Lễ 8/3 này muốn vừa xinh vừa sang chảnh, chị em nhớ tránh ngay những kiểu trang điểm đã lỗi thời này

Đây là danh sách những yếu tố đang thay thế những điều được nhiều chị em tin tưởng trong nhiều năm. Hãy cùng khám phá chúng nhé!

Trang điểm đậm trên da trở nên không cần thiết khi mọi người chọn tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên của chính mình. Mặc dù mọi người dần dần chuyển sang vẻ ngoài mềm mại hơn, nhưng việc đưa ra những tuyên bố táo bạo với mỹ phẩm đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Nhiều sắc thái khác nhau của son môi sẫm màu là sở thích của phụ nữ trong nhiều năm nay, nhưng xu hướng này đang dần bị thay thế. Những tông màu ấm hơn như hồng và hồng đào đang thay thế những thỏi son đậm và ấn tượng. Chúng mang lại vẻ tự nhiên và phù hợp cho cả những dịp hàng ngày và các sự kiện đặc biệt.

2. Mắt khói

Kể từ những năm 2010, xu hướng trang điểm mắt này đã không mất đi sự phổ biến. Ban đầu được thực hiện bằng cách sử dụng bóng mắt màu đen, những người yêu thích trang điểm đã sớm kết hợp các sắc thái khác và lấp lánh vào đó. Nhưng bây giờ trọng tâm là bóng mắt sáng và lung linh hơn. Phối các màu mắt với nhũ đang chiếm ưu thế trở lại và đảm bảo rằng những người makeup tông này sẽ trông thật táo bạo và độc đáo.

3. Da tự nhiên

Không cần phải đảm bảo rằng mọi lỗ chân lông đều được che phủ hoàn toàn bằng phấn nền và phấn phủ. Hầu hết thời gian sau đó, khuôn mặt sẽ để lại hiệu ứng giống như mặt nạ phấn. Bây giờ, mọi người lựa chọn cho làn da trần mà hầu như không cần mỹ phẩm. Hoàn thiện với một chút phấn bắt sáng nhẹ nhàng, họ cho phép khuôn mặt của mình trông khỏe mạnh, rạng rỡ và hoàn toàn tự nhiên.

4. Lông mi vón cục

Lông mi hình nhện là một kết quả không mong muốn khi chuốt mascara, nhưng Rihanna đã biến nó thành một xu hướng. Mặc dù bây giờ mọi người chủ yếu phấn đấu để có vẻ ngoài tự nhiên tổng thể, nhưng những người đam mê trang điểm vẫn tiếp tục thử nghiệm với màu sắc xung quanh mắt. Các màu như mascara màu tím đậm, xanh lam và xanh lá cây đang nhanh chóng trở nên phổ biến.

5. Kẻ viền môi

Kẻ viền môi là một giải pháp dễ dàng để có được đôi môi đầy đặn mà mọi người đều mê mẩn. Tuy nhiên, đôi môi dày ngày càng ít phổ biến hơn khi ngày càng có nhiều người cố gắng tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên của chúng. Đôi môi nhẹ nhàng, hồng tươi, mờ hiện đang là xu hướng vì chúng dễ bắt chước và có thể khiến bất kỳ ai trông ngây thơ và mềm mại.

Theo Brightside