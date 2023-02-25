Điểm danh 5 tiêu chuẩn sắc đẹp lỗi thời phụ nữ không nên 'áp lực' nữa

Làm đẹp 25/02/2023 08:31

Vẻ đẹp nằm trong suy nghĩ và cách nhìn nhận của bạn, giá trị của con người chứ không nhất thiết là những xu hướng theo thời đại.

Các tiêu chuẩn về cái đẹp đã phát triển trong suốt lịch sử và qua các nền văn hóa khác nhau. Tuy nhiên, có một số lý tưởng phi thực tế vẫn tồn tại trong xã hội hiện đại của chúng ta có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của mọi người, đặc biệt là của trẻ nhỏ.

Vì chúng ta có thể không tin vào những định nghĩa hẹp hòi về cái đẹp, nên trong bài viết này sẽ nêu tên 5 tiêu chuẩn đã nằm trong quá khứ.

1. Trang điểm

 

Mặc dù trang điểm nên là lựa chọn của mọi phụ nữ, nhưng việc có thể không trang điểm, ngay cả khi đến các sự kiện quan trọng cũng nên được chấp nhận. 

Điểm danh 5 tiêu chuẩn sắc đẹp lỗi thời phụ nữ không nên 'áp lực' nữa - Ảnh 1

Vài năm trước, ca sĩ Alicia Keys đã bị phản ứng dữ dội sau khi không trang điểm đến VMAs. Tuy nhiên, Keys đã phản hồi bằng một bài đăng trên mạng xã hội, viết: “Các bạn à, tôi chọn không trang điểm không có nghĩa là tôi phản đối trang điểm."

 

 

2. Che vết rạn da

 

Có nhiều nguyên nhân gây rạn da, nhưng điều quan trọng cần làm rõ là chúng là hiện tượng bình thường và khoảng 50% đến 90% phụ nữ mắc phải chúng. Những dấu này không gây hại cho sức khỏe của bạn và sẽ không có gì xảy ra với bạn nếu bạn chọn giữ chúng.

Điểm danh 5 tiêu chuẩn sắc đẹp lỗi thời phụ nữ không nên 'áp lực' nữa - Ảnh 2

Nữ diễn viên Jameela Jamil, trong một bài đăng đầy xúc động đã chia sẻ trên mạng xã hội một số suy nghĩ của cô ấy về vấn đề này. Jamil cho biết : ''Rạn da là một điều bình thường và đẹp đẽ. Tôi có những vết rạn da trên khắp cơ thể và tôi đặt tên cho chúng là tất cả những vết rạn da hạnh phúc.''

3. Cạo lông mặt

 

Cũng giống như lông nách, lông mặt là chủ đề bàn tán trong những năm gần đây, vì theo tiêu chuẩn của xã hội, lông mặt không được coi là đẹp. Rất may, có những người đang chống lại ý tưởng rằng lông trên cơ thể là xấu xí.

Điểm danh 5 tiêu chuẩn sắc đẹp lỗi thời phụ nữ không nên 'áp lực' nữa - Ảnh 3

Nữ diễn viên Yara Shahidi là một trong số đó, vì cô ấy đã quyết định để lông mặt mọc ra, cô nói: ''Việc mọc lông mặt cũng là một bước ngoặt đối với tôi. Tôi nhớ mình đã ra khỏi bể bơi và nhìn thấy những vệt đen trên cánh tay của mình. Tôi tự nhiên có rất nhiều lông và cảm thấy thực sự bất an về điều đó vào thời điểm đó.''

 

4. Cảm thấy tồi tệ vì quá cao hoặc quá thấp

Điểm danh 5 tiêu chuẩn sắc đẹp lỗi thời phụ nữ không nên 'áp lực' nữa - Ảnh 4

 

Nữ diễn viên Gwendoline Christie cho biết trong một cuộc phỏng vấn: “Người ta nói rằng, chỉ vì tôi là một phụ nữ cao với ngoại hình hơi khác thường, nên tôi có thể sẽ không bao giờ được nhần vai trên màn ảnh,” May mắn thay, Christie đã không lắng nghe những bình luận tiêu cực và giành được vai diễn lớn đầu tiên là Brienne of Tarth trong Game of Thrones.

5. Không có nếp nhăn

Điểm danh 5 tiêu chuẩn sắc đẹp lỗi thời phụ nữ không nên 'áp lực' nữa - Ảnh 5

 

Nếp nhăn là nỗi sợ hãi của nhiều người vì nó là một trong những dấu hiệu lão hóa rõ ràng nhất. Có nhiều yếu tố có thể góp phần tạo nên vẻ ngoài của họ, chẳng hạn như nét mặt.

Ngôi sao Hollywood Emilia Clarke được biết đến với đôi lông mày biểu cảm và cơ mặt. Khi nói về phẫu thuật thẩm mỹ và thuốc tiêm, cô ấy nói, "Tôi không phải là người sẽ muốn đi vào bệnh viên và làm những thứ nghiêm trọng trên da của mình."

Theo Brightside

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