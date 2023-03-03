Đánh tan quầng thâm mắt chỉ với 3 tip đơn giản từ chuyên gia

Làm đẹp 03/03/2023 18:20

Theo bác sĩ da liễu, một số nguyên nhân phổ biến gây ra quầng thâm dưới mắt bao gồm thiếu hụt dinh dưỡng, thiếu ngủ, dị ứng và các yếu tố cấu trúc.

Quầng dưới mắt hay quầng thâm dai dẳng là một trong những vấn đề về da phổ biến nhất mà hầu hết mọi người đều gặp phải, cả nam và nữ. Bị kích hoạt bởi một loạt các yếu tố như thiếu ngủ, chế độ ăn uống không điều độ, lịch trình bận rộn hoặc thiếu hụt dinh dưỡng, cuối cùng chúng có thể làm giảm sự tự tin của bạn.

Đánh tan quầng thâm mắt chỉ với 3 tip đơn giản từ chuyên gia - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong một bài đăng trên Instagram, Tiến sĩ Rashmi Shetty, một bác sĩ da liễu nổi tiếng đã viết: “Tôi đã chứng kiến ​​những bệnh nhân có được làn da tuyệt vời có thể không cần trang điểm, nhưng chỉ để che đi quầng thâm, họ buộc phải trang điểm.”

Theo cô, điều quan trọng nhất là xác định nguyên nhân gây ra quầng thâm trước khi điều trị. Chuyên gia chia sẻ, một số nguyên nhân hoặc tác nhân phổ biến có thể bao gồm dinh dưỡng, thiếu ngủ, dị ứng, yếu tố cơ địa hoặc cũng có thể là do di truyền.

“Tốt nhất bạn nên đi khám da liễu để tìm hiểu đúng nguyên nhân. Nhưng trong thời gian chờ đợi, đây là một số phương pháp thực sự có thể giúp kiểm soát, ngăn ngừa và giảm quầng thâm của bạn,” cô ấy nói thêm, đồng thời chia sẻ một số mẹo cần thiết để giảm thiểu sự xuất hiện của quầng thâm.

Hydrat hóa là chìa khóa cứu nguy

Cô ấy nói: “Giống như việc tôi nhấn mạnh vào việc cấp nước cho làn da khỏe mạnh và sáng mịn, ngay cả vùng da dưới mắt cũng cần được cấp nước và dưỡng ẩm tốt để giữ cho nó khỏe mạnh,” cô ấy nói thêm rằng làn da ngậm nước cũng ít bị kích ứng và dị ứng hơn.

Đánh tan quầng thâm mắt chỉ với 3 tip đơn giản từ chuyên gia - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Shetty cho biết: Sau khi quá trình hydrat hóa được thực hiện, bạn có thể đưa các thành phần làm sáng da vào vùng da đó để khắc phục mọi tổn thương hoặc sắc tố có thể xảy ra với vùng da dưới mắt khiến vùng da này có vẻ sẫm màu hơn.

Cắt bỏ chất gây dị ứng

Dị ứng ít được biết đến nhưng là nguyên nhân rất phổ biến gây ra quầng thâm dưới mắt. Chúng khiến bạn dụi mắt, khiến vùng da dưới mắt bị kích ứng, tổn thương và sậm màu hơn.

Chất làm đầy

Đánh tan quầng thâm mắt chỉ với 3 tip đơn giản từ chuyên gia - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo bác sĩ Shetty, khi nguyên nhân gây ra quầng thâm có liên quan đến cấu trúc, nghĩa là bạn có một hõm dưới mắt không phản chiếu ánh sáng tốt, khiến vùng này trông tối hơn, thì chất làm đầy là một cách tức thì để loại bỏ quầng thâm. Chất làm đầy hoạt động như ma thuật. Một mũi tiêm và quầng thâm của bạn gần như biến mất 50%. Tuy nhiên những phương pháp này cần được tư vấn kỹ càng bởi người có chuyên môn với tình trạng của bạn.

Theo Indian Express

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