm một bộ móng mới, hãy loại bỏ toàn bộ phần màu còn sót lại của bộ nail cũ. Acetone là dung dịch làm sạch móng nhanh chóng và an toàn. Nếu bạn dùng sơn gel thì cần phải ủ tầm 10 phút, còn nếu chỉ dùng sơn thường thì chỉ cần nhỏ một chút acetone vào bông tẩy trang, chà nhẹ lên bộ móng là toàn bộ màu cũ sẽ bay mất.

Làm sạch móng bằng dung dịch aceton - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2 : cắt tỉa móng và loại bỏ da thừa

Để thực hiện bước này một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất, hãy ngâm tay và nước ấm tầm 15 đến 20 phút. Sau đó, dùng bấm móng tay cắt cho chiều dài các ngón bằng nhau. Bôi chút vitamin E cho da mềm và tiến hành loại bỏ da thừa để bàn tay trở nên gọn gàng và mềm mại hơn. Lưu ý, nên để móng dài một chút sẽ tốt hơn cho việc tạo hình móng và sơn hoặc vẽ hình.

Cắt móng và loại bỏ da thừa để tạo hình dễ hơn - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Dũa tạo hình móng

Một bước quan trọng không thể bỏ qua trong cách làm móng tay đẹp đó là dũa định hình và tạo hình móng. Bạn có thể áp dụng cách làm móng tay vuông, vuông tròn, hoặc tròn tùy theo sở thích. Bạn lật dũa sang bên phần nhám mạnh và tiến hành dũa nhẹ ở hai bên, phần đầu móng để định hình. Tiếp đó, lật sang bên phần nhám nhẹ để tạo hình chuẩn xác và sắc nét hơn. Dũa cả bề mặt móng để màu bám lâu hơn. Sau khi kết thúc bước này, bạn lấy chổi bông phủi nhẹ để loại bỏ toàn bộ bụi trên móng.

Dũa để định hình cho móng - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Sơn móng

Để có một bộ nail hoàn hảo nhất có thể, bạn hãy dùng một lớp sơn lót liên kết và đợi khô.

Tiếp đó, bạn có thể tùy ý lựa chọn màu sơn phủ và nhẹ nhàng quét lên móng. Nếu muốn màu đậm thì bạn nên dặm đi dặm lại từ 2 đến 3 lần cho đến khi màu lên đều và chuẩn nhất thì dừng lại.

Bạn có thể vẽ những đường nét đơn giản để nhấn nhá thêm cho bộ nail của mình, hoặc sơn 1 ngón màu nhũ để tạo điểm nổi bật. Một số họa tiết đơn giản bạn có thể tự vẽ như là họa tiết caro, họa tiết hoa 5 cánh, họa tiết chấm bi,...

Cuối cùng, đừng quên kết thúc bằng một lớp sơn bóng để bề mặt móng tay thêm bóng loáng và sắc nét hơn. Nên sử dụng sơn gel để màu bám được lâu hơn. Tuy nhiên, bạn cần sắm thêm đèn led làm khô móng tay để thuận tiện hơn trong việc làm đẹp

Sơn lớp bóng cuối cùng giúp móng tay đẹp hơn - Ảnh minh họa: Internet

Một số lưu ý khi làm móng tay

Tuy làm móng tay sẽ giúp bộ móng đẹp hơn, nhưng bạn cũng cần ghi nhớ một số lưu ý dưới đây để đảm bảo cho sức khỏe của đôi bàn tay:

Đầu tiên, hãy đảm bảo các dụng cụ cắt móng hay cắt da thừa được vệ sinh sạch sẽ bằng cồn y tế trước khi thực hiện.

Tiếp theo, không nên cắt bỏ quá nhiều phần da thừa ở quanh ngón tay. Như vậy sẽ dễ khiến cho đôi bàn tay của bạn bị tổn thương.

Không dũa móng tay khi móng đang còn ướt.

Không dùng acetone khi vùng móng và quanh móng đang bị tổn thương hoặc có những vết thương hở.

Móng tay cũng như da của mình. Vì vậy, bạn không nên thay đổi quá nhiều kiểu móng trong thời gian ngắn. Trung bình 1 tháng chỉ nên làm 1 bộ để giữ cho móng luôn khỏe mạnh, chắc chắn.

Không nên thay đổi quá nhiều bộ móng trong thời gian ngắn - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là cách làm móng tay đẹp và một số lưu ý khi làm móng cho tất cả chị em phụ nữ. Làm đẹp chưa bao giờ là thừa, hãy chăm chút cho bản thân kỹ lưỡng hơn để sở hữu một vẻ đẹp toàn diện.