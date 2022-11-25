Ăn nhưng không béo bạn đã biết chưa? Hãy thử ngay 4 cách này

Làm đẹp 25/11/2022 13:51

Không quan trọng bạn ăn gì, nếu ăn đúng cách việc kiểm soát cân nặng sẽ không còn là điều quá lo ngại

Chia nhỏ bữa ăn

Trong mỗi bữa ăn, cơ thể chúng ta nhận được một mức năng lượng nhất định. Nếu năng lượng này không được tiêu hao trong thời gian quy định, nó sẽ biến thành năng lượng dự trữ khiến các chất béo tích lũy trong cơ thể. Nếu chúng ta ăn một phần nhỏ, không để no lâu thì cơ thể không thể lưu trữ bất kỳ chất béo nào từ những bữa ăn. Kết quả là chúng ta có thể ăn bất cứ thứ gì và vẫn không tăng cân. 

Ăn nhưng không béo bạn đã biết chưa? Hãy thử ngay 4 cách này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ăn các bữa ăn nhỏ hơn, thường xuyên hơn sẽ làm tăng khả năng đốt cháy chất béo của bạn và sẽ giúp giảm cân. Rất khó để giảm cân khi quá trình trao đổi chất của bạn chậm lại do những khoảng thời gian dài. Các bữa ăn nhỏ thường xuyên có thể giúp tăng sự trao đổi chất và giảm mỡ cho cơ thể. 

Uống 1 ly nước trước khi ăn

Uống 1 ly nước 1 tiếng trước mỗi bữa ăn sẽ giúp cho hệ tiêu hóa của bạn vận hành tốt hơn, giúp cơ thể dễ dàng hấp thu các dưỡng chất hơn. Ngoài ra nước giúp bạn ngăn ngừa chứng táo bón.

Nên nhớ không nên uống quá gần bữa ăn, vì nước sẽ làm loãng dịch vị tiêu hóa, bạn sẽ ăn không ngon.

Ăn khi đói

Liệu có hấp dẫn không nếu có một ứng dụng nào đó mách cho bạn biết khi nào thì năng lượng nạp vào từ thực phẩm đã gần tương đương với năng lượng tiêu hao? Có đấy! Và ứng dụng đó đã được cài đặt sẵn trong cơ thể bạn, tên của nó là cơn đói.

Cơn đói sẽ mách bảo bạn cần ăn. Đơn giản là chỉ cần nuôi dưỡng cơ thể bằng cách ăn khi cảm thấy đói, trước khi trở nên đói cồn cào. Việc chờ cho đến khi đói cồn cào có thể khiến bạn ăn quá nhiều.

Ăn chậm hơn

Ăn nhưng không béo bạn đã biết chưa? Hãy thử ngay 4 cách này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ứng dụng mà chúng ta vừa đề cập ở trên có một lỗi nhỏ. Cụ thể, nó không hoạt động tốt khi thức ăn được ăn vào quá nhanh. Não sẽ không nhận được các tín hiệu một cách kịp thời, và rút cục bạn sẽ nạp vào cơ thể nhiều năng lượng hơn mức cần thiết.

Cho đến khi “phần mềm” này được cập nhật – điều chưa diễn ra trong hàng thiên niên kỷ - thì có một giải pháp thay thế: Ăn chậm hơn. Một cách là chia những gì trên đĩa ra làm đôi. Đầu tiên ăn một nửa. Nếu 20 phút sau bạn vẫn còn đói, hãy quay lại và ăn nốt nửa

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