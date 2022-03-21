Bí kíp "thổi bay" những vết rạn da trong "một nốt nhạc" chỉ với phương pháp đơn giản này

Làm đẹp 21/03/2022 20:48

Sự xuất hiện của các vết rạn trên cơ thể có thể xảy ra khi tăng hoặc giảm cân đột ngột, nó cũng được tạo ra vì các lý do nội tiết tố, chủ yếu ở tuổi vị thành niên và trong thai kỳ trông rất mất thẩm mỹ. Vậy làm cách nào để "thổi bay" những vết rạn da? Bài viết này sẽ cho bạn biết "bí kíp nằm ở đâu.

Mông, bụng dưới, chân và đôi khi là cánh tay và ngực là những bộ phận trên cơ thể bị ảnh hưởng nhiều nhất khi xuất hiện các vết rạn da.

Bí kíp 'thổi bay' những vết rạn da trong 'một nốt nhạc' chỉ với phương pháp đơn giản này - Ảnh 1
Ảnh minh họa

những phương pháp điều trị bằng laser CO2 hoặc carboxytherapy được tìm thấy trên thị trường. Tuy nhiên cũng khổng thể bỏ qua các phương pháp tự nhiên hiệu quả từ bơ và nha đam.

“Đặc tính của nha đam và quả bơ đã được biết đến nhiều. Chiết xuất của chúng đã được sử dụng để tạo ra các sản phẩm thẩm mỹ khác nhau”, trang web Better with Health nhấn mạnh.

Một nghiên cứu được thực hiện bởi một nhóm nghiên cứu từ Bệnh viện Phẫu thuật Lâm sàng Giảng dạy Tỉnh Amalia Simoni Argilagos ở Camagüey (Cuba), chỉ ra rằng "gel chứa bên trong lá nha đam có đặc tính chống viêm và chữa lành", theo lời của Better with Health.

Bí kíp 'thổi bay' những vết rạn da trong 'một nốt nhạc' chỉ với phương pháp đơn giản này - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Một công dụng khác mà nha đam có là làm dịu vết bỏng nhẹ (chẳng hạn như bỏng do ánh nắng mặt trời). “Trong trường hợp các vết rạn da, mặc dù không thể loại bỏ chúng, nhưng người ta tin rằng nó sẽ giúp làm mờ và cấp ẩm cho da”, trang web nói trên nhấn mạnh.

Mặt khác, bơ và tinh dầu của nó có chứa vitamin C. Một cuộc điều tra của nhóm nghiên cứu từ Đại học Otago (New Zealand) cho thấy loại quả này giúp sản xuất collagen, “thúc đẩy độ đàn hồi của vùng biểu mô”.

Ngoài ra, nha đam có thể giúp giảm vết rạn da, nhược điểm trên da và các bệnh dị ứng khác. Nó thậm chí có thể được sử dụng để chống lại bệnh vẩy nến và bệnh chàm (viêm da), theo cổng thông tin Econsejos .

Theo cổng thông tin unCOMO, nha đam có các thành phần phù hợp để dưỡng ẩm tự nhiên cho da.

Nó cũng giúp tái tạo tế bào, làm chậm quá trình lão hóa da và giảm nếp nhăn hoặc sẹo.

Bí kíp 'thổi bay' những vết rạn da trong 'một nốt nhạc' chỉ với phương pháp đơn giản này - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Lô hội và bơ trị rạn da

Để chuẩn bị, chúng ta cần có:

  • 1 lá nha đam.
  • 1 quả bơ chín.
  • Viên vitamin E

Chuẩn bị

  • Cắt lá nha đam và dùng dao để lấy phần thịt bên trong.
  • Sau đó, tách lấy phần thịt của quả bơ chín.
  • Cho cả hai nguyên liệu vào máy xay sinh tố và thêm viên vitamin E.
  • Xay nhuyễn cho đên khi thu được hỗn hợp sền sệt.

Cách dùng

  • Cổng thông tin Better with Health khuyến cáo bạn nên thoa một lớp mỏng sản phẩm lên những vùng da mong muốn và nên che chắn kỹ càng.
  • Để trong 20 phút và rửa sạch.
  • Cuối cùng, sử dụng 3 lần/tuần để dặt kết quả tốt nhất.

Trên trang web Better with Health cũng khuyến nghị nên bảo vệ da khỏi tia cực tím (cả mùa hè và mùa đông), dưỡng ẩm da kĩ càng và hỏi ý kiến ​​bác sĩ da liễu trước khi áp dụng bất kì phương pháp trị liệu nào cho da.

Đánh bay vết RẠN DA cứng đầu trong tích tắc nếu nàng 'ưu ái' sử dụng thường xuyên những thành phần này trong chu trình dưỡng da của mình

Đánh bay vết RẠN DA cứng đầu trong tích tắc nếu nàng 'ưu ái' sử dụng thường xuyên những thành phần này trong chu trình dưỡng da của mình

Rạn da là thứ mà hầu hết chúng ta không bao giờ muốn mắc phải, và nếu chúng ta từng mắc phải, chúng ta đều rất ý thức về nó và muốn loại bỏ nó khỏi cuộc sống của mình.

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