Mỗi lỗ chân lông là một lỗ mở của nang lông. Một số nang trên mặt rất nhỏ, chúng ta hầu như không thể nhìn thấy chúng, nhưng nếu bạn có thể nhìn thấy lỗ chân lông, thì thường là do các tạp chất bị mắc kẹt đã làm cho lỗ chân lông có thể nhìn thấy được.

Đây là những hành động hàng ngày nào có thể làm bít lỗ chân lông và cản trở chúng ta có được làn da khỏe mạnh và rạng rỡ.

Kích thước lỗ chân lông chủ yếu là do di truyền, mặc dù chúng ta không thể làm gì với gen của mình, nhưng chúng ta có thể quản lý các thói quen hàng ngày làm tắc nghẽn lỗ chân lông và tạo ra những nốt mụn đầu đen khó chịu.

1. Không sử dụng sản phẩm làm đẹp có chứa retinol

Mặc dù không thể thu nhỏ lỗ chân lông vĩnh viễn nhưng một số sản phẩm chăm sóc da có thể làm cho chúng trông nhỏ hơn. Cách tốt nhất để làm cho lỗ chân lông của bạn trông đẹp hơn là sử dụng retinoids tại chỗ qua đêm.

Retinol là một dạng vitamin A và nó có thể làm tăng tốc độ tái tạo tế bào da, giúp cải thiện độ dày tổng thể của da. Bỏ qua các sản phẩm có chứa retinol có thể khiến da bạn khó loại bỏ các chất nhờn ra khỏi lỗ chân lông.

2. Cầm điện thoại gần mặt

Điện thoại di động của chúng ta mang vi khuẩn gấp 10 lần so với hầu hết các bệ ngồi trong nhà vệ sinh. Điện thoại đóng vai trò như nam châm tích tụ vi khuẩn và trong suốt cả ngày, lớp trang điểm, dầu tự nhiên trên da và độc tố môi trường tích tụ trên màn hình của chúng ta.

Mỗi khi chúng ta cầm điện thoại cạnh mặt, chúng ta sẽ mang những vi trùng này lên da. Nó có thể gây ra lỗ chân lông bị tắc và nổi mụn.

3. Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời

Ánh nắng mặt trời làm da bạn mất nước và khiến các tuyến dầu hoạt động quá mức, khiến lỗ chân lông trông to hơn. Làn da rám nắng có thể tạm thời che lấp lỗ chân lông và khiến chúng trông nhỏ hơn, nhưng về lâu dài, nó sẽ gây tác dụng hoàn toàn ngược lại.

Lỗ chân lông của bạn sẽ mở rộng và dầu thừa bít kín da sẽ khiến mụn đầu đen trở nên tồi tệ hơn. Các bác sĩ da liễu khuyên bạn nên sử dụng biện pháp chống nắng mỗi ngày để ngăn lỗ chân lông to ra.

4. Bỏ qua việc dùng toner

Lỗ chân lông bị tắc bởi dầu và tạp chất trong một thời gian dài có thể giãn ra vĩnh viễn, cuối cùng, ngay cả việc làm sạch sâu lỗ chân lông cũng không giúp giảm thiểu chúng. Để lỗ chân lông không được xử lý trong một thời gian dài có thể làm suy yếu vĩnh viễn thành lỗ chân lông.

Toner cung cấp cho làn da của bạn tẩy tế bào chết hàng ngày và giúp loại bỏ các tế bào da chết và tạp chất để ngăn ngừa sự tích tụ và mở rộng lỗ chân lông. Bỏ qua toner có nghĩa là không cho phép làn da của bạn tẩy tế bào chết một cách tự nhiên và nhanh chóng.

5. Không vệ sinh dụng cụ trang điểm

Ngay cả khi bạn tuân theo một thói quen chăm sóc da nghiêm ngặt, một số thói quen lười biếng của bạn vẫn có thể khiến lỗ chân lông bị tắc. Mỗi khi bạn sử dụng cọ và mút trang điểm, chúng sẽ thu gom dầu, bụi, da chết và lớp trang điểm còn sót lại.

Nếu bạn không vệ sinh thường xuyên, những dụng cụ này có thể tái lắng đọng các chất này trở lại da mặt, làm tắc nghẽn lỗ chân lông. Làm sạch các dụng cụ làm đẹp của bạn đúng cách có thể làm giảm sự truyền vi khuẩn dư thừa lên mặt và ngăn ngừa mụn.

Theo Brightside