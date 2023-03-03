Nổi lên là thành phần đắt giá của mỹ phẩm Hàn Quốc, loại cây này mọc đầy ở Việt Nam, dưỡng mịn cả da khô hay nhạy cảm

Namita Pandharipande, Chuyên gia thẩm mỹ, R&D- Chăm sóc cá nhân, Netsurf Communications cho biết : ''Các sản phẩm có chứa Cica, chẳng hạn như huyết thanh, kem dưỡng ẩm và mặt nạ qua đêm, là cách tiếp cận hiệu quả nhất để tận dụng tối đa lợi ích của nó. làm dịu và chữa lành làn da bị kích ứng, chứa nhiều axit amin, chất chống oxy hóa và vitamin A, B và C."

Trong những năm qua, cica hay còn gọi là rau má là một sản phẩm thiết yếu của K-beauty đã thu hút được một lượng lớn người theo dõi và khẳng định mình là một trong những thành phần chăm sóc da tốt nhất cho làn da nhạy cảm.

Theo chuyên gia, đây là những lợi ích về da khác của rau má:

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Giàu chất chống oxy hóa, rau má giúp trung hòa các gốc tự do có trong môi trường. Các gốc tự do này làm cho da xỉn màu bằng cách làm hỏng hàng rào bảo vệ da, dẫn đến các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn. Với khả năng cải thiện lưu thông máu và tăng cường sản xuất collagen, mang lại làn da trẻ trung và săn chắc.

Làm dịu

Nó chứa asiaticosides, giúp làm dịu mẩn đỏ, viêm và ngứa da, phù hợp với các loại da nhạy cảm và cực kỳ khô.

Dưỡng ẩm

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Rau má rất giàu các axit amin, axit béo và beta carotene, tất cả đều giữ ẩm cho da, giúp hydrat hóa làn da bằng cách phục hồi mức dầu và nước.

Đặc tính chữa bệnh

Rau má có thể giúp điều trị các tình trạng da khác nhau như bệnh vẩy nến, bệnh chàm, giãn tĩnh mạch và vết rạn da. Chứa một hợp chất gọi là madecassoside giúp tăng cường hoạt động chống oxy hóa của da, giúp chữa lành vết thương và sẹo. Những người có làn da dễ bị mụn trứng cá có thể sử dụng nó để điều trị và làm sạch các nốt mụn và vết thâm.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, có một số điều cần lưu ý nếu bạn định sử dụng rau má hoặc bất kỳ thành phần nào của nó để chăm sóc da. Rau má có thể gây kích ứng da ở một số người, vì vậy hãy thử trên một vùng da nhỏ trước khi thoa lên mặt.

Mặc dù rau má thường được tìm thấy nhiều nhất trong các sản phẩm chăm sóc da như huyết thanh, kem và mặt nạ nhưng bạn không nên sử dụng chiết xuất từ trong các mặt hàng ăn được như chất bổ sung.

Theo Indian Express