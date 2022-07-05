8 mẹo giúp bạn xóa tan quầng thâm và sự mệt mỏi cho đôi mắt

Bên cạnh đó, caffeine là một chất co mạch và có thể thu nhỏ các mạch máu xung quanh vùng mắt làm giảm sự xuất hiện của sưng và mệt mỏi. Bạn cũng có thể áp dụng nó trên khuôn mặt của bạn.Tuy nhiên, đồ uống chứa caffein có thể gây đau đầu và mất ngủ ở một số người vì vậy hãy cẩn thận với việc uống nhiều hơn 4 tách cà phê mỗi ngày.

Hãy cẩn thận nếu bạn luôn bị sổ mũi. Tắc nghẽn xoang mãn tính có thể khiến các tĩnh mạch dưới mắt chứa đầy máu sẫm màu . Kết quả là, các tĩnh mạch có thể hiện rõ qua da và tạo ra các quầng thâm quanh mắt. Các chuyên gia khuyên bạn nên làm sạch xoang theo thời gian.

3. Sử dụng retinol và niacinamide

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Niacinamide là một chất chống oxy hóa, giúp giảm mẩn đỏ và tăng sắc tố và làm dịu làn da bị viêm. Nó thường được thêm vào các sản phẩm có retinol để tăng gấp đôi hiệu quả. Vì vậy, hãy chú ý đến các sản phẩm dưỡng da có các yếu tố này.

4. Sử dụng mặt nạ caffeine

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Bạn có thể đắp cà phê xay hoặc đắp mặt nạ cà phê hòa tan để giảm bọng mắt, mệt mỏi và sạm da. Chỉ cần không sử dụng nó mỗi ngày để bạn không lạm dụng nó.

5. Sự dụng phương pháp tiếp cận hai hướng

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Quầng thâm có thể do da mỏng hoặc da trắng. Theo một chuyên gia, bạn có thể thử phương pháp điều trị theo hai hướng. Chỉ cần kết hợp huyết thanh axit hyaluronic và kem retinol để làm căng và khỏe vùng da dưới mắt.

6. Kết hợp bơ vào trong bữa sáng của bạn

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Đừng lấy đi chất béo tự nhiên của cơ thể . Ăn những thứ như bơ, cá hồi, pho mát và các sản phẩm từ sữa khác có thể giúp bạn duy trì màng tế bào khỏe mạnh, giúp giữ nước và chất dinh dưỡng. Ví dụ, thêm quả bơ vào bữa sáng của bạn.

7. Kiểm soát vị trí đầu khi đi ngủ

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Chọn đúng chiếc gối không quá thấp đối với bạn. Nếu bạn nằm trằn trọc suốt đêm, chất lỏng có thể đọng lại dưới mí mắt của bạn. Nó có thể gây ra bọng mắt và vẻ ngoài mệt mỏi.

8. Tránh các sản phẩm chăm sóc da có mùi thơm

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Ví dụ như quầng thâm có thể xuất hiện do bị kích thích kéo dài vì bệnh hen suyễn. Nếu bạn nghĩ như vậy, một chuyên gia khuyên bạn nên sử dụng kem hydrocortisone 1% hai lần một ngày và tránh các sản phẩm chăm sóc da có mùi thơm. Ngoài ra, hãy đeo kính chống ánh sáng xanh trước màn hình.