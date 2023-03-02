Tạm biệt môi thâm với công thức siêu dưỡng từ tự nhiên, giá cực hời nhưng hiệu quả đến bất ngờ

Đôi môi sẫm màu có thể do nhiều yếu tố gây ra, bao gồm di truyền, thói quen sinh hoạt và một số tình trạng bệnh lý.

Có một số biện pháp khắc phục tại nhà có thể giúp bạn điều trị đôi môi thâm. Dưới đây là một vài lời khuyên mà bạn có thể làm theo để khắc phục vấn đề này.

Nước cốt chanh

Ảnh minh họa: Internet

Chanh là một chất tẩy trắng tự nhiên và có thể giúp làm sáng đôi môi sẫm màu. Thoa một ít nước cốt chanh lên môi và để yên trong khoảng 15 phút trước khi rửa sạch bằng nước. Làm điều này hàng ngày để có kết quả tốt nhất.

Tẩy tế bào chết bằng đường

Trộn một ít đường với dầu ô liu hoặc mật ong để làm hỗn hợp tẩy tế bào chết. Nhẹ nhàng xoa bóp hỗn hợp này trên môi trong vài phút rồi rửa sạch. Điều này sẽ giúp tẩy tế bào chết cho môi và loại bỏ các tế bào da chết có thể gây thâm môi.

Nước ép củ cải đường

Ảnh minh họa: Internet

Củ cải đường rất giàu chất chống oxy hóa và có thể giúp làm sáng đôi môi sẫm màu. Đơn giản chỉ cần thoa một ít nước ép củ dền lên môi trước khi đi ngủ và để nó qua đêm. Rửa sạch vào buổi sáng.

Dưa chuột

Ảnh minh họa: Internet

Dưa chuột có đặc tính làm mát và làm sáng có thể giúp giảm sắc tố trên môi của bạn. Cắt dưa chuột thành lát và chà lên môi trong vài phút. Để nó trong khoảng 10 phút trước khi rửa sạch bằng nước.

Dầu hạnh nhân

Dầu hạnh nhân rất giàu vitamin E, có thể giúp dưỡng ẩm và làm sáng đôi môi thâm. Thoa một ít dầu hạnh nhân lên môi trước khi đi ngủ và để qua đêm.

Hãy nhớ rằng, kết quả có thể khác nhau tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của sắc tố và các biện pháp khắc phục này có thể mất thời gian để hiển thị kết quả. Điều quan trọng là phải tránh những thói quen như hút thuốc hoặc uống quá nhiều caffein, những thứ có thể gây thâm môi.

Theo Times of India

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tam-biet-moi-tham-voi-cong-thuc-sieu-duong-tu-tu-nhien-gia-cuc-hoi-nhung-hieu-qua-den-bat-ngo-560646.html