Đi ngủ với những thói quen này bảo sao da chi chít mụn ẩn, không dừng sớm coi chừng 'sở hữu mặt bánh đa'

Có một nguyên nhân có thể gây ra mụn trứng cá mà tất cả chúng ta đều có xu hướng bỏ qua. Kiểu ngủ của chúng ta ảnh hưởng đến tình trạng da và thực sự có thể gây ra mụn trứng cá. Ban đêm là thời điểm tốt nhất cho làn da vì trong khoảng thời gian này; làn da được phục hồi và trẻ hóa. Tuy nhiên, một số sai lầm nhất định hoàn toàn có thể gây hại cho làn da của bạn và khiến bạn nổi mụn vào buổi sáng.

Mụn trứng cá chắc chắn không phải là một trải nghiệm thú vị đối với bất kỳ ai. Tuy nhiên, cho dù chúng ta có cố gắng ngăn ngừa mụn trứng cá đến mức nào thì nó vẫn luôn xuất hiện không đúng lúc. Cho dù bạn có một buổi thuyết trình quan trọng vào ngày hôm sau hay một sự kiện lớn cần tham dự, mụn trứng cá trên da hoàn toàn có thể làm hỏng tâm trạng của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Cũng giống như việc giặt quần áo cũ là một phần công việc của bạn, việc giặt và thay vỏ gối thường xuyên cũng vô cùng cần thiết. Vỏ gối là nguồn chứa bụi bẩn vì chúng có một lớp tích tụ.

Thông thường, chúng ta úp mặt vào vỏ gối và vi khuẩn có trên vỏ gối sẽ truyền lên da, gây ra mụn trứng cá. Do đó, hãy đảm bảo thay vỏ gối của bạn mỗi tuần một lần để ngăn ngừa mụn trứng cá.

Đi ngủ khi còn lớp trang điểm

Ảnh minh họa: Internet

Sau một bữa tiệc tuyệt vời vào đêm muộn, tất cả chúng ta đều thích nằm ườn trên giường. Nhưng đi ngủ với lớp trang điểm có thể cực kỳ gây hại cho da. Cặn trang điểm làm tắc nghẽn lỗ chân lông suốt đêm và gây ra mụn trứng cá. Vì vậy, dù mệt mỏi đến đâu, hãy dùng một loại nước tẩy trang dịu nhẹ để làm sạch lớp trang điểm và đi ngủ với làn da sạch sẽ.

Nằm sấp khi ngủ

Nghe có vẻ hơi kỳ lạ nhưng nằm sấp khi ngủ có thể gây ra mụn trứng cá. Khi bạn ngủ ở tư thế này, da của bạn tiếp xúc trực tiếp với vỏ gối và có sự ma sát giữa da và vỏ gối suốt đêm. Vì vậy, nếu bạn muốn tránh mụn trứng cá, hãy cố gắng tránh nằm sấp khi ngủ.

Sử dụng dầu dưỡng tóc suốt đêm

Dầu dưỡng tóc rất tốt cho tóc, nhưng chúng có thể gây tác dụng phụ cho làn da của bạn. Những người có làn da dầu không nên đi ngủ với dầu trên tóc vì dầu ngấm qua đêm và bã nhờn dư thừa gây ra mụn trứng cá trên da. Nếu bạn muốn nuôi dưỡng tóc, hãy mát-xa dầu nóng và ủ trong hai giờ trước khi gội đầu.

Bạn không làm sạch da mặt đúng cách

Ảnh minh họa: Internet

Ngay cả khi bạn không trang điểm, làn da của bạn vẫn tích tụ rất nhiều bụi bẩn suốt cả ngày. Kem dưỡng ẩm, kem chống nắng và ô nhiễm có thể làm tắc nghẽn lỗ chân lông của bạn và gây ra mụn trứng cá. Do đó, việc sử dụng sữa rửa mặt vào buổi tối trước khi đi ngủ là điều cần thiết.

Ngoài ra, luôn rửa tay đúng cách trước khi thoa sữa rửa mặt lên da. Phương pháp làm sạch kép rất hữu ích trong việc ngăn ngừa mụn trứng cá.

Lau mặt bằng khăn bẩn

Ảnh minh họa: Internet

Có thể bạn dùng sữa rửa mặt phù hợp với da và làm sạch da đúng cách, nhưng nếu bạn lại dùng khăn mặt hoặc khăn bẩn thoa lên da thì sẽ gây ra mụn. Khăn mặt phải được giặt và thay thường xuyên để tránh mụn trứng cá, vì chúng là nơi sinh sản của vi khuẩn. Hãy chuẩn bị sẵn 2-3 chiếc khăn tắm và thay phiên sử dụng chúng trước khi đi ngủ để đảm bảo làn da sạch mụn.

Bạn có đang mắc phải những sai lầm này và tự hỏi tại sao mình luôn bị mụn? Đã đến lúc thay đổi những thói quen này và bạn có thể tự mình nhìn thấy kết quả tốt đẹp.

Theo Times of India