Nói lời 'chia tay' khô miệng, nứt môi cùng 7 tips chăm sóc môi mềm hiệu quả, chấm dứt hơi thở có mùi

Đôi khi, phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú cũng có lúc bị khô miệng chủ yếu do mất nước và những thay đổi về nội tiết tố và thể chất khác. Dưới đây là một số biện pháp khắc phục an toàn và tự nhiên mà bạn có thể làm theo một cách thoải mái tại nhà.

Vì mất nước là nguyên nhân chính gây ra tình trạng khô da, điều quan trọng là bạn phải uống ít nhất 8 đến 10 ly nước mỗi ngày. Giữ nước sẽ giúp cơ thể sản xuất nước bọt, do đó loại bỏ các triệu chứng khô. Thay vì chỉ uống nước, bạn cũng có thể uống trà thảo dược, nước dừa, súp hoặc sinh tố.

Kéo dầu, một phương pháp trị liệu Ayurveda cổ đại, được biết là có tác dụng kỳ diệu đối với một loạt các vấn đề về răng miệng. Bạn có thể súc một hoặc hai muỗng canh dầu, như dừa, mù tạt, vừng hoặc hướng dương, trong và xung quanh miệng của bạn trong khoảng 20 phút trước khi nhổ ra. Súc miệng bằng nước ấm rồi đánh răng như bình thường.

Bài tập này giúp giữ ẩm cho miệng, từ đó ngăn ngừa tình trạng khô miệng. Tốt nhất là làm điều này mỗi sáng để có kết quả tốt hơn. Đảm bảo rằng bạn không nuốt dầu.

Nha đam

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Nha đam có thể giúp giữ ẩm cho miệng, từ đó bảo vệ các mô nhạy cảm và tăng cường vị giác của bạn. Uống một phần tư cốc nước ép lô hội mỗi sáng. Bạn cũng có thể thử súc miệng với nó vài lần trong ngày. Vào ban đêm, trước khi đi ngủ, hãy bôi một ít gel lô hội mới chiết xuất vào miệng bằng tăm bông. Sau khi để nó trong ít nhất 15 đến 20 phút, rửa sạch bằng nước ấm.

Hạt cây thì là

Những hạt này có thể giúp kích thích sản xuất nước bọt và cũng để loại bỏ hơi thở có mùi. Nhai nửa thìa cà phê hạt này hai lần hoặc ba lần mỗi ngày để tránh bị khô. Bạn cũng có thể đun sôi một nắm hạt thì là với một cốc nước và nhâm nhi cả ngày để có kết quả tốt nhất.

Chanh vàng

Nước chanh có thể giúp điều chỉnh việc sản xuất nước bọt, do đó giúp giữ ẩm cho miệng. Ngoài ra, đặc tính axit và kháng khuẩn của nó nhân đôi lợi ích của nó bằng cách giúp loại bỏ hơi thở có mùi.

Ảnh minh họa: Internet

Trong một cốc nước ấm, thêm nước cốt của nửa quả chanh và một vài giọt mật ong nếu cần. Nhâm nhi thức uống nước chanh tự chế này suốt cả ngày. Bạn cũng có thể rắc một ít muối lên một lát chanh mỏng và ngậm một lúc. Làm điều này ba lần mỗi ngày.

Thảo quả

Bạch đậu khấu làm ẩm miệng và cũng giúp loại bỏ hơi thở có mùi. Nhai một quả thảo quả hàng ngày sau mỗi bữa ăn có thể giúp làm nên điều kỳ diệu. Ngoài ra, bạn cũng có thể thêm ba đến bốn muỗng cà phê bột thảo quả mới xay vào một lít nước và đun sôi. Khi nó nguội đi, hãy nhấm nháp nó suốt cả ngày dài. Bạn cũng có thể thêm hai hoặc ba quả bạch đậu khấu nghiền vào trà hàng ngày.

Gừng

Ảnh minh họa: Internet

Loại thảo mộc này có thể giúp ngăn ngừa hơi thở có mùi và cũng giúp bạn thoát khỏi tình trạng khô miệng. Ngậm một miếng gừng tươi nghiền nhỏ trong vài phút. Làm điều này nhiều lần trong ngày để giải quyết vấn đề này. Ngoài ra, bạn cũng có thể thêm gừng vào chai nước uống hàng ngày của mình để tăng hiệu quả.

Theo Femina