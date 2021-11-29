Bác sĩ Hồ Phi Nhạn – Bác sĩ tạo hình mũi chuyên sâu

Trong những năm gần đây cái tên Bác sĩ Hồ Phi Nhạn không còn xa lạ gì đối với những ai ưa thích nâng mũi. Đây là vị bác sĩ thẩm mỹ tài hoa, đã giúp rất nhiều người thoát khỏi những khuyết điểm về mũi.

Bác sĩ Hồ Phi Nhạn cùng ekip của anh (Thứ 3 từ phải qua)

Thành công bắt đầu từ sự khổ luyện

Bác sĩ là yếu tố quan trọng quyết định đến sự thành bại của một ca nâng mũi. Hiểu được điều đó, ngay sau khi tốt nghiệp trường Đại học Y Dược TP.HCM, Bác sĩ Hồ Phi Nhạn đã tham gia các khóa đào tạo về phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, tuy nhiên bản thân anh vẫn cảm thấy chưa đủ.

Những ngày tháng sau đó, Bác sĩ Nhạn đã đi tu nghiệp ở nước ngoài để nâng cao tay nghề và kinh nghiệm. Khi đã tìm được cho mình một “công thức” riêng, anh bắt tay vào con đường sự nghiệp.

Mới đầu, mọi thứ đều khó khăn, mỗi ngày tôi ở bệnh viện từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối. Sau đó, tôi đi tìm những tài liệu về thẩm mỹ rồi về nhà tiếp tục nghiên cứu cho đến 2-3 giờ sáng. Có thời điểm mỗi ngày tôi chỉ ngủ được 3-4 tiếng, đã có lúc tôi nản lòng nhưng nghĩ đến giấc mơ làm đẹp cho mọi người, tôi cố vượt qua mọi thảy.” Anh chia sẻ.

Khi nói về làm đẹp, anh luôn nói về tâm huyết với nghề, đạo đức của bác sĩ rồi mới tới tài năng. Anh cho rằng đặc thù của phẫu thuật thẩm mỹ, mọi dịch vụ đều tác động trực tiếp đến cơ thể người. Nếu không đặt hết cái tâm của mình vào đó mà chỉ chăm chăm đến lợi ích thì sẽ mang lại nhiều hệ quả khó lường.

Bác sĩ Nhạn luôn đặt y đức lên hàng đầu

Áp dụng “công thức” riêng vào phẫu thuật nâng mũi

Từ khi chân ướt chân ráo vào nghề đến nay, Bác sĩ Nhạn luôn không ngừng học hỏi, nâng cao tay nghề thông qua các khóa học. Anh đã qua nước có ngành thẩm mỹ phát triển như Hàn Quốc để tu nghiệp, học hỏi những ưu – khuyết điểm thường gặp rồi tổng hợp lại để mang đến cho khách hàng của mình những điều tốt đẹp nhất.

Hiện tại, Bác sĩ Hồ Phi Nhạn nổi tiếng là một bác sĩ có kỹ thuật nâng mũi cực đỉnh. Bằng học thức bài bản và kinh nghiệm thực tiễn, anh không chỉ nâng mũi thành công cho các ca mũi nguyên thủy chưa từng can thiệp mà còn là “bậc thầy” trong chữa mũi biến chứng, mũi bị biến dạng do tai nạn.

Hầu hết những trường hợp mũi hỏng đều tìm đến tôi khi không còn một nơi nào chịu nhận sửa cho họ. Người thì mũi bị co rút trầm trọng, người thì đầu mũi bị lõm vào sâu bên trong. Có những chiếc mũi nếu nhìn tình trạng ai cũng đều nghĩ sẽ không thể cứu vãn gì được nữa. Ông nói.

Trường hợp đầu mũi bị lõm sâu, bị biến dạng được khắc phục

Bằng cái tâm với nghề và đôi bàn tay tài hoa, các trường hợp mũi không may lại được “cấp cứu”. Không những di chứng được khắc phục một cách thần kỳ mà vị bác sĩ này còn tạo một dáng mũi mới đẹp và cực kỳ tự nhiên khi khách hàng còn nằm trên bàn mổ, đây là điều mà hiếm bác sĩ nào làm được.

Ca mũi khó cũng được giải cứu thành công

Cho đến hiện tại, Bác sĩ Hồ Phi Nhạn đã có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành phẫu thuật thẩm mỹ. Thực lực của anh được minh chứng qua hàng ngàn ca mũi thành công với sự vui mừng khôn xiết của những trường hợp không may ấy.