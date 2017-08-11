Cách làm đẹp vòng 1 tự nhiên, đầy quyến rũ

Làm đẹp 11/08/2017 11:24

Cách làm đẹp vòng 1 tự nhiên sẽ mang đến nhiều lời khuyên về chăm sóc vòng 1, giúp vòng 1 nhanh chóng đẹp quyến rũ và hấp dẫn nhé chị em.

Vòng 1 luôn là một trong những điểm hấp dẫn nhất của cơ thể người phụ nữ Ngực đẹp là thứ mà mọi phụ nữ đều thích. Tuy nhiên, trải qua nhiều thời gian thay đổi và tác động sẽ làm ảnh hưởng đến hình dáng ngực của bạn. Vì vậy, chị em đừng bỏ qua cách làm đẹp vòng 1 tự nhiên và hấp dẫn dưới đây, chính là những bí quyết chăm sóc hoàn hảo dành cho vòng 1 của bạn đấy nhé

Cách làm đẹp vòng 1 tự nhiên phải chọn đúng áo ngực

Kích cỡ áo ngực là rất quan trọng với sức khỏe và hình dáng của vòng 1. Mang nhầm kích cỡ sẽ gây ra nhiều khó khăn cho bạn, chật quá gây tức ngực hay rộng quá thì không thể thực hiện nâng đỡ và bảo vệ. Cũng như phải chọn đúng loại áo ngực với từng hoạt động, với các bạn nào hoạt động nhiều thì nên chọn loại áo ngực thể thao chứ không thể chọn loại áo ngực mềm, không dây được. Chọn đúng kích cỡ và loại áo ngực, vòng 1 của bạn được nâng đỡ hỗ trợ, tránh ảnh hưởng, và chạm bởi những hoạt động và thói quen hàng ngày, giảm và cải thiện tình trạng chảy xệ không cần thiết.

Chọn áo ngực ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh và sức khỏe vòng 1
Chọn áo ngực ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh và sức khỏe vòng 1. Ảnh: Internet

Bạn cũng nên cởi áo ngực trong khi ngủ và nếu ở nhà thì cũng nên mặc áo ngực mềm để được thoải mái.

Làm đẹp vòng 1 tự nhiên với các bước dưỡng da, dưỡng ẩm

Vòng 1 vốn thu hút rất nhiều sự chú ý nên bạn không thể lơ là, bỏ lơ chúng được. Sau khi tắm xong, thoa đều kem dưỡng ẩm lên ngực và mát xa nhẹ nhàng, sẽ giúp làn da khu vực này được mềm mại và trắng sáng. Có thể cân nhắc sử dụng giữa dầu jojoba, dầu bơ, dầu dừa, hoặc oliu để mát xa, đây để là những loại dầu giàu vitamin và giữ ẩm, giữ nước rất tốt.

Mẹo chăm sóc vòng 1 đẹp tự nhiên với tắm vòi hoa sen lạnh

Thường mọi người sẽ thích tắm bằng nước ấm để thư giãn, giải tỏa căng thẳng, nhưng các bạn hãy thử cách này xem, cuối buổi tắm hay dùng vòi hoa sen phun nước lạnh nhẹ nhàng, theo chuyển động tròn trên vùng ngực của bạn, sẽ lập tức khiến mạch máu co lại, giúp săn chắc các mô, nước tác động kích thích tuần hoàn máu, tăng cường trao đổi tế bào. Vòng 1 thon gọn và làn da sẽ thêm mịn màng, hấp dẫn.

Tắm nước lạnh giúp vòng 1 săn chắc, khỏe mạnh hơn
Tắm nước lạnh giúp vòng 1 săn chắc, khỏe mạnh hơn. Ảnh: Internet

Để làm đẹp vòng 1 tự nhiên, hãy nằm ngủ thẳng

Tránh nắm úp sấp khi ngủ, vừa không tốt cho tim mạch khi bị áp lực cả cơ thể đè lên mà cũng không tốt cho vòng 1, sẽ làm xuất hiện nếp nhăn không đáng có. Hãy nằm ngửa thẳng, đây chính là tư thế ngủ tốt nhất cho sức khỏe và vòng 1 của bạn.

Cách làm đẹp vòng 1 tự nhiên với chế độ ăn uống hợp lý

Chế độ ăn uống của bạn là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong việc duy trì vẻ đẹp tự nhiên vòng 1. Nó giúp bạn duy trì trọng lượng cơ thể cân đối, sự biến đổi thường xuyên trọng lượng sẽ khiến ngực của bạn chảy xệ nhanh chóng. Cũng như nên tăng cường nhiều thực phẩm tốt cho vòng 1, giàu vitamin E như đỗ tương, đậu phụ, sữa đậu nành… cho vòng 1 nảy nở, tươi trẻ hấp dẫn hơn.

Chị em nên thực hiện chế độ ăn uống giàu chất <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/dinh-duong-2'>dinh dưỡng</a> tốt cho vòng 1 một cách hợp lý
Chị em nên thực hiện chế độ ăn uống giàu chất dinh dưỡng tốt cho vòng 1 một cách hợp lý. Ảnh: Internet

Sử dụng kem chống nắng là cách làm đẹp vòng 1 tự nhiên không thể thiếu

Bạn phải sử dụng kem chống nắng cho tất cả các bộ phận dễ bị phơi nắng khi đi ra ngoài. Vì vậy, trước khi đi ra bên ngoài dưới ánh nắng mặt trời, hãy bôi một màn chắn nắng lên phần ngực để bảo vệ nó trước các tia nắng hại. Làn da phần ngực của bạn sẽ khỏe mạnh và trắng sáng tự nhiên hơn nhiều.

Tập thể dục là cách làm đẹp vòng 1 tự nhiên hữu ích

Có nhiều bài tập cho ngực. Vì vậy, các bạn hoàn toàn có thể tập dễ dàng tại nhà giúp ngực đẹp, thon gọn và khỏe mạnh bất ngờ. Đừng trì hoãn thêm giây phút nào nữa, những bài tập này sẽ giúp vòng 1 của bạn đẹp lên trông thấy đấy nhé.

Tập thể dục cho vòng 1 săn chắc, đẹp tự nhiên
Tập thể dục cho vòng 1 săn chắc, đẹp tự nhiên. Ảnh: Internet

Cách làm đẹp vòng 1 tự nhiên chính là chú ý giữ thẳng lưng

Tư thế là một yếu tố khác tạo nên sự khác biệt rất nhiều trong sự xuất hiện và hình dáng ngực bạn. Vì vậy, khi bạn đang đứng hoặc ngồi, giữ thẳng lưng và tự hào về vòng 1 của bạn.

 

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