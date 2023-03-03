Sử dụng quả này làm mặt nạ, da mịn màng trắng bật tông như vừa chăm ở spa thượng hạng

Đúng vậy, dù ngon nhưng nó cũng có thể giúp bạn rất nhiều khi bạn đang cố gắng làm cho làn da của mình sáng lên một cách tự nhiên. Dưới đây là một số cách đơn giản và thú vị mà bạn có thể sử dụng trái cây để tăng cường vẻ đẹp của mình.

Tẩy da chết tốt có thể mang lại điều kỳ diệu cho khuôn mặt, và nếu bạn không thể tìm thấy thứ gì mà mình thực sự thích, chỉ cần nghiền một ít hạt lựu, thêm một ít nước hoa hồng vào rồi thoa lên mặt theo chuyển động tròn. Hãy nhẹ nhàng trong khi dùng hạt tẩy da chết và sau đó rửa mặt bằng nước thường.

Toner tự nhiên là điều tốt nhất cho làn da của bạn. Sau khi bạn rửa mặt bằng sữa rửa mặt dịu nhẹ (điều mà bạn phải làm hàng ngày), hãy thoa một loại toner làm từ nước ép lựu. Đừng quên massage nhẹ nhàng trên mặt để quá trình lưu thông máu được cải thiện.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, hãy chắc chắn rằng bạn không sử dụng quá nhiều nước trái cây, vì nó có thể khiến khuôn mặt của bạn bị dính. Rửa sạch sau khi bạn làm xong.

Sử dụng nước trái lựu để làm mặt nạ

Nếu bạn có đất sét bentonite ở nhà, thì bạn có thể trộn nó với nước ép lựu và không phải lo lắng về bất cứ điều gì khác. Tất cả những gì bạn phải làm là trộn một thìa đất sét với nước ép lựu nguyên chất để làm mặt nạ.

Thoa nó trên khuôn mặt của bạn và giữ nó trong ít nhất 40 phút. Rửa sạch để có được làn da sáng tự nhiên, điều này sẽ khiến mọi người nghĩ rằng bạn vừa bước ra khỏi thẩm mỹ viện.

Lựu có lợi như thế nào

Ảnh minh họa: Internet

Lựu là người bạn tốt nhất của làn da vì nó được biết là có nhiều lợi ích chống lão hóa. Nó cũng được cho là cải thiện kết cấu của da bằng cách cải thiện việc sản xuất collagen và elastin.

Theo Indian Express