Bổ sung 6 loại thực phẩm vừa rẻ lại còn bổ, giúp tăng vòng 1 tự nhiên, an toàn và hiệu quả

Các hoạt chất có trong đu đủ giúp cơ thể sản sinh estrogen, kích thích sự phát triển của tuyến vú. Qua đó, nó thúc đẩy sụ phát triển và tái tạo các mô mỡ ở vùng ngực, mang lại cho chị em vòng 1 căng tròn.

Ngoài ra, món đu đủ xanh hầm xương sườn hoặc móng giò cũng là một bài thuốc dân gian được nhiều người sử dụng để kích thích tuyến sữa và các mô mỡ vùng ngực phát triển. Món ăn này có tác dụng tốt đối với những bà mẹ đang nuôi con bú.

Ảnh minh họa: Internet

Quả hạch và trái cây khô

Các loại hạt và trái cây khô không chỉ là món ăn vặt tuyệt vời mà còn giúp tăng kích cỡ vòng ngực. Các loại thực phẩm như quả óc chó, quả hồ trăn và đậu phộng cung cấp lượng estrogen và isoflavone tốt cho cơ thể. Trái cây sấy khô như chà là, mận khô và mơ khô cũng chứa một tỷ lệ cao estrogen trong chế độ ăn uống, cùng với việc cung cấp các chất dinh dưỡng quan trọng như chất xơ, vitamin và khoáng chất.

Sữa đậu nành và đậu phụ

Đậu nành là một chất giàu protein được nhiều người yêu thích vì nó mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể. Các nghiên cứu gần đây cho thấy, đậu nành có chứa phytoestrogen hay còn gọi là estrogen “ thực vật”. Nhiều người cho rằng ăn đậu nành với số lượng vừa phải có thể làm cho ngực to lên và phát triển lớn hơn. Đậu phụ có số lượng isoflavone cao nhất.

Tuy nhiên, các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng tiêu thụ đậu nành quá mức có thể làm tăng nguy cơ ung thư vú do dư thừa estrogen.

Ảnh minh họa: Internet

Trứng

Trứng gà là một loại thực phẩm quen thuộc trong thực đơn hàng ngày. Kết hợp trứng gà và sữa sẽ cung cấp protein và chất béo cho các mô mỡ hình thành ở vùng ngực. Bạn lấy một quả trứng gà trộn với một thìa cà phê sữa đặc rồi thêm một thìa cà phê mật ong. Sau đó cho vào nồi cơm hấp ăn hàng ngày.

Tuy nhiên, bạn chỉ nên ăn món này vào buổi sáng hoặc buổi trưa để tránh bị tích mỡ vùng bụng vì chúng chứa rất nhiều chất dinh dưỡng.

Thịt gà

Trong thịt gà chứa 37% protein, 23% chất béo và 11% các chất dinh dưỡng khác, tốt cho những người muốn tăng cơ bắt mà không lo tích mỡ dưới da.

Để tăng kích thước vòng 1, chị em có thể hầm thịt gà với đu đủ hoặc các loại hạt như hạt sen, đậu tương... để cải thiện vòng 1 nhanh chóng.

Hạt vừng

Hạt vừng có hương vị hấp dẫn để làm cho món salad và giúp những lát bánh mì của bạn có hương vị thơm ngon. Cùng với những lợi ích về mặt ẩm thực, những hạt nhỏ bé này chứa rất nhiều phytoestrogen, có thể điều chỉnh hoạt động estrogen ở phụ nữ. Theo một nghiên cứu đã kết luận rằng hạt vừng có hiệu quả trong việc phát triển kích thước mô ngực do sự hiện diện của các hợp chất hoạt tính như flavonoid và axit amin.