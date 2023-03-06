Loại trái cây ngon ngọt này không chỉ hồi sinh cơ thể chúng ta từ bên trong mà còn mang lại sức sống cho làn da nếu áp dụng từ bên ngoài. Hàm lượng nước cao của nó nuôi dưỡng làn da của chúng ta và làm cho nó mềm mại, dẻo dai và hoàn hảo.

Không có gì ngạc nhiên khi tất cả chúng ta đều háo hức chờ đợi mùa hè để ăn loại trái cây mùa hè mát lạnh này. Uống nước ép dưa hấu làm tăng chất chống oxy hóa trong cơ thể, giúp chúng ta khỏe mạnh, đủ nước và ngăn ngừa nhiều bệnh tật. Dưa hấu cũng rất giàu vitamin C giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của chúng ta và bảo vệ chúng ta khỏi dị ứng và nhiễm trùng theo mùa.

Dưới đây là 4 loại mặt nạ nước ép dưa hấu tự chế để giải độc cho làn da của bạn trong mùa hè này.

Do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời quá nhiều, da của chúng ta có xu hướng sản sinh ra hắc tố khiến da trông sẫm màu và rám nắng. Mặt nạ nước ép dưa hấu và mật ong là một giải pháp hoàn hảo cho những ai đang tìm kiếm một giải pháp tức thời cho làn da rám nắng và hư tổn.

Ảnh minh họa: Internet

Cách áp dụng: Trộn một lượng bằng nhau mật ong và nước ép dưa hấu lạnh. Rửa sạch da bằng nước lạnh và vỗ nhẹ cho khô. Thoa nó lên mặt và cổ của bạn, và để yên trong 30 phút. Rửa sạch bằng nước lạnh.

2. Mặt nạ nước ép dưa hấu và sữa chua cho làn da sáng mịn

Ảnh minh họa: Internet

Sữa chua được biết là có tác dụng kỳ diệu đối với làn da và mái tóc của chúng ta. Sự kết hợp giữa nước ép dưa hấu và sữa chua có thể mang lại cho bạn làn da mềm mại và rạng rỡ. Sử dụng thường xuyên mặt nạ này sẽ làm cho làn da của bạn trông trẻ hơn và khỏe mạnh hơn.

Cách áp dụng: Lấy một chiếc bát nhỏ và thêm nửa cốc nước ép dưa hấu vào đó. Thêm một thìa sữa chua và trộn đều cả hai thành phần. Đắp mặt nạ lên mặt và cổ, để yên trong 20 phút. Rửa sạch bằng nước lạnh.

3. Nước ép dưa hấu và chanh cho da khô

Nếu bạn có một làn da khô, thì hãy mang theo mặt nạ này để giải cứu bạn. Chanh sẽ nhẹ nhàng tẩy tế bào chết, khô của bạn, trong khi mật ong và nước ép dưa hấu sẽ dưỡng ẩm và làm ẩm làn da thô ráp của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Cách áp dụng: Lấy hai thìa nước ép dưa hấu trong một cái bát nhỏ, thêm một thìa nước cốt chanh và một thìa mật ong vào đó. Trộn tất cả các thành phần lại. Đắp mặt nạ này lên mặt và cổ của bạn. Để yên trong 10 đến 15 phút, sau đó rửa sạch bằng nước.

4. Dưa hấu và sữa tươi giúp da sáng hơn

Sữa là một chất tẩy rửa tuyệt vời, đặc biệt là sữa tươi, giúp da bạn trắng sáng hơn. Nó cũng là một loại kem dưỡng ẩm tuyệt vời được biết đến để chữa lành các tế bào da khô. Sữa cũng được biết đến để điều trị cháy nắng và vết đen. Nước ép dưa hấu sẽ làm trẻ hóa khuôn mặt của bạn và mang lại cho bạn một vẻ ngoài tươi tắn.

Ảnh minh họa: Internet

Cách áp dụng: Lấy một thìa nước ép dưa hấu bỏ trong một cái bát. Thêm một thìa sữa tươi và trộn đều. Đắp mặt nạ lên khuôn mặt sạch sẽ và để yên trong 20 đến 25 phút. Rửa sạch bằng nước lạnh.

Theo NDTV