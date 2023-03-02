Tạm biệt môi thâm với công thức siêu dưỡng từ tự nhiên, giá cực hời nhưng hiệu quả đến bất ngờ

Làm đẹp 02/03/2023 07:06

Đôi môi sẫm màu có thể do nhiều yếu tố gây ra, bao gồm di truyền, thói quen sinh hoạt và một số tình trạng bệnh lý.

Có một số biện pháp khắc phục tại nhà có thể giúp bạn điều trị đôi môi thâm. Dưới đây là một vài lời khuyên mà bạn có thể làm theo để khắc phục vấn đề này.

Nước cốt chanh

Tạm biệt môi thâm với công thức siêu dưỡng từ tự nhiên, giá cực hời nhưng hiệu quả đến bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chanh là một chất tẩy trắng tự nhiên và có thể giúp làm sáng đôi môi sẫm màu. Thoa một ít nước cốt chanh lên môi và để yên trong khoảng 15 phút trước khi rửa sạch bằng nước. Làm điều này hàng ngày để có kết quả tốt nhất.

Tẩy tế bào chết bằng đường

Trộn một ít đường với dầu ô liu hoặc mật ong để làm hỗn hợp tẩy tế bào chết. Nhẹ nhàng xoa bóp hỗn hợp này trên môi trong vài phút rồi rửa sạch. Điều này sẽ giúp tẩy tế bào chết cho môi và loại bỏ các tế bào da chết có thể gây thâm môi.

Nước ép củ cải đường

Tạm biệt môi thâm với công thức siêu dưỡng từ tự nhiên, giá cực hời nhưng hiệu quả đến bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Củ cải đường rất giàu chất chống oxy hóa và có thể giúp làm sáng đôi môi sẫm màu. Đơn giản chỉ cần thoa một ít nước ép củ dền lên môi trước khi đi ngủ và để nó qua đêm. Rửa sạch vào buổi sáng.

Dưa chuột

Tạm biệt môi thâm với công thức siêu dưỡng từ tự nhiên, giá cực hời nhưng hiệu quả đến bất ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Dưa chuột có đặc tính làm mát và làm sáng có thể giúp giảm sắc tố trên môi của bạn. Cắt dưa chuột thành lát và chà lên môi trong vài phút. Để nó trong khoảng 10 phút trước khi rửa sạch bằng nước.

Dầu hạnh nhân

Dầu hạnh nhân rất giàu vitamin E, có thể giúp dưỡng ẩm và làm sáng đôi môi thâm. Thoa một ít dầu hạnh nhân lên môi trước khi đi ngủ và để qua đêm.

Hãy nhớ rằng, kết quả có thể khác nhau tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của sắc tố và các biện pháp khắc phục này có thể mất thời gian để hiển thị kết quả. Điều quan trọng là phải tránh những thói quen như hút thuốc hoặc uống quá nhiều caffein, những thứ có thể gây thâm môi.

Theo Times of India

Da hỏng vì những thói quen khiến lỗ chân lông giãn nở, 'mở đường' cho mụn và vi khuẩn tấn công

Da hỏng vì những thói quen khiến lỗ chân lông giãn nở, 'mở đường' cho mụn và vi khuẩn tấn công

Một số thói quen tạo ra sự truyền nhiễm vi khuẩn và khiến lỗ chân lông trên da mặt bị bít tắc, đã đến lúc bạn nên ngừng ngay những hành động gây hại da này.

Xem thêm
Từ khóa:   trị thâm môi mẹo chữa thâm môi mặt nạ cho môi thâm

TIN MỚI NHẤT

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 35 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 5 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 45 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 45 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 12 giờ 21 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 12 giờ 33 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới