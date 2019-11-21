Cách giảm mỡ bụng dưới tại nhà nhanh chóng và an toàn cho phái đẹp

Tuy nhiên, để giảm mỡ bụng dưới lại không hề dễ dàng, bởi các chị em thường mắc phải một số sai lầm như massage quá mạnh, tập luyện quá sức, ngủ nghỉ, sinh hoạt không khoa học, ăn không đúng giờ và ít uống nước. Vì vậy, khi thực hiện cách giảm mỡ bụng dưới tại nhà , phái đẹp hãy lưu ý một số điều sau đây:

Bụng phẳng, eo thon gọn, săn chắc luôn là mơ ước của chị em phụ nữ. Tuy nhiên do tính chất công việc, chế độ ăn uống không hợp lý cộng vói việc không có thời gian luyện tập ... dẫn tới mỡ tích tụ nhiều ở vùng mông và bụng. Đáng ngại nhất, khi mỡ tích tụ nhiều ở bụng dưới khiến cho chị em mất cân đối về hình thể, gặp khó khăn trong việc mặc đồ, hơn nữa còn gây ảnh hưởng đến sức khỏe .

Bạn cũng nên ghi lại những gì mình đã ăn, tập tính khối lượng calo đã tiêu hao trong ngày. Không nên ăn vặt quá nhiều. Bên cạnh đó, bạn cần tích cực vận động một cách đều đặn và thường xuyên từ 30 - 60 phút mỗi ngày thông qua việc đi bộ, chạy bộ, đạp xe, thể dục thẩm mỹ... để tăng cường đốt cháy mỡ thừa trong cơ thể.

Theo các chuyên gia, để giảm cân, đặc biệt là giảm vùng mỡ bụng, bạn cần thực hiện song song 2 việc: xây dựng chế độ ăn uống hợp lý và thường xuyên vận động thể lực. Theo đó, bạn cần có một chế độ ăn hợp lý, giảm năng lượng đầu vào nhưng vẫn phải đảm bảo cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể, bằng cách giảm ăn các thực phẩm như cơm, bánh mì, bánh ngọt, chè.... Hạn chế tối đa lượng chất béo, đặc biệt là chất béo từ động vật. Thay vào đó hãy ăn nhiều rau củ quả, uống nhiều nước để hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả, hạn chế tích tụ mỡ thừa trong cơ thể. Bất kỳ lúc nào cũng có thể uống nước, mỗi ngày nên uống từ 3 - 4 lít nước lọc, uống nước trước bữa ăn và ngay khi ngủ dậy.

Cách giảm mỡ bụng dưới cho nữ tại nhà

Để giảm mỡ bụng dưới hiệu quả, bạn cần:

Thay đổi chế độ ăn uống cho phù hợp

Chế độ ăn uống là một yếu tố đóng vai trò rất quan trọng, quyết định đến 70% sự thành công trong quá trình giảm cân nói chung và giảm mỡ bụng dưới nói riêng. Do đó, bạn cần xây dựng khẩu phần ăn cân bằng, tổng số calo phân bổ hàng ngày cho cơ thể được khuyến nghị theo tỷ lệ 55% lấy từ carbohydrates, 15% từ protein và 30% chất béo (không được vượt quá 10% từ các dạng chất béo bão hòa).

Ăn nhiều rau củ quả là cách tốt để giảm mỡ bụng dưới

Việc tăng lượng tiêu thụ protein sẽ giúp cho dạ dày có cảm giác no lâu hơn và hạn chế được những cơn thèm ăn. Bên cạnh đó cần kết hợp ngủ đủ giấc. Bởi việc ngủ đủ giấc vào ban đêm sẽ giúp tiêu hao lượng chất béo gấp đôi so với những người thiếu ngủ. Đặc biệt, bạn không được bỏ bữa sáng, bởi đây là bữa ăn quan trọng trong ngày, sau một đêm nghỉ ngơi, cơ thể cần được tiêu hóa và hấp thụ thức để nạp năng lượng, cân bằng dưỡng chất trong cơ thể.

Bên cạnh đó, để nhanh chóng giảm mỡ bụng dưới bạn cần nhớ:

Giảm lượng tinh bột nạp vào cơ thể mỗi ngày, thay thế bằng các loại ngũ cốc nguyên cám.

Không ăn tinh bột sau 7 giờ tối.

Ăn thịt trắng (ức gà, phi lê cá đồng...) thay cho thịt đỏ.

Ăn nhiều rau, trái cây để hỗ trợ quá trình đốt mỡ thừa.

Từ bỏ đường, các loại bánh kẹo, thức uống nhiều đường, hạn chế ăn vặt.

Ngoài ra, bạn cần thực hiện một lịch ăn uống sinh hoạt lành mạnh, hãy chia thành nhiều bữa nhỏ trong ngày, 4-5 bữa để dạ dày không bao giờ bị rỗng, không có cảm giác đói hoặc thèm ăn.

Bạn có thể tham khảo thực đơn giảm mỡ bụng dưới trong 1 ngày sau đây:

Bữa sáng:

1 ly cà phê đen, giúp tăng nhịp tim, đồng thời hạn chế sự thèm ăn; 1 lát bánh mì bơ đậu phộng; ½ quả cam hoặc ¼ quả bưởi, các loại trái cây này chứa nhiều chất xơ và vitamin C làm tăng cường quá trình trao đổi chất, giảm cảm giác thèm ăn hiệu quả.

Bữa trưa:

1 ly cafe đen hoặc trà xanh; 1 lát bánh mì nướng và 1 hộp cá ngừ chứa nhiều omega 3, có ít năng lượng, tốt cho sức khỏe và não bộ.

Bữa tối:

100g thịt trắng như ức gà, phi lê cá, 100g đậu cô ve, 2-3 quả chuối tốt cho tiêu hóa và 1 viên kem vani, giúp bạn thấy thoải mái hơn sau một ngày ăn kiêng nghiêm ngặt.

Các bài tập giảm mỡ bụng dưới tại nhà hiệu quả

Luyện tập thể dục chính là cách giảm mỡ bụng dưới nhanh nhất tại nhà, giúp đốt cháy mỡ thừa hiệu quả, sớm trả lại thân hình thon thả cho phái đẹp.

Bài tập tạ giảm mở bụng dưới

Tập tạ giảm mỡ bụng dưới nhanh chóng

Tập cử tạ là phương pháp hay để giảm mỡ bụng. Tuy nhiên, bạn nên tập ở mức tạ nặng với cường độ cao, giúp đốt cháy được lượng mỡ thừa hiệu quả. Cử tạ nặng sẽ giúp đột cháy năng lượng kéo dài ngay cả sau khi luyện tập. Do đó, bạn hãy cân nhắc kĩ số cân nặng mà bạn có thể nâng và tập luyện đúng kĩ thuật để phòng tránh chấn thương. Tốt nhất hãy hỏi huấn luyện viên để được tư vấn cụ thể.

Khi luyện tập là phải kiên trì, ngày nào bạn cũng nên dành khoảng 30-60 phút để luyện tập, sau 1 tháng bạn sẽ thấy ngay kết quả cải thiện.

Đi bộ mỗi ngày – Bí quyết giảm mỡ bụng dưới cực kỳ đơn giản

Đi bộ mỗi ngày không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn có tác dụng rất lớn trong việc giảm mỡ bụng dưới. Mỗi bước đi sẽ giúp quá trình chuyển hóa trong cơ thể diễn ra tốt hơn, giảm stress, khiến bạn cảm thấy tinh thần sảng khoái, từ đó giảm sự điều tiết cortisol, giảm được 0.5 kg mỗi tuần.

Đi bộ giúp giảm mỡ bụng dưới an toàn lại tốt cho sức khỏe

Đặc biệt, theo nghiên cứu của Tạp chí dinh dưỡng nước Anh, đi bộ vào buổi sáng trước khi ăn có thể đốt cháy đến 20% lượng mỡ trong cơ thể. Sở dĩ như vậy là do khi đi bộ trong trạng thái bụng rỗng cơ thể sẽ phải sử dụng mỡ dự trữ như năng lượng và làm tiêu hao.

Tập Yoga

Mặc dù tập Yoga không đốt cháy quá nhiều mỡ thừa như chạy bộ hay nâng tạ, tuy nhiên chúng có thể làm giảm tiết cortisol, có khả năng làm giảm béo bụng. Theo thống kê gần đây, những phụ nữ tập Yoga 35 phút mỗi ngày trong 12 tuần có lượng cortisol trong cơ thể thấp hơn, điều này giúp cho vòng 2 eo thon và gọn hơn.

Gập bụng

Gập bụng là một trong những cách giảm mỡ bụng tự nhiên tại nhà nhanh nhất. Khi gập bụng không cần dụng cụ nhưng vẫn mang lại hiệu quả rất tốt cho người tập giúp giảm mỡ thừa và làm săn chắc vùng bụng.

Gập bụng nhanh chóng đốt cháy năng lượng thừa ở dưới bụng

Bắt đầu với tư thế nằm ngửa thoải mái trên sàn nhà hoặc thảm tập Yoga, hai chân co tạo thành 1 góc 90 độ và bàn chân đặt trên sàn. Lưu ý, đặt nhẹ các ngón tay đằng sau gáy và không dùng lực tay để kéo căng vùng cổ khi gập bụng. Tuy nhiên khi đẩy lưng dưới xuống sàn để làm căng cứng cơ bụng sau đó mới bắt đầu nhấc vai khỏi sàn. Tiếp tục đẩy lưng dưới xuống sàn càng mạnh càng tốt khi bạn siết cứng cơ bụng và thở ra. Lưu ý bạn chỉ nâng hai vai khỏi sàn và lưng dưới vẫn giữ nguyên trên sàn. Ở đỉnh của động tác, siết cứng cơ bụng trong 1 giây, sau đó từ từ hạ người xuống vị trí ban đầu trong khi hít vào. Lặp lại toàn bộ động tác để tiếp tục bài tập này và đạt được hiệu quả giảm mỡ bụng dưới tốt nhất.

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Mỡ thừa ở bụng sẽ sản xuất nhiều hormone và hoá chất hơn lượng mà cơ thể cần, gây ra nhiều ảnh hưởng đến sức khoẻ, khiến cơ thể phải đối mặt với nguy cơ bệnh tật như béo phì, đột quỵ, bệnh tim và thậm chí cả ung thư. Do đó, bạn hãy kiên trì thực hiện những cách giảm mỡ bụng dưới tại nhà ở trên mỗi ngày.