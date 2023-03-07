7 tuyệt chiêu sử dụng loại nước thường bị bỏ đi khi nấu cơm để nâng cấp sắc vóc, da trắng tóc mượt chỉ trong 2 tuần

Làm đẹp 07/03/2023 12:54

Gạo là lương thực chính trong rất nhiều hộ gia đình. Loại ngũ cốc khiêm tốn này không chỉ khiến bạn thèm ăn, nước còn lại sau khi nấu cơm còn có một số lợi ích tuyệt vời cho da và tóc.

Đây một số cách sử dụng nước vo gạo tuyệt vời mà bạn có thể thử để có mái tóc bồng bềnh và làn da rạng rỡ.

1. Làm nước xả tóc 

7 tuyệt chiêu sử dụng loại nước thường bị bỏ đi khi nấu cơm để nâng cấp sắc vóc, da trắng tóc mượt chỉ trong 2 tuần - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những mái tóc hư tổn và xỉn màu tìm thấy vị cứu tinh trong nước vo gạo. Đổ nước gạo sau khi gội đầu và mát xa da đầu. Rửa sạch sau 5 phút. Nó cải thiện khả năng quản lý tóc của bạn, bên cạnh việc làm cho chúng mềm mượt.

2. Dưỡng tóc

7 tuyệt chiêu sử dụng loại nước thường bị bỏ đi khi nấu cơm để nâng cấp sắc vóc, da trắng tóc mượt chỉ trong 2 tuần - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể có được mái tóc bóng mượt bằng cách sử dụng nước vo gạo như một liệu pháp dưỡng tóc. Thêm một ít tinh dầu vào nước vo gạo, để trên tóc ướt và xả sạch. Tóc của bạn sẽ nhận được các chất dinh dưỡng thiết yếu, do đó trông khỏe mạnh và mượt mà.

3. Làm sạch tóc

Trộn nước vo gạo với bột bồ kết, đây là những chất tẩy rửa tự nhiên. Bạn sẽ không chỉ có một mái tóc sạch sẽ mà không bị gẫy dầu tự nhiên, mà da đầu của bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.

4. Loại bỏ các tạp chất trên da

7 tuyệt chiêu sử dụng loại nước thường bị bỏ đi khi nấu cơm để nâng cấp sắc vóc, da trắng tóc mượt chỉ trong 2 tuần - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thay sữa rửa mặt của bạn bằng sữa rửa mặt nước gạo. Kỹ thuật đơn giản này được nhiều phụ nữ Trung Quốc làm theo để mang lại làn da sạch sẽ, không bị hư hại do ô nhiễm và căng thẳng. Chỉ cần nhúng bông gòn vào nước vo gạo và nhẹ nhàng thoa lên da. Xem bụi bẩn và dầu biến mất trong nháy mắt.

5. Làm đều màu và làm dịu da

7 tuyệt chiêu sử dụng loại nước thường bị bỏ đi khi nấu cơm để nâng cấp sắc vóc, da trắng tóc mượt chỉ trong 2 tuần - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Bạn có biết rằng nước vo gạo có thể tạo ra một loại nước cân bằng da tuyệt vời và giúp da mịn màng không? Nó giúp chữa lành mụn trứng cá và làm mát vết đỏ liên quan đến mụn nhọt. Nó hoạt động như một chất làm se và hỗ trợ se khít lỗ chân lông.

6. Chống viêm

Nước vo gạo chứa nhiều vitamin và khoáng chất tốt cho da, đặc biệt là các chất chống oxy hóa như Ferulic Acid và Allantoin được biết đến với tác dụng chống viêm cho da. Do đặc tính làm mát và làm dịu, nước vo gạo thường được các bác sĩ Ayurveda kê đơn như một loại thuốc mỡ hiệu quả để làm mát vùng da bị viêm.

7. Làm trắng da

7 tuyệt chiêu sử dụng loại nước thường bị bỏ đi khi nấu cơm để nâng cấp sắc vóc, da trắng tóc mượt chỉ trong 2 tuần - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Tăng sắc tố, đồi mồi và đốm nắng làm tối màu da tự nhiên và nhiều người trong chúng ta đang đấu tranh để lấy lại kết cấu da đã mất. Vì vậy, cách tốt nhất để loại bỏ nó là thoa nước vo gạo lên da. Nó giúp thu nhỏ kích thước lỗ chân lông và mang lại kết cấu săn chắc cho da.

Theo Makeupand Beauty

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