Ai muốn da trắng bóng và căng mịn, chỉ cần dùng sữa tươi theo cách này

Làm đẹp 30/06/2017 19:16

Bạn sẽ bất ngờ với những công dụng làm đẹp của sữa tươi sau khi đọc bài này.

Từ ngày xa xưa, nữ hoàng Cleopatra đã biết tận dụng sữa tươi như 1 liệu pháp làm đẹp xa xỉ. Vào thời đó, khi sữa tươi cho con người uống còn chưa đủ, bà đã tự cho mình quyền tắm gội với sữa để giữ vẻ đẹp trường tồn mãi với thời gian. Cho đến sau này, khi có nhiều nghiên cứu nghiêm túc, các nhà khoa học đều khẳng định rằng sữa rất có ích cho vẻ đẹp của làn da, mái tóc. Nó chứa vô số các chất dinh dưỡng, bao gồm vitamin A, D và E. Sữa có nhiều đặc tính chống viêm, cho phép nó giúp phục hồi làn da và làm dịu vết bỏng.

Ngoài ra, sữa cũng chứa axit lactic. Axit lactic là một tẩy tế bào chết nhẹ nhàng. Sữa không phải là rẻ, nhưng nó ít tốn kém hơn rất nhiều các liệu pháp làm đẹp khác ở spa, thẩm mỹ viện. Hơn nữa, nó có thể tìm mua dễ dàng. Dưới đây là các công thức làm đẹp với sữa vô cùng hiệu quả.

Ai muốn da trắng bóng và căng mịn, chỉ cần dùng sữa tươi theo cách này - Ảnh 1

Dưỡng móng

Sữa sẽ làm ẩm da và làm móng tay chắc khỏe. Hãy thử kết hợp nó với nhiều thành phần khác mà bạn sẽ tìm thấy ở nhà để tạo thành 1 liệu trình làm đẹp móng hiệu quả.

Nguyên liệu:

- Sữa tươi không đường 1/2 hoặc 1 chén

- Chén dùng được trong lò vi sóng

Bạn có thể cải thiện tình trạng móng tay bằng cách đơn giản. Cho sữa ra 1 cái chén, làm ấm với lò vi sóng khoảng 30 giây. Rửa lay sạch, sau đó ngâm móng tay vào sữa trong 15 phút rồi rửa lại với nước.  

Tự làm sữa rửa mặt

Nguyên liệu:

- 1 túi trà hoa cúc 
- 2 muỗng canh mật ong 
- 1 quả dưa chuột nhỏ, gọt vỏ và bỏ hạt
- 1 muỗng canh sữa 

Nếu bạn có túi trà hoa cúc trong nhà, hãy đun sôi đủ nước để làm hai tách trà. Uống tách đầu tiên và dùng tách còn lại để làm đẹp. 

Dưa chuột rửa sạch, gọt vỏ, Xay nhuyễn lọc hoặc ép lấy nước. Trộn nước dưa chuột với sữa tươi và trà hoa cúc, dùng bông nhúng hỗn hợp thoa lên mặt nhiều lần. 

Ai muốn da trắng bóng và căng mịn, chỉ cần dùng sữa tươi theo cách này - Ảnh 2

Tẩy tế bào chết

- 3 muỗng canh sữa (chọn sữa cho làn da khô)
- 3 muỗng canh mật ong
- 1 muỗng canh bột yến mạch 

Trộn một muỗng canh bột yến mạch với 3 muỗng canh mật ong và sữa, sau đó massage trên mặt trong vài phút. Lau sạch nhẹ nhàng với một chiếc khăn ấm và rửa sạch với nước ấm, vỗ nhẹ cho khô. Sữa và mật ong nuôi dưỡng làn da còn bột yến mạch sẽ tẩy da chết nhẹ nhàng.

Tắm sữa

Đây là công thức tắm với sữa mà bạn nên thử nghiệm.

- 3 ly sữa nguyên chất 
- 5 lá bạc hà tươi, xắt nhỏ
- 3 muỗng canh bột cacao nguyên chất
- ½ chén muối Epsom
- 1 chén bột bắp

Tất cả những gì bạn cần là ba ly sữa, năm bạc hà lá đã xắt nhỏ, ba muỗng bột cacao nguyên chất, thêm một cốc tinh bột ngô và ½ tách muối Epsom cho tất cả vào bồn tắm. Ngâm mình 20-30 phút để thư giãn cơ thể và làm da mềm mại. 

(Nguồn: Beautytips4her)

 

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