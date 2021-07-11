Bỏ túi những cách làm móng tay nhanh dài trong 7 ngày, hội chị em xem xong đều thốt lên 'dễ ợt'

Làm đẹp 11/07/2021 12:30

Để có được bộ móng tay nhanh dài, chắc khỏe thì bạn hãy đọc ngay bài viết dưới đây.

Sử dụng nước cam

Vitamin và axit folic có trong nước cam sẽ giúp móng tay mọc nhanh, bạn chỉ cần ngâm móng trong nước cam 10 phút rồi rửa sạch lại với nước ấm mỗi ngày là đã có một bộ móng tay chắc khỏe lại còn nhanh dài.

Bỏ túi những cách làm móng tay nhanh dài trong 7 ngày, hội chị em xem xong đều thốt lên 'dễ ợt' - Ảnh 1
Nước cam giúp mong tay nhanh dài. Ảnh minh họa

Dùng chanh

Từ trước đến nay chanh luôn được dùng nhiều trong tẩy da chết và làm các loại mặt nạ dưỡng da, bên cạnh đó loại quả này cũng được tận dụng tối đa trong việc dưỡng móng bởi chứa hàm lượng vitamin C dồi dào. Cách làm cụ thể: cắt chanh thành lát mỏng rồi chà nhẹ lên móng trong vòng 5 phút sau đó rửa lại với nước ấm, duy trì đều đặn hàng ngày để có được hiệu quả tốt nhất.

Sử dụng dầu oliu

Không chỉ làm móng nhanh dài, dầu oliu còn giúp nuôi dưỡng làn da tay của bạn nhờ chứa hàm lượng vitamin E cao. Cách làm: lấy một lượng dầu oliu vừa đủ xoa bóp nhẹ nhàng lên móng trong 5 phút hoặc ngâm móng trong dầu oliu từ 15-30 phút mỗi ngày.

Bỏ túi những cách làm móng tay nhanh dài trong 7 ngày, hội chị em xem xong đều thốt lên 'dễ ợt' - Ảnh 2
Dầu oliu còn giúp nuôi dưỡng da và móng tay. Ảnh minh họa

Dùng sơn dưỡng móng

Nếu bạn có thói quen sơn móng tay thường xuyên, có niềm yêu thích đặc biệt với các bộ móng kiểu cách thì việc sử dụng sơn dưỡng là vô cùng quan trọng. Nên sử dụng sơn dưỡng ít nhất 1 lần 1 tuần để đảm bảo móng được chắc khỏe, nhanh dài. 

Xây dựng chế độ ăn uống giàu đạm

Để kích thích móng mọc nhanh thì trong khẩu phần ăn mỗi ngày của bạn cần bổ sung thêm nhiều protein. Các thực phẩm chứa protein có thể kể đến là cá, thịt bò, trứng, các loại hạt,... Không nên để cơ thể thiếu hụt protein vì thứ nhất không tốt cho sức khỏe, thứ hai làm móng nhanh yếu đi.

Bỏ túi những cách làm móng tay nhanh dài trong 7 ngày, hội chị em xem xong đều thốt lên 'dễ ợt' - Ảnh 3
Bổ sung thêm nhiều protein trong khẩu phần ăn. Ảnh minh họa
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