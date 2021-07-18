Các kiểu tóc ngắn ngang vai hot nhất năm 2021, Lisa (Blackpink), Ngọc Trinh đều góp mặt tạo trend

Tóc ngắn ngang vai với độ ngắn vừa phải tạo được nhiều kiểu dáng phong phú, đa dạng. Kiểu tóc này đang trở thành trào lưu của nhiều người và cũng nhận được sự yêu mến từ nhiều đối tượng bởi tính thời trang và tiện lợi nó mang lại.

Tóc ngang vai thẳng tự nhiên tuy là kiểu tóc truyền thống nhưng vẫn được một bộ phận phái đẹp chọn lựa. Kiểu tóc này phù hợp với những ai làm công sở, nhân viên văn phòng, học sinh, sinh viên.

Kiểu tóc ngắn ngang vai tự nhiên là một trong những kiểu tóc đáng nên thử vào mùa hè này. Kiểu tóc với độ dài chỉ ngang xương quai hàm giúp bạn tự tin che đi khuyết điểm trên khuôn mặt. Kết hợp thêm một chút màu nhuộm sáng thì sẽ tạo nên phần trẻ trung nữ tính.

Tóc ngắn ngang vai tự nhiên kết hợp với màu nhuộm chính là lựa chọn của nhiều cô nàng.Ảnh: Internet

Tóc ngắn ngang vai không mái

Ngắn ngang vai không mái đang là trào lưu của một số nữ diễn viên Hàn Quốc chọn lựa khi đóng phim. Chỉ cần bạn có mái tóc với độ dài vừa phải ngang vai với cách tạo kiểu khác nhau tùy theo phong cách của từng người như uốn, tóc xoăn, tóc ép hay duỗi cúp,… Với những kiểu tóc này hoàn toàn phù hợp với mọi gương mặt và giúp khuôn mặt của bạn trở nên thon gọn.

Tóc ngắn ngang vai không mái được nhiều mỹ nhân xứ Hàn chọn lựa. Ảnh: Internet

Tóc ngắn ngang vai uốn cụp

Đây là một kiểu tóc được nhiều bạn trẻ chọn lựa vì sự trẻ trung, năng động và phù hợp với nhiều gương mặt khác nhau. Kiểu tóc này giúp bạn phối được nhiều kiểu đồ khác nhau và thêm phụ kiện bạn yêu thích.

Tóc ngắn ngang vai uốn cụp. Ảnh: Internet

Tóc ngắn ngang vai tỉa Layer

Kiểu tóc này hiện đang làm mưa làm gió trong giới trẻ. Kiểu tóc này được cắt tỉa, tạo kiểu gọn gàng kết hợp với uốn sóng nước, uốn bob,.. sẽ thêm phần cá tính hơn. Kiểu tóc ngắn ngang vai tỉa layer sẽ làm nhiều chàng trai để ý từ những nét đẹp tự nhiên và diện mạo vô cùng thu hút của chính chủ nhân nó.

Tóc ngắn Layer là kiểu tóc tạo thành trend mạnh mẽ nhất trong năm 2021. Ảnh: Internet

Tóc ngắn ngang vai mái bay

Kiểu tóc ngang vai mái bay sẽ làm cho gương mặt của bạn trở nên thon gọn hơn bao giờ hết và nó cũng rất thời thượng. Đây là kiểu tóc phù hợp với nhiều gương mặt khác nhau. Kiểu tóc có độ ngắn phù hợp và tóc mái bay được hất ngược sang một bên.

Kiểu tóc ngang vai mái bay này cũng được cô nàng Park Bo Young chọn để đóng những bộ phim. Ảnh: Internet

Tóc ngắn ngang vai mái thưa

Đây chính là kiểu tóc làm khuynh đảo giới trẻ Hàn Quốc và Việt Nam trong thời gian gần đây nhất. Kiểu tóc được cắt ngang vai kết hợp với mái thưa khiến cho các cô gái có phần nữ tính. Hơn nữa kiểu tóc này sẽ khiến tóc của bạn bồng bềnh và dày hơn.

Tóc ngắn mái thưa tạo nên sự đáng yêu cho mọi cô gái. Ảnh: Internet

Tóc ngang vai cá tính

Là một trong những kiểu tóc phù hợp nhiều người muốn thay đổi bản thân. Thể hiện tính cách cá nhân, phong cách mới. Mỗi khi mùa hè đến kiểu tóc này lại trở nên sôi nổi và được nhiều người lăng xê.

Tóc ngang vai cá tính phù hợp với những cô nàng muốn trở nên mạnh mẽ. Ảnh: Internet

Tóc ngang vai bấm phồng

Kiểu tóc ngắn ngang vai bấm phồng là một trong những kiểu tóc cá tính được giới nghệ sĩ ưa chuộng. Với tạo hình này, tóc sẽ được bấm phồng lên tạo được độ dày cho tóc. Sở hữu kiểu tóc này không chỉ mang đến sự sang chảnh, hiện đại mà còn rất trẻ trung cho bạn nữ.

Ngọc Trinh cũng đã từng diện mốt tóc ngang vai bấm phồng này. Ảnh: Internet

Tóc ngang vai mái ngố

Để che đi khuyết điểm của trán to, trán rộng thì đây là một lựa chọn phù hợp với hầu hết mọi khuôn mặt từ mặt tròn cho đến mặt dài nên tóc mái ngố là một lựa chọn không tồi cho các cô nàng.

Cô nàng Lisa (Blackpink) từng là fan trung thành của kiểu tóc này. Ảnh: Internet

Tóc ngang vai mặt tròn

Tóc ngắn ngang vai mặt tròn có khá nhiều lựa chọn đa dạng. Với mái tóc có độ dài ngang vai bạn có thể đa dạng chọn lựa những kiểu tóc như tóc uốn, tóc xoăn, tóc ép,… để tạo hình phù hợp. Kiểu tóc ngang vai mặt tròn này được nhiều các nhà tạo mốt chọn lựa để hóa phép với nhiều phong cách khác nhau. Giúp bạn trở nên xinh đẹp, quyến rũ và thêm phần tự tin khi đứng trước mọi người.

Tóc ngắn ngang vai mặt tròn tạo nên nhiều nét quyến rũ. Ảnh: Internet

Tóc ngang vai cho mặt dài và gầy

Những bạn có dáng mặt dài và gầy phải làm sao cho khuôn mặt trở nên gọn gàng, bầu bĩnh hơn thì cắt tóc ngắn ngang vai là sự lựa chọn phù hợp nhất. Bạn có thể kết hợp thêm sấy, uốn cụp cùng mái chéo hoặc mái che mắt sẽ làm giảm độ dài của khuôn mặt và trông bạn sẽ thêm xinh xắn.

Kiểu tóc này làm cho các cô nàng trẻ trung và năng động hơn rất nhiều. Ảnh: Internet

Tóc ngắn ngang vai cho mặt dài

Tóc ngắn ngang vai cho mặt dài bạn nên ưu tiên các cách tạo kiểu có khả năng khiến cho khuôn mặt bạn trông đầy đặn hơn. Bạn có thể kết hợp với các cách tạo kiểu như: xoăn, uốn, uốn phồng,… để khắc phục khuyết điểm trên khuôn mặt và bạn nên chọn cắt mái ngố, mái thưa sẽ khiến bạn trẻ trung.

Tóc ngắn ngang vai cho mặt dài. Ảnh: Internet

Tóc ngắn ngang vai cho mặt vuông

Tóc ngắn ngang vai cho mặt vuông với độ dài thích hợp lại cung cấp hiệu ứng làm mềm các đường nét hay che đi mặt to khá hiệu quả. Nếu bạn sở hữu kiểu tóc này bạn có thể biến tấu khá nhiều kiểu phù hợp với phong cách của mình.

Tóc ngắn ngang vai cho mặt vuông. Ảnh: Internet

Tóc ngắn ngang vai mặt trái xoan

Nếu bạn là người sở hữu khuôn mặt trái xoan thì bạn chính là cô gái may mắn khi bạn có thể để bất kì kiểu tóc nào bạn muốn. Với đặc điểm gương mặt trái xoan thường nhỏ gọn, các nét vô cùng cân đối bạn có thể cắt kiểu tóc ngắn nào cũng phù hợp. Hay kết hợp với xoăn, phồng, thẳng,… theo các kiểu khác nhau để gương mặt thêm hài hòa.