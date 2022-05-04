Các thành phần chăm sóc da mạnh mẽ nhất thường được chị em săn lùng, hứa hẹn kết quả lâu dài, hiệu quả

Chăm sóc da cùng đồng nghĩa với chăm sóc bản thân. Các sản phẩm một thành phần hoặc sản phẩm có công thức kết hợp cũng trở nên rộng rãi và hướng đến các mục tiêu làm đẹp. Đối với một người am hiểu về chăm sóc da ngày nay, các thành phần trong sản phẩm luôn là vấn đề được quan tâm.
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Sau đây là năm thành phần chăm sóc da phổ biến được biết là sẽ mang lại kết quả lâu dài và hứa hẹn nhất cho làn da.
Niacinamide
Nhiều chị em tin rằng thành phần này là thứ phải có trên mọi kệ hàng làm đẹp. Niacinamide là một dẫn xuất của B3, đây là một thành phần linh hoạt kết hợp tốt với các thành phần khác và giúp hydrat hóa làn da trong khi hoạt động với chức năng chống lão hóa.
Vitamin C
Là một thành phần nổi tiếng, thành phần này được ưa chuộng ở khắp nơi khi nói đến tác dụng làm sáng da và chống lão hóa. Vitamin C là một chất cần thiết trong việc sửa chữa và bảo vệ tế bào chống lại các gốc tự do.
Axit hyaluronic
Đây là một trong những chất giữ ẩm mạnh nhất giúp chữa lành da, giảm khô và giữ độ ẩm cho da.
Axit glycolic
Công thức của axit tẩy tế bào chết, axit glycolic là một loại axit alpha-hydroxy (hoặc AHA) có nguồn gốc từ mía. Nó thấm sâu vào da và hoạt động giúp làn da sáng màu hơn, chống lại vấn đề về da đặc biệt là chống lại mụn trứng cá và các vết thâm mụn.
Bakuchiol
Nếu làn da của bạn không thể sử dụng retinol, sản phẩm thay thế có nguồn gốc thực vật là bakuchiol có thể là một lựa chọn thành phần hiệu quả. Nhẹ nhàng nhưng hiệu quả, nó giúp tăng tốc khả năng phục hồi của da để cải thiện làn da không đều màu và các tình trạng mụn đang phát triển trên da bạn.
Theo Femina