Bật mí 6 tips chỉnh dáng lên hình đẹp quyến rũ, chẳng sợ khuyết điểm cho nàng tự tin khoe sắc

Làm đẹp 02/03/2023 12:29

Nhiều người lầm tưởng rằng công việc của người mẫu chuyên nghiệp chỉ là xinh đẹp và nhìn chằm chằm vào ống kính.

Tuy nhiên, khi nói đến bất kỳ bức ảnh nào đủ đẹp để làm đẹp cho các trang bìa tạp chí, phần lớn sự thành công phụ thuộc vào khả năng tạo dáng và thể hiện bản thân đúng cách của người mẫu.

Đưa cằm về phía trước

Vấn đề: Trong bất kỳ bức ảnh nào, cổ của bạn vẫn có thể nhìn thấy được. Cố gắng không nghiêng đầu về phía trước, nếu không ánh mắt của bạn sẽ trở nên nặng nề và không được chào đón.

Bật mí 6 tips chỉnh dáng lên hình đẹp quyến rũ, chẳng sợ khuyết điểm cho nàng tự tin khoe sắc - Ảnh 1

Giải pháp: Cố gắng hơi cúi đầu về phía trước. Điều này có thể tạo cảm giác không tự nhiên, nhưng vị trí như vậy sẽ làm cho cổ của bạn trông thon gọn hơn đồng thời tạo cảm giác thanh lịch và cân đối cho tổng thể hình ảnh.

Đừng khoanh tay

Vấn đề: Nghiêng đầu mà không hạ thấp vai trông không tự nhiên. Khoanh tay biến toàn bộ hình dáng của bạn thành một vệt mờ không hình dạng.

Bật mí 6 tips chỉnh dáng lên hình đẹp quyến rũ, chẳng sợ khuyết điểm cho nàng tự tin khoe sắc - Ảnh 2

Giải pháp: Khi quay mặt về phía máy ảnh, hãy hơi nghiêng người sang một bên. Đặt cánh tay của bạn xuống và dang rộng chúng ra một chút. Bằng cách này, cổ của bạn sẽ có vẻ thanh mảnh hơn và các đường nét trên cơ thể sẽ được xác định rõ ràng.

Xem lại tư thế 

Vấn đề: Ngay cả lưng hơi gù cũng khiến cổ bạn ngắn lại và nhìn như thêm vài cân quanh eo.

Bật mí 6 tips chỉnh dáng lên hình đẹp quyến rũ, chẳng sợ khuyết điểm cho nàng tự tin khoe sắc - Ảnh 3

Giải pháp: Kéo xương bả vai của bạn lại gần nhau hơn và duỗi thẳng cột sống trong khi uốn cong về phía sau ở thắt lưng. Nếu bạn đang ngồi, đừng dựa vào lưng ghế. Để làm cho đường viền cơ thể của bạn rõ ràng hơn, hãy thử ngồi quay nửa người về phía máy ảnh.

Thay đổi góc chụp

Vấn đề: Khi bạn ngồi với hai chân hướng về phía máy ảnh, bóng của bạn trông cồng kềnh và giống như một chiếc hộp. Chọn sai góc độ có thể khiến cánh tay và chân của bạn trông ngắn hơn so với thực tế.

Bật mí 6 tips chỉnh dáng lên hình đẹp quyến rũ, chẳng sợ khuyết điểm cho nàng tự tin khoe sắc - Ảnh 4

Giải pháp: Để khắc phục điều này, bạn chỉ cần thay đổi góc bằng cách quay nhẹ ra khỏi máy ảnh. Để giữ cho đôi chân của bạn không trộn lẫn với nhau và làm cho chúng có vẻ dài và thanh mảnh hơn, hãy đặt một chân lên trên chân kia một chút.

Xoay phần thân của bạn

Vấn đề: Nếu bạn quay thân mình ra khỏi máy ảnh quá nhiều, vai của bạn sẽ có vẻ tròn và hẹp, trong khi eo của bạn có vẻ rộng. Mặt khác, quay phần thân trên của bạn về phía máy ảnh khiến bạn trông cồng kềnh.

Bật mí 6 tips chỉnh dáng lên hình đẹp quyến rũ, chẳng sợ khuyết điểm cho nàng tự tin khoe sắc - Ảnh 5

Giải pháp: Lựa chọn tốt nhất là quay ba phần tư về phía máy ảnh. Điều này sẽ làm cho vòng eo của bạn trông nhỏ hơn và vòng một của bạn lớn hơn.

Hãy chú ý đến nơi bạn đặt cánh tay 

Vấn đề: Khi tạo dáng ngồi xuống, chúng ta thường băn khoăn không biết nên đặt tay ở đâu. Khoanh tay tạo ấn tượng xấu xí, đồng thời buông thõng tay trông thiếu tự nhiên.

Bật mí 6 tips chỉnh dáng lên hình đẹp quyến rũ, chẳng sợ khuyết điểm cho nàng tự tin khoe sắc - Ảnh 6

Giải pháp: Dáng "đồng hồ cát" là một trong những lựa chọn tốt nhất khi ngồi xuống. Đặt một chân lên chân kia và đặt cả hai khuỷu tay lên đầu gối của chân trên. Giữ một cánh tay ở vị trí thẳng đứng và tay kia nằm ngang. Điều này tạo ra các đường nét thanh lịch làm nổi bật cả khuôn mặt và dáng người của bạn.

Theo Brightside

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