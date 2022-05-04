Các thành phần chăm sóc da mạnh mẽ nhất thường được chị em săn lùng, hứa hẹn kết quả lâu dài, hiệu quả

Làm đẹp 04/05/2022 09:09

Chăm sóc da cùng đồng nghĩa với chăm sóc bản thân. Các sản phẩm một thành phần hoặc sản phẩm có công thức kết hợp cũng trở nên rộng rãi và hướng đến các mục tiêu làm đẹp. Đối với một người am hiểu về chăm sóc da ngày nay, các thành phần trong sản phẩm luôn là vấn đề được quan tâm. 

Các thành phần chăm sóc da mạnh mẽ nhất thường được chị em săn lùng, hứa hẹn kết quả lâu dài, hiệu quả - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau đây là năm thành phần chăm sóc da phổ biến được biết là sẽ mang lại kết quả lâu dài và hứa hẹn nhất cho làn da.

Niacinamide

Các thành phần chăm sóc da mạnh mẽ nhất thường được chị em săn lùng, hứa hẹn kết quả lâu dài, hiệu quả - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhiều chị em tin rằng thành phần này là thứ phải có trên mọi kệ hàng làm đẹp. Niacinamide là một dẫn xuất của B3, đây là một thành phần linh hoạt kết hợp tốt với các thành phần khác và giúp hydrat hóa làn da trong khi hoạt động với chức năng chống lão hóa.

Vitamin C

Các thành phần chăm sóc da mạnh mẽ nhất thường được chị em săn lùng, hứa hẹn kết quả lâu dài, hiệu quả - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Là một thành phần nổi tiếng, thành phần này được ưa chuộng ở khắp nơi khi nói đến tác dụng làm sáng da và chống lão hóa. Vitamin C là một chất cần thiết trong việc sửa chữa và bảo vệ tế bào chống lại các gốc tự do.

Axit hyaluronic

Các thành phần chăm sóc da mạnh mẽ nhất thường được chị em săn lùng, hứa hẹn kết quả lâu dài, hiệu quả - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Đây là một trong những chất giữ ẩm mạnh nhất giúp chữa lành da, giảm khô và giữ độ ẩm cho da.

Axit glycolic

Các thành phần chăm sóc da mạnh mẽ nhất thường được chị em săn lùng, hứa hẹn kết quả lâu dài, hiệu quả - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Công thức của axit tẩy tế bào chết, axit glycolic là một loại axit alpha-hydroxy (hoặc AHA) có nguồn gốc từ mía. Nó thấm sâu vào da và hoạt động giúp làn da sáng màu hơn, chống lại vấn đề về da đặc biệt là chống lại mụn trứng cá và các vết thâm mụn.

Bakuchiol

Các thành phần chăm sóc da mạnh mẽ nhất thường được chị em săn lùng, hứa hẹn kết quả lâu dài, hiệu quả - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Nếu làn da của bạn không thể sử dụng retinol, sản phẩm thay thế có nguồn gốc thực vật là bakuchiol có thể là một lựa chọn thành phần hiệu quả. Nhẹ nhàng nhưng hiệu quả, nó giúp tăng tốc khả năng phục hồi của da để cải thiện làn da không đều màu và các tình trạng mụn đang phát triển trên da bạn.

Theo Femina

Sao Hàn diện sneaker trắng với mọi kiểu trang phục, bảo sao cực trẻ trung và tinh tế

Sao Hàn diện sneaker trắng với mọi kiểu trang phục, bảo sao cực trẻ trung và tinh tế

Sneaker trắng chính là điểm nhấn giúp loạt outfit của sao Hàn trông thật sành điệu.

Xem thêm
Từ khóa:   thành phần làm đẹp da cách chọn mỹ phẩm bí kíp chăm da

TIN MỚI NHẤT

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 48 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 18 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 48 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 2 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 48 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 3 giờ 18 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 3 giờ 48 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 4 giờ 18 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 4 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới