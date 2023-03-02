Đi ngủ với những thói quen này bảo sao da chi chít mụn ẩn, không dừng sớm coi chừng 'sở hữu mặt bánh đa'

Làm đẹp 02/03/2023 01:36

Từ căng thẳng đến chế độ ăn uống không lành mạnh đến sử dụng hóa chất mạnh trên da, có rất nhiều lý do gây ra mụn trứng cá.

Mụn trứng cá chắc chắn không phải là một trải nghiệm thú vị đối với bất kỳ ai. Tuy nhiên, cho dù chúng ta có cố gắng ngăn ngừa mụn trứng cá đến mức nào thì nó vẫn luôn xuất hiện không đúng lúc. Cho dù bạn có một buổi thuyết trình quan trọng vào ngày hôm sau hay một sự kiện lớn cần tham dự, mụn trứng cá trên da hoàn toàn có thể làm hỏng tâm trạng của bạn.

Đi ngủ với những thói quen này bảo sao da chi chít mụn ẩn, không dừng sớm coi chừng 'sở hữu mặt bánh đa' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có một nguyên nhân có thể gây ra mụn trứng cá mà tất cả chúng ta đều có xu hướng bỏ qua. Kiểu ngủ của chúng ta ảnh hưởng đến tình trạng da và thực sự có thể gây ra mụn trứng cá. Ban đêm là thời điểm tốt nhất cho làn da vì trong khoảng thời gian này; làn da được phục hồi và trẻ hóa. Tuy nhiên, một số sai lầm nhất định hoàn toàn có thể gây hại cho làn da của bạn và khiến bạn nổi mụn vào buổi sáng.

Dưới đây là 6 sai lầm khi ngủ kích hoạt mụn trứng cá

Không thay vỏ gối

Đi ngủ với những thói quen này bảo sao da chi chít mụn ẩn, không dừng sớm coi chừng 'sở hữu mặt bánh đa' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cũng giống như việc giặt quần áo cũ là một phần công việc của bạn, việc giặt và thay vỏ gối thường xuyên cũng vô cùng cần thiết. Vỏ gối là nguồn chứa bụi bẩn vì chúng có một lớp tích tụ.

Thông thường, chúng ta úp mặt vào vỏ gối và vi khuẩn có trên vỏ gối sẽ truyền lên da, gây ra mụn trứng cá. Do đó, hãy đảm bảo thay vỏ gối của bạn mỗi tuần một lần để ngăn ngừa mụn trứng cá.

Đi ngủ khi còn lớp trang điểm

Đi ngủ với những thói quen này bảo sao da chi chít mụn ẩn, không dừng sớm coi chừng 'sở hữu mặt bánh đa' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sau một bữa tiệc tuyệt vời vào đêm muộn, tất cả chúng ta đều thích nằm ườn trên giường. Nhưng đi ngủ với lớp trang điểm có thể cực kỳ gây hại cho da. Cặn trang điểm làm tắc nghẽn lỗ chân lông suốt đêm và gây ra mụn trứng cá. Vì vậy, dù mệt mỏi đến đâu, hãy dùng một loại nước tẩy trang dịu nhẹ để làm sạch lớp trang điểm và đi ngủ với làn da sạch sẽ.

Nằm sấp khi ngủ

Nghe có vẻ hơi kỳ lạ nhưng nằm sấp khi ngủ có thể gây ra mụn trứng cá. Khi bạn ngủ ở tư thế này, da của bạn tiếp xúc trực tiếp với vỏ gối và có sự ma sát giữa da và vỏ gối suốt đêm. Vì vậy, nếu bạn muốn tránh mụn trứng cá, hãy cố gắng tránh nằm sấp khi ngủ.

Sử dụng dầu dưỡng tóc suốt đêm

Dầu dưỡng tóc rất tốt cho tóc, nhưng chúng có thể gây tác dụng phụ cho làn da của bạn. Những người có làn da dầu không nên đi ngủ với dầu trên tóc vì dầu ngấm qua đêm và bã nhờn dư thừa gây ra mụn trứng cá trên da. Nếu bạn muốn nuôi dưỡng tóc, hãy mát-xa dầu nóng và ủ trong hai giờ trước khi gội đầu.

Bạn không làm sạch da mặt đúng cách

Đi ngủ với những thói quen này bảo sao da chi chít mụn ẩn, không dừng sớm coi chừng 'sở hữu mặt bánh đa' - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Ngay cả khi bạn không trang điểm, làn da của bạn vẫn tích tụ rất nhiều bụi bẩn suốt cả ngày. Kem dưỡng ẩm, kem chống nắng và ô nhiễm có thể làm tắc nghẽn lỗ chân lông của bạn và gây ra mụn trứng cá. Do đó, việc sử dụng sữa rửa mặt vào buổi tối trước khi đi ngủ là điều cần thiết.

Ngoài ra, luôn rửa tay đúng cách trước khi thoa sữa rửa mặt lên da. Phương pháp làm sạch kép rất hữu ích trong việc ngăn ngừa mụn trứng cá.

Lau mặt bằng khăn bẩn

Đi ngủ với những thói quen này bảo sao da chi chít mụn ẩn, không dừng sớm coi chừng 'sở hữu mặt bánh đa' - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Có thể bạn dùng sữa rửa mặt phù hợp với da và làm sạch da đúng cách, nhưng nếu bạn lại dùng khăn mặt hoặc khăn bẩn thoa lên da thì sẽ gây ra mụn. Khăn mặt phải được giặt và thay thường xuyên để tránh mụn trứng cá, vì chúng là nơi sinh sản của vi khuẩn. Hãy chuẩn bị sẵn 2-3 chiếc khăn tắm và thay phiên sử dụng chúng trước khi đi ngủ để đảm bảo làn da sạch mụn.

Bạn có đang mắc phải những sai lầm này và tự hỏi tại sao mình luôn bị mụn? Đã đến lúc thay đổi những thói quen này và bạn có thể tự mình nhìn thấy kết quả tốt đẹp.

Theo Times of India

Da hỏng vì những thói quen khiến lỗ chân lông giãn nở, 'mở đường' cho mụn và vi khuẩn tấn công

Da hỏng vì những thói quen khiến lỗ chân lông giãn nở, 'mở đường' cho mụn và vi khuẩn tấn công

Một số thói quen tạo ra sự truyền nhiễm vi khuẩn và khiến lỗ chân lông trên da mặt bị bít tắc, đã đến lúc bạn nên ngừng ngay những hành động gây hại da này.

Xem thêm
Từ khóa:   chăm sóc da mụn Cách trị mụn ẩn dưới da nguyên nhân gây mụn

TIN MỚI NHẤT

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 35 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 5 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 45 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 45 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 12 giờ 21 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 12 giờ 32 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới